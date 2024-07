Les îles Caïmans apportent leur aide à la Jamaïque après le passage de l’ouragan

Par Reshma Ragoonath –

Le Premier ministre Juliana O’Connor-Connolly a apporté jeudi une aide financière et humanitaire à la Jamaïque, encore sous le choc des effets dévastateurs de l’ouragan Beryl survenu au début du mois.

Mme O’Connor-Connolly a conduit une délégation de représentants du gouvernement à Kingston, en Jamaïque. Il s’agit de sa troisième étape cette semaine pour offrir de l’aide aux îles touchées par l’ouragan.

La première ministre s’est également rendue mardi à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines à bord d’un vol affrété de la compagnie Cayman Airways, en compagnie de ministres et de membres du Parlement, afin d’apporter une aide indispensable à ces îles. Une assistance a également été offerte à la Barbade.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness salue la Première ministre Juliana O’Connor-Connolly à Jamaica House, jeudi, lors d’une livraison de matériel d’aide aux victimes des ouragans. – Photo : Page X du Premier ministre Andrew Holness

Au cours de son voyage en Jamaïque, la première ministre a rencontré le Premier ministre Andrew Holness et des représentants du gouvernement jamaïcain.

La délégation a visité les communautés de la paroisse de Clarendon et a remis des fournitures médicales offertes par la Health Services Authority et Health City Cayman Islands.

“Alors que nous acceptons la grâce que nous avons reçue de l’ouragan Beryl, il est également de notre devoir, en tant que voisin ayant des liens historiques forts avec la nation jamaïcaine, de faire preuve de gentillesse en ce moment. J’ai été très heureuse de rencontrer personnellement le Premier ministre Holness et les membres de son cabinet et de leur offrir un soutien et des encouragements directs”, a déclaré le Premier ministre O’Connor-Connolly dans un communiqué.

Ce don s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par le gouvernement des îles Caïmans de verser 1,2 million de dollars pour aider les quatre pays des Caraïbes les plus touchés par l’ouragan Beryl, selon le communiqué du gouvernement.

Le Premier ministre Holness a remercié les îles Caïmans pour leur soutien dans un message publié sur X, anciennement Twitter.

“Jamaïque, nos amis nous soutiennent dans les moments difficiles”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu l’honneur d’accueillir la première ministre O’Connor-Connolly et sa délégation des îles Caïmans à la Jamaica House.

“Dans un véritable élan d’amitié et de liens familiaux entre nos deux pays, la première ministre nous a remis un chèque de 200 000 dollars et des colis de soins pour nous aider à nous remettre de l’ouragan Beryl. Cet acte de bonté fera une réelle différence, en particulier pour nos frères et sœurs des régions les plus touchées”, a-t-il déclaré.

La donation a été faite au fonds “Building A Better Jamaica”, dirigé par la National Commercial Bank of Jamaica et sa branche philanthropique, la NCB Foundation, selon le communiqué du gouvernement des îles Caïmans.

Les fonds serviront à apporter une aide aux communautés les plus touchées par l’ouragan Beryl.

M. Holness a indiqué que les fonds seront gérés par le Bureau de la préparation aux catastrophes et de la gestion des urgences.

“Au peuple des îles Caïmans, votre réaction rapide et votre générosité témoignent de la solidité de nos relations, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Nous allons reconstruire et en sortir plus forts”, a déclaré M. Holness dans son message.

La délégation caïmanaise a été informée de l’ampleur des dégâts subis par l’île, en particulier le long de sa côte méridionale. Les dirigeants ont échangé des idées sur la reconstruction et la résilience, ainsi que sur la nécessité d’une collaboration régionale en matière de préparation.

Le premier ministre O’Connor-Connolly a assuré à M. Holness et à son équipe qu’une équipe de sept monteurs de lignes de la CUC arriverait le 23 juillet pour participer aux efforts visant à rétablir l’électricité dans les communautés jamaïcaines. Elle a précisé que cette information avait été confirmée par le directeur général de la CUC, Richard Hew.

“D’après ma visite des zones touchées, les besoins sont importants. C’est pourquoi nous allons demander à la communauté des îles Caïmans de coordonner une collecte d’articles de secours pour la Jamaïque”, a ajouté la première ministre.

Le premier ministre était accompagné du secrétaire parlementaire et député McKeeva Bush, du secrétaire de cabinet Samuel Rose, du consul honoraire de la Jamaïque Joseph Marzouca, du conseiller spécial principal Darrel Rankine et de la directrice de la communication Oneisha Richards.

J’aime ça : J’aime chargement…