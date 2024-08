Les Matinino en ordre de marche pour la Ligue des nations

A la tête de la sélection de l’équipe de football de Martinique depuis 2021, Marc Collat partage ses doutes et ses certitudes à la veille de la Ligue des Nations. Dès le 5 septembre, Les Matinino devront s’employer pour laisser leur marque dans le tournoi face au Guatemala.

Pour la Ligue des nations, Marc Collat a eu la tâche ardue de composer une équipe solide des Matinino. Du fait de son statut, la Martinique n’est pas une nation mais une ligue. Les clubs n’ont aucune obligation à libérer les joueurs. « C’est toujours une grosse bataille pour récupérer les joueurs et au dernier moment, il y a des joueurs qui peuvent faire défaut. » Un casse-tête vis-à-vis des joueurs professionnels que Marc Collat ne rencontre pas avec les clubs amateurs. « On essaie d’équilibrer avec les joueurs locaux et pro pour que ce groupe soit le plus performant possible », précise le sélectionneur. Les Matinino auront fort à faire face à l’équipe du Guatemala. L’appréhension est palpable dans le discours de Marc Collat. Et pour cause, des matches se déroulent encore ce week-end en Martinique.« On croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de blessures. »

Objectif : quart de finale

De l’autre coté des Caraïbes, le Guatemala a suspendu son championnat. « Cela fait 10 jours qu’ils sont en stage préparatoire. Ils sont actuellement à Miami. » Par ailleurs, les Guatémaltèques disputeront un match amical contre l’Uruguay avant de recevoir l’équipe de football de Martinique. Un point en moins pour l’égalité des chances. Les deux équipes ne jouent pas dans la même cour. « C’est un combat qu’on mène à chaque fois au niveau de la Ligue des nations. Mais c’est à nous de nous adapter au format de cette compétition. »

Pour gagner des matches, Marc Collat compte sur l’enthousiasme dont sa sélection fait preuve. Les Martiniquais ne participent pas uniquement sur la beauté du jeu. L’objectif est d’atteindre les quarts de finale. L’affaire n’est pas gagnée. Les Matinino se retrouvent dans la même poule que le Costa Rica ou la Jamaïque. Pourtant, selon le format de la compétition, les Martiniquais n’affronteront aucune de ces deux équipes.

Côté tribune aussi, les perspectives sont moroses. Le match au stade Pierre-Aliker, contre le Guyana, se déroule un lundi. Le coup d’envoi sera donné à 16 heures. « Les enfants ne seront pas sortis de l’école et les parents à peine du travail. » Les Matinino et leur entraîneur espèrent quand même un public nombreux dans les tribunes. « C’est dommage parce que le public nous a souvent poussés. »

Laurianne Nomel

