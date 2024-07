Les ouragans n’empêchent pas les bébés d’arriver”.

Une petite fille née au plus fort de la tempête

Par Reshma Ragoonath – 6 juillet 2024

L’accouchement est toujours un événement mémorable, en particulier pour les jeunes mamans, mais Mya Charlika Bennett-Beason, résidente de George Town, qui a accouché de sa petite fille pendant l’ouragan Beryl, gardera à jamais une signification particulière.

La naissance de Vinayah Olivia Beason, mercredi à 21 h 20, au plus fort du passage de l’ouragan de catégorie 3 Beryl, est également devenue un signe d’espoir pour la communauté qui s’est retranchée alors que la tempête faisait rage autour des îles.

“Je suis bénie et heureuse. Elle est magnifique”, a déclaré Mme Bennett-Beason au Cayman Compass jeudi après-midi.

Procédure d’urgence

La nouvelle maman a déclaré qu’elle suivait attentivement la trajectoire de l’ouragan Beryl et qu’elle priait pour que le bébé n’arrive pas pendant la tempête, mais Vinayah avait d’autres projets.

Elle devait accoucher le 17 juillet, mais Mme Bennett-Beason a déclaré que lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital le 2 juillet, son médecin lui a dit que le bébé était prêt et qu’il devenait trop gros.

“J’ai été induite vers 13 heures et je suis rentrée chez moi, puis je suis revenue vers 20 heures pour être admise”, a-t-elle déclaré.

Comme la dilatation n’était pas assez rapide, les médecins lui ont conseillé de subir une césarienne.



De gauche à droite, le Dr Lisa Hinzmann, obstétricienne-gynécologue, la sage-femme Keamogetswe Moatshe, les parents Charlika Bennett-Beason et Vicent Beason, et le Dr Tamara Bugembe, pédiatre, avec le bébé Vinayah Olivia Beason à l’hôpital Doctors. – Photo de l’hôpital : Reshma Ragoonath

À cette époque, l’ouragan Beryl faisait déjà sentir sa présence, les îles sœurs commençant à subir des vents violents et de la pluie.

“J’étais anxieuse parce que je me demandais ce qui pouvait encore arriver, puis [mon mari] m’a dit qu’il ne voulait pas que je reste à la maison. Et je me suis retrouvée à accoucher pendant que l’ouragan faisait rage et que je ne pouvais pas prendre la route”, a-t-elle déclaré.

Moment d’angoisse

Mme Bennett-Beason a déclaré avoir eu peur lorsqu’elle a appris que les médecins allaient devoir procéder à une intervention d’urgence.

“Je n’avais jamais été opérée de ma vie auparavant… J’ai un peu paniqué avant d’entrer dans la salle. Mais après tout, c’était bien parce que je n’ai rien senti. Tout s’est bien passé”, a-t-elle déclaré.

La nouvelle maman a déclaré que le fait d’entrer dans la salle d’opération à l’approche de l’ouragan était “tendu”, non seulement à cause de la tempête, mais aussi parce qu’elle s’inquiétait de l’intervention.

Cependant, elle a déclaré que sa principale préoccupation était le bébé.

“Ce n’était pas vraiment quelque chose que j’avais prévu, mais je devais faire tout ce qu’il fallait pour qu’elle vienne ici”, a-t-elle déclaré.

Son mari Vincent Beason, qui était à ses côtés pendant les 35 minutes qu’a duré l’intervention, a déclaré qu’il était anxieux, mais pas à cause de la tempête.

“Je ne faisais pas attention à l’ouragan. J’ai oublié cela. J’essayais de remonter le moral [de ma femme]. Elle était déprimée parce qu’elle n’avait jamais voulu de césarienne. Mais [avec le problème de dilatation] elle a dû le faire. J’essayais de faire face avec elle et de lui dire que nous devions le faire pour obtenir Vinayah”, a déclaré M. Beason.

Des résultats positifs en ligne de mire

Cette tâche a été confiée au Dr Lisa Hinzmann, gynécologue-obstétricienne, et au Dr Tamara Bugembe, pédiatre, qui se sont toutes deux portées volontaires pour travailler à l’hôpital pendant la tempête.

Les deux médecins viennent d’arriver aux îles Caïmans en mai et en juin, en provenance respectivement d’Allemagne et du Royaume-Uni, et n’avaient jamais connu d’ouragan.

“Nous avons eu une petite fille qui est née au milieu de l’ouragan par césarienne d’urgence et c’était tellement agréable d’avoir un moment de joie pendant une période difficile… Je ne suis arrivée sur l’île qu’en juin et j’étais donc un peu anxieuse. Je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Mme Bugembe.

Elle a ajouté que l’hôpital de George Town s’était beaucoup préparé avant la tempête et qu’elle s’était donc sentie à l’aise.

“C’était bien d’avoir quelque chose de différent à faire au lieu de penser à l’ouragan”, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré qu’il y avait une équipe complète sur place et que “tout le monde était calme et détendu”.

“Même s’il y avait un ouragan autour de nous, c’était comme une césarienne normale. Nous nous sommes concentrés sur les meilleurs résultats pour la mère et le bébé”, a déclaré Bugembe, ajoutant que la procédure ne sortait pas de l’ordinaire.

Mme Hinzmann a déclaré qu’elle se sentait plus en sécurité à l’hôpital que dans son appartement et qu’elle était heureuse que l’équipe soit présente pour l’intervention d’urgence.

Bien qu’elle ait été préoccupée par la tempête, elle a déclaré qu’au moment de l’opération, elle avait “oublié l’ouragan parce que tout lui semblait normal”.

L’intervention s’est déroulée sans aucune complication et, bien qu’elle en ait pratiqué des centaines auparavant, celle-ci était particulière.

“J’attendais depuis deux mois de pouvoir faire une césarienne et j’étais très heureuse quand le jour est arrivé. Malheureusement, c’était le même jour que le premier ouragan qui s’est abattu sur moi. Mais je me souviendrai toujours de ce jour d’une manière positive plutôt que négative”, a déclaré Mme Hinzmann.

Le Dr Richard Preece, directeur médical du Doctors Hospital, s’est dit satisfait de l’intervention de son équipe.”Les ouragans empêchent beaucoup de choses, mais ils n’empêchent pas les bébés d’arriver – lorsqu’ils sont prêts, nous devons l’être aussi. Je suis très fier de Lisa, de Tamara et de toute l’équipe du Doctors Hospital, et je suis ravi pour la mère, le bébé et la famille”, a-t-il déclaré au Compass.

Il a ajouté que l’hôpital avait fait venir ses patientes enceintes avant la tempête par mesure de précaution et qu’il était heureux pour la famille Beason.

Lorsqu’il s’est agi de choisir un prénom pour le bébé, les Beason ont déclaré que Beryl n’était absolument pas sur la liste.

Bien que Bennett-Beason ait déclaré que son beau-père la taquinait en lui disant qu’il appellerait le bébé Beryl, les Beason ont choisi un nom qui combine les noms de leurs deux parents.

Après l’opération, son nouveau bébé dans les bras, elle s’est concentrée sur la tempête et sur l’impact éventuel sur sa maison, qui avait été épargnée.

