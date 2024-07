Les prévisionnistes revoient à la hausse leurs prévisions d’ouragans Béryl est le signe avant-coureur d’une saison hyperactive

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath – 10 juillet 2024

Pour obtenir les dernières informations sur l’activité des tempêtes dans les îles Caïmans, ainsi que des informations sur la façon de se préparer à la saison des ouragans, visitez le site Storm Centre.

Le projet de météorologie tropicale de l’université de l’État du Colorado a revu à la hausse ses prévisions pour la saison des ouragans dans l’Atlantique : 25 tempêtes nommées, 12 ouragans et 6 ouragans majeurs pour une saison qui s’annonce “extrêmement active”.

Dans ses prévisions d’avril et de juin, le projet de météorologie tropicale du CSU avait initialement prévu 23 tempêtes nommées – accompagnées de vents de 39 miles par heure ou plus – dont 11 devraient devenir des ouragans et cinq des ouragans majeurs.

La mise à jour des prévisions fait suite au passage record de l’ouragan Beryl, qui est désormais un cyclone post-tropical affectant les États-Unis.

La tempête est passée à seulement 44 miles au sud-ouest des îles Caïmans la semaine dernière, causant des dommages à certaines propriétés côtières.

Phil Klotzbach, météorologue et chercheur à la CSU, a déclaré que s’il savait que l’ouragan Beryl aurait causé des dégâts aux îles Caïmans, et que d’autres parties des Caraïbes auraient été très touchées, “je ne veux certainement pas effrayer les habitants qui ont peut-être déjà subi de très graves conséquences cette année”.



Des volets ont été brisés par la tempête à Windsor Village. – Photo : James Whittaker

Mais il a ajouté : “Malheureusement, l’environnement atmosphérique et océanique global reste propice à une saison très chargée, avec un Atlantique très chaud et probablement une ENSO (El Niño-Southern Oscillation) neutre et froide ou une faible La Nina dans le Pacifique tropical. Cette combinaison de conditions est généralement très favorable à la formation et à l’intensification des ouragans”.

Dans une réponse envoyée par courrier électronique aux questions de Compass, M. Klotzbach a fait une mise en garde importante : “même si nos prévisions sont exactes, nous ne pouvons pas dire où ces tempêtes se formeront et se déplaceront”.

Il a ajouté : “L’essentiel est d’être préparé et d’avoir un plan en place. Si des tempêtes menacent, nous vous invitons à suivre les conseils des responsables locaux des situations d’urgence”.

Le bilan de la tempête s’élevait à 18 morts mardi matin, dont 10 dans les Caraïbes et 8 aux États-Unis.

Dans ses prévisions de mardi, le CSU a indiqué qu’il avait légèrement revu à la hausse les chiffres globaux prévus, en partie à cause de l’ouragan Beryl.

“L’ouragan Beryl, un ouragan tropical profond de catégorie 5, est également un signe avant-coureur probable d’une saison hyperactive. Ces prévisions témoignent d’une confiance supérieure à la normale. Nous prévoyons une probabilité bien supérieure à la moyenne pour les atterrissages d’ouragans majeurs le long de la côte continentale des États-Unis et dans les Caraïbes”.

Prévisions actualisées du CSU.

L’équipe de prévisionnistes du CSU émet actuellement des prévisions saisonnières au début du mois d’avril, puis les met à jour au début des mois de juin, juillet et août.

Selon M. Klotzbach, certaines années, très peu de changements sont apportés aux prévisions entre la première prévision en avril et la dernière au début du mois d’août, mais d’autres années, les changements sont plus importants. Jusqu’à présent, cette année, le CSU a publié en juin les mêmes prévisions qu’en avril et les a légèrement revues à la hausse en juillet.

“La principale raison pour laquelle nous avons revu nos prévisions à la hausse aujourd’hui est l’ouragan Beryl. Bien que l’activité des tempêtes en début de saison n’ait pas beaucoup de rapport avec le reste de l’activité de la saison, lorsqu’elle se produit dans l’Atlantique tropical et les Caraïbes orientales, elle a tendance à présager une saison des ouragans extrêmement chargée. Normalement, cette partie du bassin atlantique n’est pas propice à la formation de tempêtes si tôt dans la saison, en raison de la sécheresse de l’air, de la poussière et des températures relativement fraîches de l’océan”, a-t-il déclaré.

L’équipe du CSU s’attend à 120 jours de tempêtes nommées, 12 ouragans, 50 jours d’ouragans, six ouragans majeurs (catégories 3, 4 et 5) et 16 jours d’ouragans majeurs.

“Ces chiffres incluent Alberto, Beryl et Chris. La probabilité qu’un ouragan majeur touche terre aux États-Unis est estimée bien au-dessus de sa moyenne sur une longue période. Nous prévoyons que l’énergie cyclonique accumulée (ACE) et l’activité des cyclones tropicaux nets (NTC) dans le bassin de l’Atlantique en 2024 représenteront environ 185 % de leur moyenne pour la période 1991-2020”, a ajouté le rapport.

Selon M. Klotzbach, étant donné que le CSU prévoit les niveaux saisonniers globaux, “Beryl a déjà généré une grande quantité d’activité et, par conséquent, les prévisions pour le reste de la saison n’ont pas vraiment changé”.

Les températures moyennes de surface de la mer dans la région principale de développement des ouragans de l’Atlantique tropical et des Caraïbes restent proches des niveaux records de chaleur, selon l’équipe du CSU.

“Les températures de surface de la mer extrêmement chaudes offrent un environnement dynamique et thermodynamique beaucoup plus propice à la formation et à l’intensification des ouragans”, a ajouté l’équipe du CSU.

Le CSU a déclaré qu’il prévoyait une oscillation El Niño-Southern neutre et froide, ou La Niña, pendant le pic de la saison des ouragans dans l’Atlantique, “entraînant des niveaux réduits de cisaillement vertical du vent dans l’Atlantique tropical”.Comme pour toutes les saisons des ouragans, le CSU a rappelé aux résidents côtiers qu'”il suffit qu’un ouragan touche terre pour que la saison soit active”. Il convient de se préparer minutieusement à chaque saison, quelle que soit l’activité prévue”.

“Cette année, notre confiance est supérieure à la normale pour une prévision de juillet, en raison de la force et de la persistance des conditions environnementales à grande échelle actuellement favorables aux ouragans”, a ajouté le CSU.

Les prochaines prévisions du CSU sont prévues pour le 6 août.

Rester préparé



Levi Silvers, chercheur à l’université d’État du Colorado. – Levi Silvers, chercheur à l’université de l’État du Colorado : Fourni

Bien que l’on s’attende à une accalmie de l’activité cyclonique dans les semaines à venir dans le bassin atlantique, Levi Silvers, chercheur à l’université de l’État du Colorado, estime qu’il est essentiel que la communauté reste préparée et qu’un plan d’action soit mis en place en cas de tempête.

Les îles Caïmans ont frôlé l’ouragan Beryl, devenu tempête tropicale, lorsqu’il est passé à 44 miles au sud-ouest des îles à son point d’approche le plus proche, jeudi dernier. À ce stade, il s’agissait d’une tempête de catégorie 3.

Si les îles ont échappé à de graves dommages, des pays des Caraïbes tels que la Jamaïque, la Grenade et Union Island n’ont pas eu cette chance et doivent encore faire face aux graves conséquences de la tempête.

M. Silvers, qui s’est entretenu avec le Cayman Compass lundi, explique que l’impact limité sur les îles Caïmans peut être attribué à la taille de la tempête à ce moment-là et à la circulation de ses bandes lors de son passage.

Toutefois, il précise que si les îles Caïmans n’ont pas subi de dégâts importants, les habitants doivent néanmoins préparer leurs provisions pour les ouragans et mettre en place des plans, car les températures maritimes plus élevées continueront d’alimenter les tempêtes.

“Je pense que [Beryl] a vraiment confirmé l’impact de la température élevée de la surface de la mer, et c’est l’un des principaux éléments qui, selon nous, va conduire à une saison très active, à savoir cette eau de surface anormalement chaude, et cela le confirme vraiment”, a déclaré M. Silvers.

Il a ajouté que les modèles météorologiques et les pistes de prévision s’amélioraient.

Il a ajouté que le projet de météorologie tropicale du CSU maintenait ses prévisions de 23 tempêtes nommées, avec des vents de 39 mph ou plus, pour la saison des ouragans.

Parmi ces tempêtes nommées, 11 devraient devenir des ouragans, avec des vents d’au moins 74 mph ; et cinq de ces ouragans devraient se renforcer pour atteindre la catégorie 3 ou plus, devenant des tempêtes majeures avec des vents d’au moins 111 mph.

La principale caractéristique de Beryl est la formation précoce d’une tempête aussi forte avant le pic de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend d’août à octobre.

“Les gens doivent simplement se préparer et je pense qu’ils peuvent le faire. Je pense que notre culture peut s’adapter et savoir comment se préparer à ce genre de choses. Les habitants des îles Caïmans sont probablement bien mieux armés que beaucoup d’autres communautés pour faire face aux tempêtes tropicales. J’imagine que d’autres tempêtes tropicales toucheront directement les îles Caïmans cette année. J’espère simplement qu’il ne s’agira pas d’ouragans de catégorie 4”, a déclaré M. Silvers.

Des mers plus chaudes alimentent les tempêtes

Le développement rapide et l’intensité soutenue de l’ouragan Beryl apportent un certain niveau de précision dans les prévisions qui ont été émises, a déclaré M. Silvers.

“Nous étions convaincus que la saison serait extrêmement active. Il est donc intéressant de voir qu’elle démarre de manière aussi active et je pense que cela nous aide à être plus confiants dans la vérification de ces [projections]. Mais nous sommes également reconnaissants que Beryl n’ait pas été pire”, a-t-il déclaré.

On peut voir des vagues inonder la promenade et le passage pour piétons sur South Sound Road jeudi matin.

Selon M. Silvers, les prévisions sont publiées en partie pour aider les gens à planifier et à se préparer afin qu’ils puissent se détendre, “car personne ne peut supporter d’être stressé en permanence”.

“Si l’on établit un plan, on sait alors que l’on a son plan, que l’on a son matériel, que l’on sait ce que l’on va faire, et que l’on peut contacter les personnes que l’on veut. Voici les personnes que je contacterai. Voici les choses qui doivent se produire pour que je puisse évacuer ou quelque chose comme ça”. On peut alors être attentif, mais pas stressé, et c’est ce que nous espérons”, a-t-il déclaré.

M. Silvers a ajouté que c’était la recommandation du CSU, même si une saison calme était annoncée.

“Une saison calme [comportera] toujours quelques tempêtes et ces quelques tempêtes frapperont quelque part. Les gens doivent donc se préparer, même si la saison est calme. Une fois qu’ils seront préparés, nous espérons que le niveau d’anxiété diminuera et n’augmentera pas”, a-t-il déclaré.

La course record de Beryl

Lundi, Beryl a continué à frapper le Texas sous forme de tempête tropicale.

La tempête a battu quelques records sur sa trajectoire dans les Caraïbes.

Beryl est désormais l’ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré dans l’Atlantique, battant ainsi l’ancien record établi par l’ouragan Emily le 17 juillet 2005. Il a atteint le statut d’ouragan de catégorie 5 le 2 juillet.

La tempête a passé 4,5 jours en tant qu’ouragan majeur (catégorie 3+) et a enregistré 9,75 jours de tempête nommée.

Son taux d’intensification de 65 mph/24 heures entre le 29 et le 30 juin a été le plus rapide jamais enregistré pour une tempête nommée de l’Atlantique à ce stade de l’année civile.Le taux d’intensification de 65 mph/24 heures le plus précoce était celui de Bertha, du 6 au 7 juillet 2008, selon les statistiques communiquées par Philip Klotzbach, météorologue au CSU.

