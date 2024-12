Les représentants de la Dominique au DEMA 2024

Dominica News Online

L’Autorité de Promotion de la Dominique (Discover Dominica Authority, DDA) a fait une apparition remarquée au salon DEMA Show 2024, qui s’est tenu à Las Vegas du 19 au 22 novembre. À la tête de la délégation figuraient la PDG Marva Williams et la responsable du marketing de destination, Andia Ravariere, qui ont mis en avant les opportunités exceptionnelles de plongée offertes par l’île, accompagnées d’acteurs locaux majeurs tels que Nature Island Dive et le Fort Young Hotel & Dive Resort.

Le DEMA Show (Salon de l’Association de l’Équipement et du Marketing pour la Plongée) est réputé pour réunir des centaines d’exposants et des milliers de professionnels de l’industrie du monde entier. Ce salon est un lieu privilégié pour le réseautage et l’échange de connaissances. La participation de la DDA s’inscrit dans le cadre de son Plan de Marketing Intégré (IMP) pour 2024/2025, visant à promouvoir les expériences de plongée uniques et les attraits naturels de la Dominique.

Lors de l’événement, Marva Williams a déclaré :

« Notre île est reconnue comme une destination de plongée de premier plan dans les Caraïbes, et nous nous efforçons de renforcer cette réputation à chaque occasion. Avec des récifs vierges, une faune marine vibrante et des sites de plongée sous-marine à couper le souffle, la Dominique offre une expérience vraiment unique. Notre mission n’est pas seulement de promouvoir la Dominique comme l’Île Nature, mais également de la positionner comme une destination durable et incontournable, invitant les plongeurs du monde entier à découvrir nos merveilles sous-marines extraordinaires. »

Les efforts ciblés de la DDA au DEMA Show devraient apporter un élan significatif au secteur touristique de la Dominique. En mettant en avant la riche diversité écologique de l’île et ses conditions de plongée exceptionnelles, l’autorité vise à attirer davantage de plongeurs et d’écotouristes, contribuant ainsi à la croissance économique grâce à l’augmentation du nombre de visiteurs.

Regardant vers l’avenir, la DDA est déjà en train de planifier sa participation au prochain salon DEMA. Elle prévoit une présentation encore plus engageante et instructive, destinée à mettre davantage en lumière les trésors sous-marins de la Dominique. Cette initiative inclut la création de forfaits personnalisés pour la plongée, en collaboration avec des partenaires locaux d’hébergement et de tourisme.

