Les restrictions sur le canal de Panama mettent en danger jusqu’à 10 milliards de dollars américains d’importations dans la CARICOM, avertit le CPSO.

Entre 8 et 10 milliards de dollars EU d’importations annuelles de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), environ un quart à un tiers de la facture d’importation hors combustibles de la région sont exposés aux restrictions de transit qui prennent effet au canal de Panama, selon l’analyse préliminaire de l’Organisation du secteur privé de la CARICOM (CPSO).

Le CPSO conseille aux importateurs et aux gouvernements de planifier des coûts au débarquement plus élevés et des stocks plus minces tout au long de la saison sèche 2027.

L’avis A-292026 de l’Autorité du canal de Panama limite les transits quotidiens à 34 navires pour les dates de réservation à partir du 4 septembre, passant à 32 à partir du 15 septembre. Les précipitations dans le bassin versant du canal ont été inférieures de 34 % à la moyenne historique de mai à août, avec des afflux inférieurs de 44 %.

L’Autorité a averti que l’intensité attendue d’El Niño de 2026 à 2027 pourrait réduire davantage la disponibilité en eau pendant la prochaine saison sèche, de janvier à avril 2027. Les signaux de coût sont déjà visibles. Un créneau d’enchères prioritaires a récemment atteint 5,3 millions de dollars, soit l’offre la plus élevée jamais enregistrée, et CMA CGM, MSC et Hapag-Lloyd ont chacun annoncé des suppléments par EVP sur les liaisons dépendant du canal, avec de nouvelles augmentations prévues à mesure que les limites provisoires se resserrent.



« Les primes de vente aux enchères et les surcharges liées au faible niveau d’eau ne restent pas inscrites dans les livres des transporteurs », a déclaré le Dr Patrick Antoine, PDG et directeur technique du CPSO. « Les primes de vente aux enchères et les surcharges liées au faible niveau d’eau ne restent pas inscrites dans les livres des transporteurs », a déclaré le Dr Patrick Antoine, PDG et directeur technique du CPSO. « Ils sont transmis tout au long de la chaîne aux importateurs, aux distributeurs et en fin de compte au consommateur caribéen. Lorsque la rareté des créneaux oblige les transporteurs à réacheminer ou à rationaliser les escales portuaires, les petits marchés caribéens sont généralement les premiers à perdre de la fréquence et les derniers à la regagner. »

Les économies de la CARICOM sont parmi celles qui dépendent le plus des importations dans le monde. Les denrées alimentaires, les produits manufacturés et les intrants de construction atteignent en grande partie les rayons régionaux sur des réseaux de transbordement acheminés par le canal de Panama ou dont le prix est fixé au large du canal.

L’estimation du CPSO couvre à la fois les marchandises transitant directement par le canal, entre 4,5 milliards et 7 milliards de dollars américains par an. et du canal- la cargaison en transit consolidée via les ports des États-Unis avant l’expédition vers la Région.

Le risque pour les consommateurs est double : la disponibilité, à travers des délais de livraison plus longs et des stocks réduits ; et le prix, car les surcharges et les voyages plus longs contribuent aux coûts au débarquement.



Le canal n’est pas la seule contrainte. Avec la navigation à travers le détroit d’Hormuz également perturbée, deux des couloirs commerciaux maritimes les plus critiques de la planète sont sous pression simultanément, l’un en raison du climat et l’autre en raison des conflits, ce qui entraîne une hausse des tarifs de fret, des primes pour risques de guerre et des coûts de carburant à l’échelle mondiale.