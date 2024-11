Les rhums Trois Rivières à l’honneur aux Caribbean Rum Awards 2024

Le prestigieux rendez-vous des amateurs de rhum, les Caribbean Rum Awards, s’est tenu le 13 novembre 2024 dans le cadre du Rosewood Le Guanahani à Saint-Barthélemy. Cette 7ᵉ édition a confirmé l’excellence des rhums Trois Rivières, récompensés pour leur savoir-faire et leur authenticité.

Un triomphe pour le Triple Millésime 2006-2014-2016

Le Triple Millésime 2006-2014-2016, véritable bijou de la collection Trois Rivières, a été sacré ‘World Best Rum Winner 2024’. Ce rhum exceptionnel, fruit de l’assemblage de trois millésimes d’exception, incarne l’essence même du terroir martiniquais. Vieilli en fûts de chêne américain et français, il séduit par sa complexité aromatique unique :

Le millésime 2006 apporte profondeur et rondeur.

apporte profondeur et rondeur. Le millésime 2014 offre une complexité singulière.

offre une complexité singulière. Le millésime 2016 ajoute une touche vibrante et fraîche.

Ce rhum, aux riches notes marines et à la finesse incomparable, est une ode à l’art de l’assemblage et à la passion des équipes Trois Rivières.

Le VSOP couronné d’or

Le Trois Rivières VSOP, quant à lui, s’est distingué avec une double médaille d’or dans sa catégorie. Cet assemblage précis, signé par le maître de chai Daniel Baudin, dévoile une robe dorée aux reflets cuivrés et un bouquet aromatique généreux mêlant tabac blond, pain d’épices et une subtile touche boisée. Vieilli en fûts de chêne français ex-cognac et américain ex-bourbon, il incarne l’équilibre parfait entre complexité et élégance.

L’excellence martiniquaise célébrée

Les Caribbean Rum Awards, où des experts du monde entier évaluent à l’aveugle les meilleurs rhums des Caraïbes, ont une fois de plus mis en lumière le savoir-faire martiniquais. Trois Rivières y brille comme une référence incontournable.

Prix public conseillé :

Triple Millésime 2006-2014-2016 : 69,90 €

: 69,90 € VSOP : 49 €

Disponible en boutique Trois Rivières et en grande surface.

Pour toute demande presse, contactez Camille Corosine :

📞 0696 212 469

📧 camille.corosine@campari.com

J’aime ça : J’aime chargement…