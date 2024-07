Les sections régionales du Lions Club aident les communautés touchées par Beryl

Nouvelles en ligne de la Dominique

Les Lions à la Grenade

Plusieurs Lions Clubs de la région des Caraïbes se sont rassemblés pour soutenir les îles touchées par l’ouragan Beryl. Ils ont apporté une aide indispensable aux communautés de Saint-Vincent, de la Grenade et de la Jamaïque. Les membres Lions sont activement présents sur le terrain, évaluant les besoins des zones sinistrées et offrant une assistance immédiate. Le gouverneur du district 60B, Alan Alexander, a souligné les efforts inlassables déployés par les Lions et les Léos pour acheminer des fournitures essentielles et apporter un soutien aux personnes dans le besoin, ce qui a eu un impact significatif sur la vie des habitants touchés.



Gouverneur du district 60B Alan Alexander

Le district Lions a lancé une campagne sur les médias sociaux afin de sensibiliser le public et d’obtenir des dons pour les communautés touchées. En collaboration avec les agences locales, les clubs coordonnent l’envoi de matériel dans les zones gravement touchées. Le directeur général Alexander a mis l’accent sur les efforts de sensibilisation à l’échelle mondiale afin d’encourager les contributions généreuses aux opérations de secours, en invitant les clubs frères du district 60A et les Lions clubs internationaux à apporter un soutien supplémentaire.

“Nous utilisons toutes nos plateformes pour atteindre un public mondial et encourager les contributions généreuses pour soutenir nos opérations de secours. Nous avons réussi à mobiliser nos clubs frères du district 60A et les Lions clubs internationaux pour obtenir un soutien supplémentaire. Cet effort de collaboration garantit un flux régulier de ressources et d’expertise, améliorant ainsi notre capacité à répondre efficacement à la catastrophe”, a déclaré M. Alexander.

En Jamaïque, 18 colis ont été distribués dans les districts de Race Course, Palmers Cross et Clarendon, et d’autres colis sont destinés aux jeunes et aux familles dans d’autres districts. Malgré les difficultés rencontrées (zones inondées, nids-de-poule, arbres tombés et infrastructures endommagées), les Lions ont continué à apporter leur aide aux personnes dans le besoin. Le soutien financier et les dons d’articles essentiels reçus ont été très appréciés, et le DG Alexander encourage les autres clubs et parties prenantes à soutenir la cause.

Ensemble, les efforts de collaboration ont un impact positif sur les communautés touchées, contribuant à leur rétablissement et à leur processus de reconstruction. Pour obtenir des mises à jour régulières et connaître les moyens de contribuer, les personnes intéressées peuvent suivre les pages Facebook du sous-district 60B des Lions et des Lions et Léos du MD60, ainsi que la chaîne WhatsApp des mises à jour sur les ouragans du sous-district 60B des Lions. Les dons financiers peuvent être effectués via le lien suivant : https://www.fygaro.com/en/pb/6c3bcbfa-3b62-4484-8d72-487ab4ddc995/

Le Lions Club est présent en Dominique depuis 1968. Le club mène diverses activités philanthropiques et a parrainé de nombreux événements et projets dans tout le pays au fil des ans, tels que l’atelier pour aveugles et Carols by Candlelight.

