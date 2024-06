Les services sociaux s’associent à l’OIM pour lancer leur première campagne de communication

Dominica News Online – –

Afin d’éliminer les stéréotypes négatifs sur les services sociaux locaux, le Ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux s’est engagé avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à lancer sa toute première campagne de communication, en prônant une communication efficace.

Le Département des services sociaux prévoit que ce projet permettra de faire connaître les programmes et services du Département tout en dissipant les connotations négatives associées au terme “Welfare”. Depuis peu, la nomenclature du département a changé, avec désormais trois sous-départements, à savoir le Bureau des affaires de genre, le Foyer pour enfants maltraités, négligés et souffrant de troubles émotionnels (CHANCES) et les services sociaux.

La directrice du département des services sociaux, Delia Giddings Steadman, a fait part à DNO de son aspiration à éduquer le public sur les devoirs des services sociaux tout en reconstruisant l’espoir perdu.

“Nous avons beaucoup d’idées fausses lorsque les gens viennent au Département de la protection sociale, parfois un rapport sur la maltraitance des enfants est fait et les gens ont l’impression que nous ne faisons rien, mais lorsque nous recevons un rapport sur la maltraitance des enfants, il y a deux dimensions à cela ; nous avons la police qui s’occupe de l’aspect criminel, nous avons le département qui s’occupe de l’aspect de la protection de l’enfant. Ainsi, lorsque les gens disent, oh ‘les services sociaux ne font rien parce que j’ai fait un rapport et que rien n’est fait’, mais en vérité et en fait, nous faisons notre part, afin de protéger l’enfant. En ce qui concerne l’arrestation, le fait de porter l’affaire devant les tribunaux, c’est à la police de le faire”, a-t-elle expliqué.

La campagne vise à apporter de la transparence aux personnes qui pourraient être mal informées sur le rôle du département des services sociaux dans de tels cas. Mme Steadman a souligné la responsabilité du département en ce qui concerne le bien-être des enfants en fonction de leur situation.

Selon elle, les gens se méprennent sur l’objectif de la séparation des familles et réagissent souvent négativement aux décisions malheureuses des services sociaux. “Si un enfant a été retiré d’un foyer, c’est parce qu’il y avait un réel besoin de le retirer. Notre objectif est d’unir les familles, de veiller à ce qu’elles restent unies, mais parfois, si l’on retire un enfant, ce n’est pas parce qu’on veut le retirer”, a-t-elle déclaré en toute franchise.

Les services sociaux protègent non seulement les droits et le bien-être des enfants et des personnes vulnérables, mais aussi ceux des migrants, d’où l’implication de l’OIM dans ce projet. Lors du lancement officiel de la campagne de communication le jeudi 13 juin, la directrice de projet de l’OIM, Vynliz Dailey, a précisé l’engagement de son organisation à veiller à ce que “personne ne soit laissé pour compte”. Le projet, qui a débuté en février 2023, vise à renforcer la sécurité et la confiance des migrants. Elle a révélé que le projet prévoit de mettre en œuvre “une action de sensibilisation des migrants, afin de s’assurer qu’ils connaissent les services nationaux et de faire tomber les éventuelles barrières linguistiques et culturelles”.

Reconnaissant l’importance des services sociaux et de la protection, Mme Dailey a souligné l’importance de la collaboration pour l’exécution de ce projet. “Nous reconnaissons qu’aucune entité ne peut à elle seule aborder les questions complexes de la protection sociale. Cela nécessite les efforts combinés du gouvernement, de la société civile, des organisations internationales et du secteur privé. Ces

Les partenariats de l’UE réunissent des perspectives, des ressources et des compétences diverses, ce qui nous permet de créer des solutions plus complètes et plus efficaces”, a-t-elle déclaré.

“En travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti de nos forces collectives et veiller à ce que nos efforts aient un effet d’entraînement positif. En effet, la prise de conscience et l’action sont synonymes de changement. Cette équation souligne le pouvoir des efforts éclairés et collaboratifs dans la réalisation de progrès significatifs”, a poursuivi Mme Dailey.

Les activités du projet comprendront la réalisation d’une évaluation complète du système national de services sociaux, l’établissement de procédures opérationnelles standard (POS) pour rationaliser les services existants afin d’améliorer l’efficacité des départements gouvernementaux concernés, une formation continue aux POS, une cartographie des communautés locales attentive à la protection des femmes, une campagne d’information nationale et la facilitation du renforcement des capacités. La campagne nationale d’information vise à sensibiliser le public à des questions telles que la violence sexiste, les abus et l’exploitation des enfants et des adultes (y compris les personnes âgées), tant dans les communautés de migrants que dans les communautés d’accueil. La campagne vise en outre à informer les citoyens sur les nouveaux textes législatifs concernant les services sociaux. Le public est invité à prêter attention aux informations qui seront bientôt diffusées à des fins d’éducation et de sensibilisation.

