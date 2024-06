Les Structures Gouvernantes des Pays des Caraïbes : Décryptage des systèmes politiques et historiques

Lorsque la plupart des gens pensent aux Caraïbes, ils imaginent des plages paradisiaques, de la bonne musique et des vacances tropicales. Et oui, vous avez raison. Mais que savons-nous réellement des Caraïbes ? Combien de pays composent cette région et pouvez-vous les nommer ? Trop souvent, ceux qui ne sont pas originaires des Caraïbes se perdent lorsqu’il s’agit des pays caribéens et de leurs structures gouvernementales.

La diversité des structures gouvernementales et l’histoire complexe des Caraïbes peuvent rendre difficile la distinction entre les îles qui sont de véritables pays et celles qui ne le sont techniquement pas. Dans cet article, nous allons clarifier ce sujet en expliquant quatre types de gouvernements et de structures politiques des Caraïbes et répondre à la question de savoir combien de pays des Caraïbes existent réellement.

Commençons par une explication facile : le communisme. Ensuite, nous examinerons la monarchie constitutionnelle, les républiques et les territoires. Enfin, nous dresserons une liste des pays et des territoires des Caraïbes afin de mieux comprendre cette région fascinante.

Le Communisme aux Caraïbes

Avec les Bahamas au nord et la Jamaïque au sud, Cuba est le seul état communiste des Caraïbes. Comme beaucoup le savent, dans le communisme, un seul parti administre et gouverne l’État selon l’idéologie marxiste-léniniste. Cuba a adopté le communisme en 1959 lorsque Fidel Castro a mené ses troupes d’opposition dans la capitale La Havane.

Depuis lors, le pays a rejeté le capitalisme et a adopté des politiques socialistes. Le président est le chef de l’État, du conseil d’État et du gouvernement et il détient seul l’autorité de décision finale. Cuba a deux vice-présidents et une assemblée de 614 sièges. Le président n’est pas élu démocratiquement et a longtemps été membre de la famille Castro.

Ce n’est qu’assez récemment, en 2019, que cela a changé avec l’arrivée de Miguel Diaz-Canel à la présidence succédant à Raul Castro. Il a été élu par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire mais a été sélectionné par Castro lui-même.

La Monarchie Constitutionnelle

La monarchie constitutionnelle est le système de gouvernement le plus répandu dans les Caraïbes car de nombreuses nations caribéennes étaient d’anciennes colonies sous la domination d’un monarque. Dans une monarchie, un roi ou une reine est le chef de l’État. Par exemple, la monarchie britannique est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que bien que le souverain soit le chef de l’État, la capacité de légiférer et de passer des lois appartient au parlement élu.

Après être devenues indépendantes, la plupart des nations caribéennes sont devenues des monarchies constitutionnelles démocratiques. Dans une monarchie constitutionnelle, le monarque est tenu d’exercer ses pouvoirs et autorités dans les limites prescrites par un cadre juridique établi qui est généralement la constitution du pays.

Prenons l’exemple de la Grenade. La Grenade était autrefois une colonie britannique qui est devenue indépendante en 1974. Elle est alors devenue une monarchie constitutionnelle démocratique, ce qui signifie que la reine d’Angleterre restait le chef de l’État mais de nombreux pouvoirs étaient diminués et un gouverneur général était nommé sous réserve de l’approbation de la reine.

Le gouverneur général reste en Grenade et est le représentant de la reine sur l’île. Cependant, la Grenade a le pouvoir de gérer ses propres affaires ce qu’elle fait par l’intermédiaire de responsables élus. Le premier ministre ou chef du gouvernement est élu par le peuple tout comme les membres du parlement qui dirigent le pays.

D’autres nominations politiques telles que le cabinet et le sénat sont faites par le gouverneur général, le premier ministre et le chef de l’opposition. Toutes les lois doivent être approuvées par le gouverneur général car il ou elle est le chef de l’État et tous les documents officiels, lois, etc., sont émis en leur nom, par exemple les passeports.

À la date de cet enregistrement, les pays des Caraïbes qui appartiennent à cette catégorie sont Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

La République

Alors que certains pays des Caraïbes ont opté pour des monarchies constitutionnelles démocratiques, un autre groupe de pays a décidé de rompre complètement avec leur passé colonial. Ils ont choisi de devenir des républiques. Une république donne le pouvoir suprême au peuple et à ses représentants élus. Le pouvoir suprême dans ce cas est le chef de l’État ou dans une monarchie constitutionnelle le gouverneur général.

Dans une république, le chef de l’État est appelé président et n’est pas un représentant d’un monarque mais est généralement élu ou nommé par le peuple. La Commonwealth de la Dominique en est un bon exemple. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1978. Depuis lors, le pays a maintenu une république parlementaire qui comprend un président, un premier ministre, un cabinet et une chambre d’assemblée.

Le président est le chef de l’État et a peu de pouvoirs principalement cérémoniaux et de construction nationale. En revanche, le premier ministre détient la plupart des pouvoirs. Le premier ministre et les membres du parlement sont démocratiquement élus par le peuple tandis que le président est également élu mais par la Chambre des représentants.

La question de savoir si les États-nations doivent se détacher entièrement des puissances coloniales ou conserver une certaine connectivité est un sujet de débat vigoureux entre les politiciens des Caraïbes. Le gouverneur général est conseillé par le premier ministre sur toutes les questions relatives à la gouvernance d’un État et suit généralement la direction du premier ministre élu.

Bien qu’en théorie, un gouverneur général et le monarque puissent annuler des décisions prises par des responsables élus, cela s’est rarement produit dans le monde entier. Certains soutiennent que les connexions politiques et économiques que cela offre l’emportent sur le coût. C’est ce que la Barbade a fait récemment lorsqu’elle est devenue une république en novembre 2021, passant d’une monarchie constitutionnelle démocratique à une république démocratique.

La Barbade n’a pas obtenu son indépendance à ce moment-là. En fait, le pays était indépendant depuis 1966 mais a supprimé le gouverneur général en tant que chef de l’État. La liste des pays des Caraïbes qui ont le statut de république comprend la Barbade, la Dominique, la République dominicaine, le Guyana, Haïti, le Suriname et Trinité-et-Tobago.

Les Territoires

La dernière catégorie dans laquelle se trouvent les îles des Caraïbes est celle des territoires. Un territoire est un territoire qui n’a pas rompu avec une puissance coloniale et ne possède pas une indépendance politique totale mais conserve certaines libertés politiques. Un territoire dépendant est généralement considéré comme n’étant pas un pays et pas un État souverain.

Prenons l’exemple de Porto Rico. Porto Rico est devenu un territoire des États-Unis après la guerre hispano-américaine de 1898. Les citoyens de l’île ont la citoyenneté américaine mais ce n’est pas un État américain. Au lieu de cela, c’est un territoire semi-indépendant et son administration quotidienne est gérée par un gouverneur élu. Le gouverneur est assisté par un cabinet qu’il choisit.

Porto Rico a également un sénat, une chambre des représentants et un commissaire résident. Celui-ci ou celle-ci est élu(e) par le public pour représenter les Portoricains en tant que membre sans droit de vote de la Chambre des représentants des États-Unis. Porto Rico n’a pas d’autonomie internationale et ne siège pas dans des organisations internationales comme les Nations Unies ou l’Organisation mondiale du commerce. Les territoires sont peut-être les plus difficiles à classer car leur autonomie varie considérablement.

Certains territoires sont communément classés comme des territoires mais ne sont pas techniquement des territoires tels que la Martinique, la Guadeloupe et les îles BES (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) qui sont des zones intégrées de la France et des Pays-Bas respectivement. D’autres sont de véritables territoires avec divers degrés de liberté gouvernementale.

La liste des territoires dépendants dans les Caraïbes comprend Anguilla, Aruba, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Curaçao, Montserrat, Porto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sint Maarten, les îles Turques-et-Caïques, les îles Vierges américaines et les Bermudes.

Les structures gouvernementales des Caraïbes sont diversifiées et complexes, reflet d’une histoire riche en colonisation, en luttes pour l’indépendance et en influences culturelles multiples. Chaque île et territoire a développé une gouvernance qui lui est propre, en s’adaptant aux défis locaux et internationaux. Connaître ces structures est essentiel pour comprendre la dynamique politique et sociale de cette région fascinante.

