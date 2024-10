Les vols directs de United Airlines : un grand pas en avant, selon le ministre du Tourisme

Dominica News Online –

Le nouveau vol sans escale entre New York/Newark et l’aéroport Douglas-Charles de la Dominique (DOM), opéré par United Airlines, débutera le 15 février 2025, selon Discover Dominica Authority. Les vols en provenance de l’aéroport international de Newark Liberty (EWR) étant prévus le samedi, il s’agit de la deuxième liaison aérienne sans escale entre les États-Unis et la Dominique.

La décision de United Airlines fait suite à d’importants travaux de rénovation et de mise à niveau de l’aéroport Douglas-Charles, qui comprennent un allongement de la piste de 6 351 pieds et l’ajout d’un rainurage de la piste. Ces améliorations sont destinées à accueillir des avions plus grands, à améliorer la sécurité et à réduire le risque d’annulation des vols. En outre, le terminal a été modernisé afin d’augmenter sa capacité et d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale.

“Le nouveau service proposé par United Airlines est un grand pas en avant vers la réalisation de l’objectif ambitieux que s’est fixé l’île et fait partie de la stratégie poursuivie de concert avec le développement du nouvel aéroport international”, a fait remarquer Denise Charles-Pemberton, ministre du Tourisme de la Dominique, ajoutant que “cette liaison contribuera à atténuer les contraintes d’accès auxquelles la destination a été confrontée au fil des ans”.

L’introduction de ce nouveau service devrait bénéficier de manière significative à l’industrie touristique de la Dominique en offrant un accès direct et pratique depuis et vers la région des trois États, qui est l’un des plus grands marchés sources de l’île aux États-Unis. En prévision de 2025, la Dominique devrait accueillir plusieurs nouveaux hôtels, soit près de 500 chambres supplémentaires, ce qui représente une augmentation de 25 % du parc hôtelier, coïncidant avec ce qui devrait être l’une des saisons de voyage les plus chargées de la destination à ce jour.

Selon Mme Marva Williams, directrice générale de Discover Dominica Authority : “Ce nouveau service permettra à la Dominique de mieux tirer parti de l’intérêt croissant des voyageurs pour la destination. La capacité accrue du service permettra également aux voyagistes basés aux États-Unis de réserver en toute confiance des voyages de groupe vers la Dominique, en partageant nos offres de produits avec plus de voyageurs que jamais, y compris la plongée sous-marine et la plongée libre de classe mondiale, la randonnée, le bien-être et les expériences culturelles”.

Le lancement du nouveau vol New York/Newark-Dominique coïncidera avec le carnaval “Mas Domnik” de la Dominique, prévu les 3 et 4 mars 2025, connu sous le nom de “Real Mas”. Les organisateurs promettent que des détails supplémentaires concernant le carnaval ‘Mas Domnik’ de la Dominique seront communiqués dans les mois à venir.

“United est fière de s’associer à la Discover Dominica Authority pour ajouter la magnifique Dominique à son réseau mondial de routes aériennes”, a déclaré Matt Stevens, vice-président du réseau international de United Airlines. “Cet ajout renforce la position de United en tant que compagnie aérienne de choix pour les clients qui souhaitent voyager vers des destinations uniques dans le monde entier.

