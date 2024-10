L’établissement médical de Sainte-Lucie réalise la première angiographie coronaire

Le 4 octobre 2024 a été un jour mémorable pour Medical Associates, Tapion Hospital et pour Sainte-Lucie. En effet, ce centre médical privé de premier plan a réalisé avec succès ses premières angiographies coronariennes.

Cette procédure historique représente une avancée significative dans les capacités de soins de santé, en rapprochant les soins cardiovasculaires avancés des patients de Sainte-Lucie et de l’ensemble de l’OECO.

La coronarographie est une procédure d’imagerie diagnostique utilisée pour visualiser les vaisseaux sanguins du cœur et détecter d’éventuelles obstructions. Il s’agit d’un outil essentiel pour la détection précoce et le traitement des maladies cardiaques.

Les deux procédures ont été réalisées par les cardiologues locaux Dr Romel Daniel et Dr Kurlene Cenac sous la direction de l’un des plus grands cardiologues interventionnels de la région, Dr Julien Fabre du CHUM, Martinique, avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire locale hautement qualifiée.

“Nous sommes extrêmement fiers d’offrir ce service”, ont déclaré les docteurs Romel Daniel et Kurlene Cenac. “Notre objectif a toujours été de fournir des soins médicaux de niveau international à la population de Sainte-Lucie et des Caraïbes, et cette réalisation nous rapproche encore un peu plus de cette vision”.

Medical Associates, Tapion Hospital, a investi massivement dans des équipements de pointe et dans la formation continue de son personnel médical afin de garantir les normes de soins les plus élevées.

La disponibilité des angiogrammes coronariens fait partie d’un engagement plus large de l’établissement pour développer ses services cardiovasculaires et améliorer l’accès aux services de santé critiques dans la région de l’OECO. Cela illustre la valeur de la coopération entre la Martinique et l’OECO.

Les patients qui ont subi l’intervention sont en bonne santé et se rétablissent bien. Le succès de la procédure ouvre la voie à de futures interventions cardiaques, réduisant ainsi la nécessité d’un voyage médical coûteux et fastidieux à l’étranger.

Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de morbidité et de mortalité à Sainte-Lucie. L’objectif de l’établissement est d’offrir un diagnostic et un traitement des maladies cardiaques et des maladies des artères périphériques.

Les angiogrammes sont actuellement utilisés pour le diagnostic et le traitement de l’angine de poitrine ou de la crise cardiaque (douleur thoracique due à l’obstruction des artères) et de l’hypertension pulmonaire (augmentation de la pression dans les poumons).

La prise en charge d’autres pathologies telles que les maladies artérielles périphériques, les malformations cardiaques congénitales (trous dans le cœur), les maladies des valves cardiaques (remplacement/réparation des valves) et les anévrismes aortiques (gonflement anormal de l’aorte) sera disponible à l’avenir, au fur et à mesure de l’expansion du service.

Medical Associates remercie toute son équipe d’infirmières et de personnel de soutien, ainsi que le pharmacien en chef et le radiographe en chef, qui ont permis la réalisation de ce projet.

Nous remercions tout particulièrement le Dr Natasha Innocent-Thomas de la SLMDC et le CMO, le Dr Sharon Belmar-George, pour l’aide qu’ils nous ont apportée afin de rendre possible cet énorme élan saint-lucien.

