LETTRE À L’ÉDITEUR : Un appel à tous les Dominicains, en particulier aux jeunes

Le Commonwealth de la Dominique est aux mains d’un seul homme et de son parti politique depuis au moins vingt ans, et il est urgent de restaurer notre patrie.

PERSPECTIVE HISTORIQUE : La majorité d’entre nous, âgés de plus de 18 ans, a vu la démocratie à l’œuvre avant la sélection de l’actuel dirigeant politique et chef du gouvernement. Depuis qu’il a été élevé à ce poste en 2004, lui et son gouvernement ont décidé que nous, le peuple, ne connaîtrons pas de changement de gouvernement ; en fait, même pas de changement de direction. Au vu de son comportement, il est très clair qu’il pense être le seul Dominicain à occuper le poste de premier ministre. Les Dominicains ont été habitués à des changements de gouvernement avant même l’indépendance. Par exemple, notre histoire a connu des dirigeants comme E.O. Leblanc (DLP), Patrick John (DLP), Eugenia Charles (DFP) et Edison James (UWP). Tous ces changements ont été réalisés dans le cadre d’élections libres et équitables, sans ingérence politique. Depuis l’avènement de cette coalition hybride DLP/DFP, le leader semble avoir décidé que les choses ne se passeraient pas comme d’habitude ; nous, le peuple, devons donc élaborer une stratégie pour contrer ce comportement antidémocratique.

INTERFERENCE : La question est de savoir pourquoi cela se produit ou est autorisé à se produire en Dominique. La réponse est simple : nous, le peuple, sommes restés là pendant toutes ces années et l’avons laissé manipuler le système en exploitant l’ignorance de ceux d’entre nous qui n’ont pas prêté attention ou qui ont été troublés par ses déclarations.

Il est clair que ce leader notoire et son parti ont fait du bien à ce pays, mais ils ont suivi la voie de la division et de la domination afin de rester au pouvoir. L’exemple le plus flagrant de tromperie à l’égard de “nous, le peuple” est le refus d’autoriser des mesures telles que le nettoyage des listes électorales ou l’identification des personnes à l’aide d’une carte d’électeur spécifique comportant leurs empreintes digitales lorsqu’elles viennent voter. En outre, ils ne veulent pas d’une réforme du financement des campagnes électorales qui limiterait et réglementerait le montant et la source des fonds utilisés lors des élections. La principale raison de la réforme du financement est d’empêcher ceux qui ont de l’argent [d’influencer] ou [d’acheter] nos élections ; il est évident qu’un parti qui est au pouvoir depuis si longtemps a l’avantage d’attirer les gens qui ont de l’argent. Le quatrième point est l’égalité d’accès aux médias (publics et privés) ; cette facilité permettrait à tous les Dominicains d’entendre le point de vue de tous les partis et donc de faire un choix plus éclairé.

MANIPULATION DES VOTANTS : Le leader politique et son parti ont trompé “nous, le peuple” en nous faisant croire que nos amis et parents dominicains qui résident à l’étranger ont le droit permanent de voter en Dominique s’ils ont quitté le pays depuis plus de cinq ans. Avoir le droit et être éligible sont deux choses différentes. Le droit signifie que vous êtes citoyen de la Dominique par naissance ou par naturalisation ; l’éligibilité signifie que l’électeur remplit les conditions requises pour voter, notamment qu’il réside et est inscrit dans un district de vote ou une circonscription particulière et qu’il prouve qu’il y réside au moins 90 jours avant la date de l’élection et que cette adresse est son lieu de résidence habituel.

Le parti travailliste de la Dominique n’a pas organisé de conférence des délégués depuis plus de dix ans, privant ainsi les membres du parti de la possibilité de contester la direction du parti. En réponse à cela, les membres du parti se contentent de s’asseoir, de suivre le mouvement et de chanter “c’est ainsi”.

Il est clair qu’il n’y a aucune possibilité de contester la direction du parti. Cela semble aller à l’encontre des normes du parti et des partis politiques de la Dominique dans leur ensemble.

CE QU’IL FAUT FAIRE : Pour changer le statu quo, nous devons nous impliquer dans le processus. Heureusement, la Coalition pour la réforme électorale est déjà organisée et prête à s’opposer à tout effort visant à présenter au Parlement une législation qui n’inclurait pas (1) une liste électorale propre ; (2) une carte d’électeur avec empreinte digitale ; (3) une réforme du financement des campagnes ; (4) l’égalité d’accès à tous les médias. Sachez que l’ERC (Electoral Reform Coalition) est composée de partis politiques et d’autres organisations sociales et civiques qui luttent pour des élections libres et équitables. Comment s’impliquer pour s’assurer que nous obtenons une réforme électorale appropriée ? Tout d’abord, les gens doivent s’organiser au niveau du village et de la circonscription en éduquant les gens sur les problèmes et l’importance de leur participation. Deuxièmement, les jeunes et ceux qui sont à l’aise avec la technologie doivent utiliser les médias sociaux et d’autres moyens pour atteindre leurs amis et associés ; après tout, cet effort concerne l’avenir et l’avenir, c’est la jeunesse. Troisièmement, coordonnez vos efforts d’organisation avec les dirigeants de l’ERC et des partis politiques opposés afin d’obtenir des informations sur l’heure et la date de toute action potentielle.Jeunes gens, veuillez vous rendre aux bureaux d’inscription de vos circonscriptions et vous inscrire sur les listes électorales pour les prochaines élections générales. Si vous avez besoin d’aide, demandez conseil à votre conseil de village. Faites partie de la solution en votant.

En conclusion, je considère que les recommandations énumérées ci-dessus constituent un modèle pour les autres personnes intéressées par la résolution de nos problèmes politiques, afin qu’elles se manifestent et s’expriment sur ces questions. Après tout, nous sommes considérés comme un peuple éduqué, capable de distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge et de la tromperie. Ce commentaire n’a pas abordé le programme CBI et le service public Un mot d’avertissement à nos fonctionnaires : vous êtes personnellement responsables de toutes les actions entreprises lorsque vous êtes au service du peuple ; vous ne pouvez pas dire qu’un politicien vous a dit de faire cela. De la même manière, les parlementaires passés, présents et futurs doivent savoir que toutes les actions entreprises au nom du Cabinet vous incluent. Le temps viendra bientôt où vous devrez trouver de l’argent pour payer des avocats qui vous représenteront pour défendre l’utilisation obscène des ressources de la nation, alors que votre patron a tout l’argent dont il a besoin pour se défendre lui-même.

Je souhaite appeler les fonctionnaires suivants : le président, le procureur général, le chef de la police, les membres de la commission électorale, le secrétaire financier, tous les secrétaires permanents et les chefs d’agences ainsi que les présidents de conseils et de commissions à travailler dans l’intérêt de “nous, le peuple” et non dans celui de l’homme politique qui les a nommés. Que préférez-vous : (a) profiter des avantages de la fonction que vous occupez actuellement ; ou (b) vendre vos biens pour payer votre défense juridique afin de vous éviter la prison parce que vous avez violé la loi en choisissant de servir un homme politique au lieu de servir “nous, le peuple”, conformément à la loi et à la loi sur la fonction publique. Faites votre choix.

Je termine par cette note : jeunes et autres, organisez-vous et préparez-vous, les fonctionnaires et les politiciens doivent prendre conscience de la situation. La réalité s’impose et le changement est à nos portes. Soyez prêts parce que nous allons revenir pour faire les choses de la bonne manière pour “nous, le peuple de la Dominique”.

