LIA ET LES RAPACES, un texte pour ados, à mettre entre toutes les mains

Avec Lia et les Rapaces, Barbara J ean-Élie , plonge au cœur de l’adolescence, ses zones d’ombre et d’incertitude.

Son dernier ouvrage date de septembre 2023 : La Martinique c’est mon patrimoine, un livre pour les élèves de CM1-CM2 sorti aux éditions Petit Futé. Juste avant, elle signait Martinique Libre en 2022, un essai politique sur la Martinique, fruit de deux années de réflexion et de recherche documentaire, pour poser un regard argumenté sur son île et toutes les questions qui se retrouvent aujourd’hui au cœur de l’actualité brûlante (vie chère, démocratie, économie).

Avec Lia et les Rapaces (éd. DIASPORAMIX), Barbara Jean-Élie est de retour avec un genre nouveau : la novella, entre la nouvelle et le roman. Un texte court (100 pages), rythmé, qui s’adresse en priorité aux ados, les jeunes de la 4ème à la terminale, mais aussi à tous ceux qui sont intéressés par les problématiques posées à ces nouvelles générations en devenir : l’amour, l’amitié, les parents, l’identité. Lia et les rapaces est raconté à la première personne par Léa, lycéenne de seconde qui est confrontée au harcèlement, à la séparation, la découverte d’un nouveau territoire…autant de thèmes réalistes que l’auteure traite dans une langue accessible, un langage que les ados, les parents et les enseignants comprendront.

Depuis La Vierge et le Dictateur (2010), un roman politique dans le registre du réalisme merveilleux, Barbara Jean-Élie, trace un chemin de communication avec toutes les générations et notamment les plus jeunes. « Depuis 2013 j’écris pour les enfants. Mais cela faisait longtemps que je voulais m’adresseren particulier aux ados dans une langue qui leur ressemble, tout en abordant des sujets d’actualité, des sujets qui traversent notre société. Cette histoire qui est une fiction mais forcément inspirée de faits réels est celle de nombreux jeunes. J’ai voulu traiter ces sujets en recourant au thriller pour évoquer des thémes plus ou moins graves comme l’amitié, l’exil, le harcèlement, la drogue, le chantage, la monoparentalité, la communication entre parents et ados ».

Après avoir lu Lia et les Rapaces, nul doute que les parents verront leurs enfants adolescents avec un autre regard. Quant aux ados, ils se poseront sûrement des questions comme Léa et Lia, les héroïnes de Lia et les Rapaces.

Lia et les Rapaces. Barbara Jean-Élie– DIASPORAMIX.

