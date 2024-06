L’Innovation récompensée : Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane à honoré quatre entrepreneurs

Le 13 juin 2024, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane a organisé une soirée pour récompenser quatre entrepreneurs visionnaires lors de la deuxième édition du concours « 4S SEMEUR D’INNOVATION ». Axé sur les thématiques de l’Environnement, de la Solidarité, du Territoire et de la Culture, ce concours a mis en lumière des initiatives locales prometteuses, témoignant de la vitalité et de la créativité de l’entrepreneuriat régional.

« Nous croyons fermement en l’innovation comme moteur de développement. Ces initiatives ne sont pas seulement des projets, mais des réponses concrètes aux défis de notre société. » P.Hoche Président

Des Projets Portant l’Avenir

Parmi les 24 candidatures initiales, huit projets ont été présélectionnés pour la finale, chacun apportant une solution innovante à des problématiques contemporaines.

Dominique Dupré et son Garage Solidaire à Saint-Martin , le premier de son genre dans la région, offre des services de réparation automobile à des tarifs adaptés et propose des programmes de formation professionnelle.

, le premier de son genre dans la région, offre des services de réparation automobile à des tarifs adaptés et propose des programmes de formation professionnelle. Johan Barclay avec ACT2WIN, une plateforme anti-gaspillage qui aide les commerçants à réduire leurs invendus tout en promouvant une consommation plus responsable.

une plateforme anti-gaspillage qui aide les commerçants à réduire leurs invendus tout en promouvant une consommation plus responsable. Marie Koné Curron et Drive Guyane, une plateforme de covoiturage innovante facilitant les déplacements sécurisés et économiques en Guyane.

une plateforme de covoiturage innovante facilitant les déplacements sécurisés et économiques en Guyane. Johan Luzieux et Mada No Clope , un projet de collecte de mégots de cigarette visant à sensibiliser et à réduire la pollution en Martinique.

, un projet de collecte de mégots de cigarette visant à sensibiliser et à réduire la pollution en Martinique. Thierry Ichelmann et NR&C Ma Corde Décimale, une initiative pour lutter contre l’innumérisme en aidant les enfants à acquérir une compréhension des nombres dès la maternelle.

une initiative pour lutter contre l’innumérisme en aidant les enfants à acquérir une compréhension des nombres dès la maternelle. Jérôme Nadessin avec CGPIKS-OCEAN, q ui organise des expéditions sous-marines en Guadeloupe pour sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins.

ui organise des expéditions sous-marines en Guadeloupe pour sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins. Antoine Le Berre avec Matinik Pani Laj à Velo , qui propose des promenades en triporteur pour les personnes âgées, leur permettant de rester actifs et intégrés à la communauté.

, qui propose des promenades en triporteur pour les personnes âgées, leur permettant de rester actifs et intégrés à la communauté. Cynthia Yerro et le Calendrier de l’Avent Inversé, encourageant les dons d’objets essentiels en attendant Noël, destinés aux personnes dans le besoin.

« Ces entrepreneurs montrent la voie à suivre. Leur dévouement et leur créativité illustrent parfaitement l’esprit d’innovation que nous cherchons à promouvoir. » A.Servillat, DG

Les Lauréats de l’année

Dominique Dupré avec Garage Solidaire (Solidarité)

Le premier garage solidaire à Saint-Martin offrant des services de réparation à des tarifs adaptés et des programmes de formation pour une mobilité durable et une inclusion sociale accrue.

Johan Barclay avec ACT2WIN (Environnement)

Une plateforme anti-gaspillage innovante aidant les commerçants à réduire leurs invendus et à promouvoir une consommation responsable en offrant une seconde chance aux produits invendus.

Marie Koné Curron avec Drive Guyane (Territoire)

Une plateforme de covoiturage facilitant les déplacements sécurisés et économiques en Guyane, répondant à une nécessité de mobilité dans une région aux infrastructures de transport limitées.

Johan Luzieux avec Mada No Clope (Culture)

Une initiative de collecte de mégots de cigarette, visant à sensibiliser à la pollution et à promouvoir de nouvelles habitudes de tri en Martinique.

La soirée a été marquée par l’enthousiasme et la gratitude des lauréats, reflétant un engagement commun pour un avenir meilleur et plus durable. Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, par son soutien constant, s’impose comme un acteur clé dans la promotion de l’innovation et du progrès dans la région. Félicitations aux lauréats et à tous les participants pour leur contribution exceptionnelle à l’innovation locale.

Philippe PIED

QU'EST-CE QUE LE CONCOURS « 4S SEMEUR D'INNOVATION » ?

Le concours « 4S SEMEUR D’INNOVATION », organisé par le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, a pour objectif de promouvoir l’innovation et de soutenir les projets porteurs de changement dans les domaines de l’Environnement, de la Solidarité, du Territoire et de la Culture. Ouvert aux start-ups, autoentrepreneurs, associations et particuliers, ce concours récompense les initiatives créatives et impactantes. Les lauréats bénéficient d’un soutien financier et d’une mise en avant sur les réseaux sociaux, offrant une visibilité précieuse pour leurs projets. En encourageant ces innovations, le Crédit Mutuel affirme son engagement envers le développement durable et le progrès social.

REPORTAGES PHOTOS

