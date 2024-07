Liste de contrôle du kit d’approvisionnement en cas de catastrophe

Un kit de secours est un ensemble d’articles de base dont votre foyer pourrait avoir besoin en cas d’urgence. Préparez un kit à l’avance et gardez-le à portée de main au cas où vous devriez évacuer à l’improviste.

LISTE DE CONTRÔLE

L’eau

Prévoyez au moins un gallon d’eau par personne pour trois à sept jours.

Nourriture

Prévoyez au moins trois à sept jours d’aliments et de boissons non périssables, emballés ou en conserve, d’en-cas, de jus de fruits et d’aliments diététiques. Prévoyez un ouvre-boîte manuel.

Achetez un kit ou assemblez-en un vous-même. Parmi les éléments essentiels, citons des pansements de différentes tailles, de la pommade antibiotique, des compresses de gaze, du ruban adhésif et un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

Vêtements

Prévoyez un vêtement de pluie, des vêtements supplémentaires et des chaussures ou des bottes solides.

Médicaments

Prévoyez une réserve d’au moins deux semaines – de préférence un mois complet – de tout médicament prescrit.

Articles d’hygiène personnelle

Articles de toilette, savon, shampoing, brosse à dents, produits féminins, papier hygiénique.

Sacs poubelles résistants

Ils sont utiles pour nettoyer les débris, mais aussi pour les ordures ménagères, dont la collecte pourrait être perturbée.

Articles de cuisine jetables

Il s’agit d’assiettes, d’ustensiles, de gobelets et d’essuie-tout en papier. Moins il y a de vaisselle à faire, mieux c’est.

Lampes de poche

N’utilisez pas de bougies et prévoyez des piles de rechange.

Radio à piles

En cas de catastrophe, la radio peut être votre seul moyen d’accéder aux avis, aux conseils et aux nouvelles importantes. N’oubliez pas de prévoir des piles de rechange.

Argent liquide

Les banques et les distributeurs automatiques de billets peuvent ne pas être ouverts après une catastrophe. Prévoyez également de l’argent américain au cas où vous devriez quitter l’île rapidement.

Téléphone portable et chargeurs

Prévoyez une batterie de secours ; un chargeur solaire sera également utile.

AUTRES ARTICLES À PRENDRE EN COMPTE :

Couvertures, oreillers

Articles spéciaux et provisions alimentaires pour les enfants en bas âge, les personnes âgées et les membres de la famille souffrant d’un handicap

Lunettes, lentilles de contact, piles pour appareils auditifs

Articles pour animaux de compagnie, y compris la nourriture

Jouets, jeux et matériel de lecture

Source de cuisson non électrique, comme un gril au gaz ou au charbon de bois ou un réchaud de camping au propane

Outils

Jeu de clés supplémentaire pour la maison et la voiture

FOURNITURES POUR LE COVID-19

Outre les fournitures habituelles en cas d’ouragan, la Croix-Rouge des îles Caïmans conseille de faire des réserves d’équipements de protection individuelle (EPI) en raison de la pandémie de COVID-19.

Les abris publics disposeront de ces articles, mais il est préférable de les avoir à portée de main à la maison.

“Au cas où vous devriez vous rendre dans un centre d’hébergement d’urgence, il est conseillé pour vous et les membres de votre famille de vous munir d’un masque, de gants et d’un désinfectant”, a déclaré Eddie Sepp Tinling-Miller, responsable de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. “Même si nous sommes plus détendus aujourd’hui en ce qui concerne la distance sociale, etc., nous restons prudents.

Liste de contrôle pour le COVID-19

Masques de protection

Désinfectant pour les mains

Gants de protection

