L’Orchestre des Moines Chinois impressionne la scène musicale européenne

L’orchestre symphonique chinois « Jinghui » a participé au concert symphonique thématique de l’UNESCO « La Terre, notre maison », recevant des éloges médiatiques.

L’orchestre symphonique chinois Jinghui, composé uniquement de moines (tous vêtus de robes rouges), a participé avec l’Orchestre Symphonique Belles de France au concert symphonique thématique de l’UNESCO « La Terre, notre maison ».

<img id=”<image5>” class=”Apple-web-attachment Singleton” src=”image5″ alt=”一群人在台上唱歌

中度可信度描述已自动生成” align=”right” />Le 20 septembre 2024 à 19h, heure de Paris, l’orchestre symphonique chinois Jinghui, composé uniquement de moines et invité par l’UNESCO, a joué aux côtés de l’Orchestre Symphonique Belles de France lors du concert symphonique thématique de l’UNESCO « La Terre, notre maison », laissant une profonde impression sur la scène musicale européenne. Des dizaines de médias, dont Le Monde, ont porté leur attention sur les moines chinois et leur ont attribué de grandes louanges.

L’orchestre symphonique Jinghui, fondé par l’abbé chinois Shi Wule en 2003 sous le nom original de « Orchestre Zen Guangxuan », est composé entièrement de moines issus de temples bouddhistes qui n’avaient aucune formation musicale préalable. Maître Shi Wule a invité des professeurs du Conservatoire de musique de Wuhan et du Conservatoire central de musique pour former et guider l’orchestre. De nombreuses troupes professionnelles de musique et de danse en Chine ont également dispensé des formations dans le temple où réside l’orchestre.

Depuis 2013, l’orchestre a fait des tournées dans diverses villes, notamment Wuhan, Pékin et Hong Kong, évoluant en trois groupes professionnels : l’Orchestre Zen Guangxuan, l’Orchestre Symphonique Jinghui et le Chœur Xianggen. Depuis 2015, ils ont participé à de nombreux festivals de musique nationaux et internationaux, collaborant avec des orchestres et chœurs renommés, et ont remporté plusieurs prix d’or.

En 2023, l’orchestre a fait une tournée en Amérique du Nord, recevant des éloges du public et des médias.

Tournée Européenne de l’Orchestre Symphonique Jinghui Guangxuan : Propager la Sagesse

Orientale à Travers la Musique Zen

Du 20 septembre au 8 novembre 2024, l’Orchestre Symphonique Jinghui Guangxuan entamera une tournée européenne de deux mois. Les villes de la tournée incluent Paris, Duisburg, Vienne, Salzbourg, Milan, Vérone, Rome, Barcelone, Marseille et Genève. En tant que seul orchestre symphonique au monde composé de moines zen, l’Orchestre Symphonique Jinghui Guangxuan présentera un festin artistique mêlant musique, danse et méditation, permettant au public de ressentir une élévation spirituelle à travers les arts.

Fondé par le vénérable Maître Shi Wule, abbé du Temple Tiantai, les membres de l’orchestre sont tous des moines zen ayant pratiqué pendant de nombreuses années. Ils combinent la culture orientale traditionnelle avec des techniques musicales professionnelles pour transmettre des valeurs de vérité, de bonté et de beauté. Cette tournée interprétera des œuvres classiques telles que Le Chant du Peuple, Suite Peer Gynt, Finlandia et l’Ouverture Egmont de Beethoven, offrant une nouvelle interprétation de ces œuvres dans un contexte méditatif, afin de promouvoir la paix et l’amour. Les billets gratuits peuvent être obtenus en suivant le compte Instagram officiel de l’orchestre [@jhgx_orchestra] ou en envoyant un e-mail. Des informations plus détaillées sont disponibles sur leur site Web.

Visuels en haute définition du concert sur le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/drive/folders/1kfev6NZ9yURteA0Zvqv-rYse8qRVagBQ

Site officiel : https://jhgx-symphony-orchestra.com

J’aime ça : J’aime chargement…