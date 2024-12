L’Organisation des Associations du Barreau des Caraïbes du Commonwealth soutient les critiques de la DBA envers les commentaires de Blackmoore sur la décision de libération sous caution du tribunal

Dominica News Online – Mercredi 11 décembre 2024 à 11h23

L’Organisation des Associations du Barreau des Caraïbes du Commonwealth (OCCBA) a exprimé son soutien à l’Association du Barreau de la Dominique (DBA) dans ses critiques des propos tenus par l’Honorable Rayburn Blackmoore, ministre de la Sécurité nationale et des Affaires juridiques de la Dominique. Ces propos, publiés par divers médias dominiquais, critiquaient sévèrement l’approche des tribunaux concernant l’octroi de la libération sous caution à une personne accusée pénalement.

Dans une déclaration, la DBA a souligné l’importance de l’indépendance judiciaire et de l’intégrité du système juridique. Elle a indiqué :

« Les remarques du ministre ont donné l’impression que le tribunal n’avait peut-être pas pris l’affaire avec le sérieux requis ou examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur la caution ou d’autres lois applicables. » La DBA a appelé les responsables publics à s’abstenir de déclarations pouvant être perçues comme des tentatives d’influencer ou de contester l’indépendance judiciaire, affirmant :

« Cela est essentiel pour maintenir une société juste et démocratique. »

Reprenant les préoccupations exprimées par la DBA, l’OCCBA a publié une déclaration condamnant les propos du ministre. Elle a déclaré :

« Nous sommes contraints de rappeler au ministre qu’une gouvernance responsable et une responsabilité ministérielle ne doivent jamais sacrifier l’État de droit, les principes constitutionnels, la présomption d’innocence, ainsi que le respect des systèmes judiciaires régionaux et de notre magistrature, au profit d’une rhétorique incendiaire qui ne peut que saper nos droits humains fondamentaux et nos systèmes juridiques. »

L’OCCBA a rappelé les droits et libertés fondamentaux protégés par les systèmes juridiques et constitutions des Caraïbes du Commonwealth, notamment la présomption d’innocence et le droit à la libération sous caution dans des conditions raisonnables. L’organisation a exhorté le ministre Blackmoore et tous les ministres des gouvernements à être rigoureux et équitables dans leur conduite et leurs déclarations, en exerçant leur influence de manière responsable et respectueuse.

L’OCCBA a également abordé les implications plus larges des propos du ministre, notant que, bien que les individus aient le droit de désapprouver de manière responsable les décisions judiciaires, des commentaires qui sapent le système judiciaire et l’État de droit sont inacceptables.

« En tenant de tels propos, le ministre Blackmoore a choisi de ne pas faire preuve de circonspection dans ces circonstances. Nous partageons l’avis de l’Association du Barreau de la Dominique selon lequel sa conduite mérite une critique défavorable, en particulier en l’absence d’allégation d’une décision irrégulière ou aberrante de la part du tribunal », a ajouté la déclaration.

En outre, l’OCCBA a rappelé au gouvernement de la Dominique, ainsi qu’à tous les gouvernements des Caraïbes du Commonwealth, leur devoir de veiller à ce que les systèmes judiciaires soient correctement dotés de ressources et soutenus.

« Nous exhortons à une augmentation des ressources pour le système judiciaire et à une réduction de la rhétorique dirigée contre lui », a déclaré l’organisation, mettant en avant la nécessité d’un personnel adéquat, d’installations modernes et d’un soutien technologique pour relever les défis auxquels les tribunaux sont confrontés.

En conclusion, l’OCCBA a appelé à une introspection approfondie et a exhorté le ministre Blackmoore à clarifier et à retirer ses déclarations. L’organisation a réaffirmé son engagement à défendre l’indépendance et l’intégrité du pouvoir judiciaire en tant que branche distincte et essentielle du gouvernement.

La déclaration complète de l’OCCBA est publiée ci-dessous.

DÉCLARATION DE L’ORGANISATION DES ASSOCIATIONS DU BARREAU DES CARAÏBES DU COMMONWEALTH (OCCBA)

Concernant : Divers commentaires attribués à l’Honorable Rayburn Blackmoore, Ministre de la Sécurité nationale et des Affaires juridiques du Commonwealth de la Dominique, publiés par divers médias dominiquais.

Les récentes déclarations publiques attribuées à l’Honorable Rayburn Blackmoore, Ministre de la Sécurité nationale et des Affaires juridiques du Commonwealth de la Dominique, sont particulièrement regrettables et préoccupantes. Le ministre Blackmoore aurait sévèrement critiqué l’approche des tribunaux concernant l’octroi de la libération sous caution à une personne accusée pénalement et devant les tribunaux.

L’Association du Barreau de la Dominique (DBA) a publié un communiqué déclarant notamment :

« … Les remarques du ministre ont donné l’impression que le tribunal n’avait peut-être pas traité l’affaire avec le sérieux requis ou pris en compte les dispositions pertinentes de la Loi sur la caution ou d’autres lois applicables. Bien qu’il ne nous appartienne pas de déterminer ou d’informer le public si le tribunal a eu raison ou tort dans sa décision finale, il convient de préciser que, dans cette affaire, des références spécifiques à la Loi sur la caution et à plusieurs précédents jurisprudentiels ont été faites par le juge dans son jugement de 24 pages… La DBA appelle tous les responsables publics à préserver l’intégrité du système juridique en s’abstenant de toute déclaration qui pourrait être perçue comme une tentative d’influencer ou de contester l’indépendance judiciaire. Cela est essentiel pour maintenir une société juste et démocratique. »

L’OCCBA se joint à nos collègues et membres de la profession juridique du Barreau dominiquais pour condamner ces déclarations malheureuses de l’Honorable ministre.

Nous sommes contraints de rappeler au ministre que la gouvernance responsable et la responsabilité ministérielle ne doivent jamais sacrifier l’État de droit, les principes constitutionnels, la présomption d’innocence ainsi que le respect des systèmes judiciaires régionaux et de notre magistrature sur l’autel de la rhétorique incendiaire, qui ne peut qu’éroder nos droits humains et systèmes juridiques.

IMPÉRATIFS CONSTITUTIONNELS ET DROITS HUMAINS

L’OCCBA a déjà affirmé, et il est bon de le répéter, que le leadership politique responsable doit reconnaître que nos systèmes juridiques et constitutions des Caraïbes du Commonwealth sont conçus pour protéger et préserver les droits humains et libertés fondamentales suivants (à des degrés divers et de différentes manières) :

• Toute personne arrêtée et accusée d’une infraction pénale est présumée innocente et doit être traitée comme telle ;

• Toute personne en attente de procès et placée en détention a droit à une libération sous caution dans des conditions raisonnables, sauf si des raisons suffisantes justifient son maintien en détention ;

• L’État (et par extension ses dirigeants) doit respecter les droits humains ;

• L’État (et par extension ses dirigeants) doit respecter l’État de droit.

Nous encourageons et exhortons le ministre Blackmoore, ainsi que tous les ministres des gouvernements du Commonwealth des Caraïbes, à être rigoureux et justes dans l’exercice de leurs fonctions, en restant toujours conscients que leur conduite, leurs commentaires et leurs déclarations ne doivent pas donner l’impression de rabaisser leur fonction ou d’être indûment préjudiciables. Une bonne gouvernance politique exige que les dirigeants politiques exercent leurs vastes pouvoirs de manière responsable, respectueuse et réfléchie.

Nous comprenons parfaitement que le public (y compris les ministres) a le droit de désapprouver, de manière responsable et respectueuse, les décisions des tribunaux et de questionner l’application de la loi par le pouvoir judiciaire, tant que ces débats/commentaires ne sont pas constitutifs d’un outrage au tribunal. Cependant, dans ce cas, il semble que le ministre Blackmoore, dans l’exercice public de ses fonctions politiques, ait tenu des propos susceptibles de saper, ou ayant pour effet pratique de saper, le système judiciaire et l’État de droit. Dans ces circonstances, le ministre a choisi de ne pas être « réfléchi » et, nous partageons l’avis de l’Association du Barreau de la Dominique selon lequel son comportement mérite une critique défavorable (en particulier en l’absence d’allégation d’une décision irrégulière ou aberrante de la part du tribunal).

CONSEILS À L’EXÉCUTIF

L’OCCBA profite de cette occasion pour rappeler au gouvernement de la Dominique, ainsi qu’à tous les gouvernements des Caraïbes du Commonwealth, leur devoir de veiller à ce que nos systèmes judiciaires bénéficient d’installations adéquates et que nos tribunaux soient dotés des ressources humaines, technologiques et financières nécessaires pour relever efficacement les nombreux défis, notamment les énormes arriérés d’affaires dans les branches civile et pénale de divers systèmes judiciaires. Avec l’injection de ressources indispensables, le fonctionnement de la justice devrait être plus efficace et efficient.

Nous exhortons à augmenter les ressources destinées au système judiciaire et à réduire les critiques rhétoriques à son encontre. Nous rappelons aux citoyens des Caraïbes du Commonwealth que le pouvoir judiciaire est une branche distincte et indépendante du gouvernement qui ne doit pas être indûment influencée par la direction politique. Nous appelons à une introspection minutieuse qui, espérons-le, aboutira à des clarifications et des rétractations de la part du ministre Blackmoore concernant ces déclarations malheureuses.

FIN

ORGANISATION DES ASSOCIATIONS DU BARREAU DES CARAÏBES DU COMMONWEALTH

Par : DONOVAN C. WALKER – PRÉSIDENT

Contact : dcwalker@hmf.com.jm.

