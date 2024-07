L’UWI confère un doctorat honorifique en droit à l’archevêque de Canterbury

Dominica News Online –

L’archevêque Welby

L’archevêque de Canterbury, Mgr Justin Welby, recevra un doctorat honorifique en droit (LLD) de l’Université des Indes occidentales (UWI) au cours de son voyage en Jamaïque cette semaine. La visite officielle se déroulera du 18 au 21 juillet et la cérémonie de remise des diplômes aura lieu le samedi 20 juillet. Cette cérémonie coïncidera avec la célébration du 200e anniversaire de la création du diocèse de la Jamaïque et des îles Caïmans.

Un communiqué publié par l’UWI et décrivant les contributions de l’archevêque Welby indique qu’il a été ordonné en 1992. Les 15 premières années, il a servi dans le diocèse de Coventry, souvent dans des communautés défavorisées sur le plan socio-économique. En 2002, il a été ordonné chanoine de la cathédrale de Coventry, ce qui l’a amené à travailler à la réconciliation internationale. Au cours de cette période, son mandat l’a conduit en Afrique et au Moyen-Orient.

En tant que symbole et chef unificateur de la communauté anglicane, l’archevêque a été à l’avant-garde des discours de l’Église d’Angleterre et de la Communion anglicane sur la justice sociale en tant que pratique théologique. Il a publiquement abordé la question de la traite transatlantique des esclaves, affirmant que les mentalités et les attitudes qui ont conduit à l’esclavage transatlantique existaient encore aujourd’hui et que l’Église devait faire face à son passé. Dans ses écrits et ses discours, il a appelé à une action positive pour traiter l’esclavage comme un crime contre l’humanité, et il plaide pour la guérison, l’autonomisation et la réconciliation.

L’archevêque Welby a déclaré : “C’est un tel privilège de recevoir cet honneur à l’université des Indes occidentales au cours de ma visite en Jamaïque. En tant qu’université dont la justice sociale fait partie de la mission principale, l’UWI est à l’avant-garde du mouvement mondial en faveur de la justice réparatrice, et c’est avec humilité que je me vois décerner ce doctorat honorifique”.

Et d’ajouter : “L’esclavage transatlantique était et a toujours été un blasphème, et je prie pour que nous poursuivions notre travail en vue de créer un avenir plus juste dans un esprit de profond repentir pour cette faute flagrante. Je remercie le professeur Sir Hilary Beckles, ainsi que le corps enseignant et le personnel de l’université des Antilles occidentales de nous avoir accueillis, et j’ai hâte d’en savoir plus sur le travail inestimable qu’ils accomplissent dans ce domaine.

