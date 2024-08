L’UWI lance une école mondiale en ligne pionnière

St. Lucia Times

L’Université des Indes occidentales (UWI) a fait un pas de géant vers l’exportation des connaissances et de l’expertise caribéennes dans le monde entier grâce à des programmes d’études universitaires conçus par des experts. L’université a dévoilé une initiative révolutionnaire, la toute première école supérieure de commerce en ligne, l’International School of Development and Justice (ISDJ), afin de doter les futurs dirigeants des compétences et des connaissances nécessaires pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Cette initiative pionnière, située sur le campus mondial de l’UWI, propose une série de programmes de maîtrise en ligne d’une durée d’un an axés sur des questions mondiales cruciales telles que la réduction de la pauvreté, la durabilité environnementale, l’égalité des sexes, l’accès à l’éducation et la santé publique.

Le projet, d’abord présenté à des partenaires financiers, dont la Banque interaméricaine de développement (BID) Invest, comme “un projet d’entreprise destiné à exporter le savoir des Caraïbes dans le monde”, vise à mobiliser les réalisations intellectuelles des Caraïbes, à intégrer leur créativité intellectuelle et culturelle dans des programmes universitaires et à les exporter dans le monde entier, a déclaré le professeur Sir Hilary Beckles, vice-chancelier de l’UWI, lors de la cérémonie de lancement de l’hybride.

“Nous disons au monde : venez par milliers”, a déclaré Sir Hilary, qui a décrit l’ISDJ comme une réponse stratégique aux défis historiques et futurs des Caraïbes. Actuellement, des étudiants de 80 pays sont inscrits au programme de l’UWI et le vice-chancelier a déclaré qu’il avait l’intention d’augmenter ce nombre de manière significative grâce à l’ISDJ.

Il s’agit de la première grande société financière inter-campus de l’UWI, détenue par les cinq campus et conçue pour fonctionner avec l’efficacité et la gouvernance d’une entreprise privée. Ce modèle innovant devrait attirer un financement mondial substantiel et étendre l’empreinte internationale de l’UWI.

Elizabeth Robberechts, responsable des investissements à IDB Invest, a décrit l’initiative comme un centre d’échange de connaissances, de recherche et de développement des meilleures pratiques, spécifiquement orienté vers la réalisation des ODD. Elle a ajouté qu’elle inspirerait une nouvelle génération de dirigeants qui se consacreraient à relever les défis mondiaux énoncés dans les 17 objectifs du Millénaire pour le développement.

“L’impact de l’ISDJ sera profond et d’une grande portée. Il n’influencera pas seulement les régions des Caraïbes et de l’Amérique latine, mais servira également de modèle pour l’éducation mondiale au développement durable”, a déclaré la responsable de l’Invest de la BID. “Par le biais de la recherche, de la formation et du plaidoyer, l’école contribuera de manière significative au discours mondial sur le développement et la justice, en proposant des solutions qui s’appuient sur les réalités locales tout en étant applicables à l’échelle mondiale.

Nyan Gadsby-Dolly, ministre de l’éducation de Trinité-et-Tobago, a également assisté à la cérémonie de lancement. Il a décrit l’ISDJ comme une institution qui façonnera un monde plus équitable, dont les Caraïbes bénéficieront.

“Qui peut mieux se faire le champion de la formation des professionnels dans ces domaines à l’échelle mondiale ? a demandé Mme Gadsby-Dolly, en soulignant la perspective authentique que la faculté de l’UWI peut apporter aux questions mondiales, compte tenu de la vulnérabilité de la région au changement climatique.

“Pour le bien de notre progéniture [et] des Caraïbes, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à élever une génération de dirigeants qui valorisent collectivement le développement humain plutôt que la croissance économique et qui agissent dans une perspective de justice sociale, écologique, économique et de genre”, a-t-elle déclaré.

PHOTO : Professeur Sir Hilary Beckles (Stock image)

