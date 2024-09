Mangroves : un combat pour préserver l’habitat de nombreuses espèces

Les mangroves, ces forêts côtières essentielles pour la biodiversité et la protection contre les effets du changement climatique, sont en danger en Martinique. Malgré leur utilité, elles souffrent de nombreux phénomènes liés au changement climatique. Face à cette urgence, des associations locales, comme la SEPANMAR, appellent à des actions concrètes pour préserver ces écosystèmes vitaux avant qu’il ne soit trop tard.

Si vous êtes amateurs de plage, vous avez très certainement l’habitude de passer près de mangroves. Ces petites forêts, situées à proximité des zones côtières, sont un lieu de rencontre entre l’eau douce des rivières et l’eau salée de la mer. Elles forment un écosystème unique abritant une grande diversité d’espèces animales et végétales. Bien plus qu’un simple habitat d’espèces exotiques, les racines enchevêtrées de ces forêts stabilisent le sol, protègent les côtes contre l’érosion, et atténuent les effets des tempêtes et des inondations.

Bien qu’il s’agisse d’un milieu indispensable au développement de la faune et de la flore, la mangrove commence toutefois à montrer des signes de faiblesse. Soumises à la pression de l’urbanisation, de la pollution, et des effets du changement climatique, ces forêts côtières sont parfois menacées de disparition. Celles de Martinique n’y échappent pas !

Bien que les mangroves de Martinique ne soient pas pour l’instant gravement affectées, elles restent cependant sans défense face à ces problématiques. En partie protégées par des mesures conservatoires, elles souffrent d’une faible reconnaissance de leur valeur réelle. Vulnérables aux changements climatiques, les mangroves doivent souvent faire face à des phénomènes tels que la montée du niveau de la mer, ainsi qu’à l’augmentation de la fréquence des tempêtes et des cyclones. Seules face à leurs menaces, la faune et la flore des mangroves peinent à se développer, car elles ne bénéficient plus des conditions favorables à leur survie.

Face à cette urgence, beaucoup d’associations s’engagent pour lutter pour la préservation des mangroves. “Il est essentiel d’intégrer des mesures de protection globales pour les espaces naturels, en particulier pour les mangroves,” exprime Jean-Claude Nicolas, président de la SEPANMAR (Société pour l’Étude, la Protection, et l’Aménagement de la Nature à la Martinique). “Malheureusement, beaucoup d’élus ne réalisent pas l’importance de ces milieux pour notre survie. Il faut cesser de sous-estimer la valeur des mangroves et les protéger de manière plus stricte, par exemple en les classant comme réserves naturelles, et en empêchant leur déclassement pour des projets d’aménagement comme des marinas ou des zones commerciales”.

Une lutte pour l’habitat des espèces

Les organismes qui défendent les intérêts de ce type de lieu ont parfois des méthodes bien spécifiques, pour le cas de la SEPANMAR, c’est par le biais d’approches pédagogiques. Depuis longtemps, cette association participe à différentes commissions pour défendre les espèces menacées par les conséquences du changement climatique. Les associations telles que celles-ci n’hésitent pas à faire de la prévention dans les écoles et même dans les communautés locales martiniquaises. Pour elles, l’idée est d’être constructifs et de trouver des solutions qui concilient le développement et la protection de l’environnement.

Les militants sont tous d’accord sur un point : il est indispensable d’agir rapidement pour protéger les mangroves, ces écosystèmes vitaux, avant qu’il ne soit trop tard. Remettant en cause la gestion de certaines politiques locales, ils n’hésitent pas à appeler à une intégration plus concrète de la préservation des mangroves, accompagnée de budgets suffisants pour garantir leur défense. Dans le cas de la SEPANMAR, leurs membres plaident pour la création de réserves naturelles, un renforcement des régulations sur les constructions en zones sensibles, et une gestion plus rigoureuse des zones côtières.

“Il faut insister sur la nécessité de sensibiliser les décideurs et le public à l’importance des services écosystémiques fournis par les mangroves, afin de freiner la dégradation, il n’est pas trop tard pour y arriver,”

, termine le président de l’association.

Thibaut Charles

