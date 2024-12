Martinique Attractive : un colloque pour penser l’avenir. Programme et inscriptions

Les 30 et 31 janvier 2025, une conférence dédiée à repenser l’attractivité de la Martinique.

Dans la salle Émile Maurice de l’Assemblée de Martinique, élus, experts et citoyens se réuniront pour débattre et partager des solutions concrètes pour renforcer le rayonnement de l’île. Organisé autour du thème “Martinique Attractive”, cet événement est l’occasion unique de participer à un dialogue constructif sur les enjeux économiques, sociaux et culturels du territoire.

Un colloque ambitieux et diversifié

Ce rendez-vous, ouvert à tous, propose deux journées riches en échanges et en réflexions :

Jeudi 30 janvier , les discussions s’articuleront autour de la stratégie et des dynamiques à mettre en œuvre pour accroître l’attractivité économique, culturelle et sociale de la Martinique. Parmi les intervenants, Ivan Odonnat (IEDOM) et Fred Reno (professeur de science politique) partageront leur expertise sur des thèmes variés, tels que la planification urbaine ou l’impact de l’attractivité sur la vie chère.

, les discussions s’articuleront autour de la stratégie et des dynamiques à mettre en œuvre pour accroître l’attractivité économique, culturelle et sociale de la Martinique. Parmi les intervenants, et partageront leur expertise sur des thèmes variés, tels que la planification urbaine ou l’impact de l’attractivité sur la vie chère. Vendredi 31 janvier, le programme mettra en lumière des solutions concrètes, avec des interventions sur l’entrepreneuriat local, les politiques sociales ou encore le rôle du Parc naturel marin dans l’attractivité de l’île.

Le colloque accueillera des personnalités telles qu’Antoine Delblond, auteur d’un plaidoyer inspirant pour une Martinique attractive, qui ouvrira les débats en exposant sa vision ambitieuse et réaliste. Selon lui, “l’attractivité n’est pas qu’une question d’apparence, mais une démarche collective et solidaire, visant à unir les forces vives du territoire.”

Un rendez-vous pour tous les acteurs de la Martinique

Ce colloque s’adresse à tous : citoyens, décideurs, entrepreneurs ou encore étudiants. L’objectif est de fédérer les énergies et de poser les bases d’un projet collectif, ambitieux et durable. Antoine Delblond rappelle que l’attractivité ne se limite pas à attirer des touristes, mais qu’elle concerne également les Martiniquais eux-mêmes, en renforçant leur estime de soi et en créant des dynamiques sociales inclusives.

Le programme complet de l’événement est disponible en téléchargement sur le site de l’Assemblée de Martinique. Ne manquez pas cette opportunité unique de contribuer à façonner l’avenir de l’île.

📅 Dates : 30 et 31 janvier 2025

📍 Lieu : Salle Émile Maurice, Assemblée de Martinique, Fort-de-France

🕗 Horaires : 8h30 – 17h00

Participez à cet événement incontournable pour réfléchir, débattre et agir ensemble !

Venez nombreux pour partager et écouter des idées et construire une Martinique plus attractive, pour elle-même et pour le monde.

