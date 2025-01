Mayotte Debout : l’État mobilisé pour une reconstruction durable aux côtés de la population

Au lendemain du drame qui a frappé Mayotte, Valérie Létard, ministre du Logement, s’est rendue sur l’archipel aux côtés du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Sur place, elle a recueilli les témoignages des Mahorais, rencontré les élus locaux et écouté les professionnels du secteur du logement. L’objectif : dresser un état des lieux des besoins urgents et définir des priorités de reconstruction, dans le cadre du plan « Mayotte Debout » annoncé par le Premier ministre François Bayrou. Ce plan sans précédent entend non seulement répondre à l’urgence, mais aussi poser les bases d’un développement durable et respectueux des spécificités de Mayotte.

Mayotte Debout : Valérie Létard, ministre du Logement, s’engage pour une reconstruction durable

Après le drame survenu à Mayotte, Valérie Létard s’est rendue ce lundi sur l’archipel aux côtés du Premier ministre, de la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministre d’Etat, ministre des outre-mer, du ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, et du ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux.

Durant ce déplacement, la ministre a pu entendre les témoignages de la population, des élus et du secteur. Elle a réuni l’ensemble des acteurs locaux du logement et de l’hébergement, saluant leur mobilisation sans faille depuis le passage du cyclone. Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux précis des besoins sur le terrain et de consolider les actions d’urgence en cours, tout en définissant des priorités pour les prochaines étapes de reconstruction.

Par ailleurs, le Premier ministre François Bayrou a présenté les grandes orientations du plan Mayotte Debout. Ces mesures traduisent une mobilisation sans précédent pour répondre à l’urgence et reconstruire durablement le territoire, notamment en matière de logement.

Un plan d’urgence pour protéger les Mahorais et leurs biens

La première priorité est d’assurer la sécurité immédiate des habitants et de préserver ce qui peut l’être. Un dispositif exceptionnel de mise hors d’eau des bâtiments publics et des habitations sera déployé. Pour cela, 140 tonnes de bâches supplémentaires, représentant une surface totale de 700 000 m², seront livrées dans les prochains jours. Ces livraisons viendront compléter les 100 tonnes déjà acheminées, couvrant une superficie de 500 000 m².

La réfection des toitures : des solutions locales et pérennes

Pour les toitures endommagées, des éléments de charpentes métalliques et des tôles bac acier, adaptés aux besoins du territoire, seront acheminés en urgence. Des ateliers locaux seront installés afin de façonner ces matériaux directement sur place. Des programmes de formation seront déployés pour permettre aux habitants de participer activement à ces travaux et garantir ainsi une réponse efficace à l’urgence et un développement des compétences locales.

Un financement exceptionnel pour reconstruire après Chido

Des prêts garantis par l’État et gérés par la Banque des territoires permettront de soutenir la reconstruction. Ces prêts bénéficieront de conditions exceptionnelles : taux d’intérêt bonifié, période de différé d’amortissement (0 € par mois), période de remboursement de 25 ans avec une mensualité moyenne de 6 € pour 1 000 € empruntés, remboursement du capital différé à la fin des 30 années. Cette mesure allègera fortement la charge financière liée à la reconstruction de l’île.

Valérie Létard, ministre du Logement : « L’État sera aux côtés de Mayotte sur le long terme, avec un suivi régulier des actions engagées et une mobilisation constante des moyens nécessaires. Cet engagement n’est pas seulement une réponse aux enjeux du logement ; il s’agit d’une reconnaissance pleine et entière du droit fondamental de chaque Mahorais à vivre dignement. »

