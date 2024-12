Mayotte renaissance.

Bonjour Fernand,

Notre association intervient déjà sur le terrain ;

La communauté d’agglomération et la ville de Mamoudzou nous accompagnent ;

Nous œuvrons surtout pour la réinsertion ;

Les jeunes se sentent utiles et nous les accompagnons en les encadrant, dans une mission pour la collectivité empêtrée dans les décombres végétaux, métaux…

Aujourd’hui a été une journée merveilleuse ;

Ils étaient 10 et une rue entière a été déblayée sous les regards emplis de tendresse de part et d’autres ; les riverains reconnaissants ont donné de la monnaie, de l’eau, des gants (la mairie n’était pas disponible aujourd’hui car c’est Noël) ; et ils ont même été invités à un repas entre voisins ;

La rue est impéccable ; je suis tellement heureuse d’être à leurs côtés ; j’ai lancé cela avec l’appui de l’association bien sûr et ma qualité d’avocate, de mère, de grand-mère influe beaucoup ; saches-le ;

J’ai de quoi les nourrir jusqu’à après demain ;

Des chaussures sont nécessaires ;

Et surtout, surtout, je souhaite en avoir plus des jeunes ;

Nous établissons avec la communauté d’agglomération des contrats de bénévolats qui leur donne un statut et marquent les engagements réciproques ;

Les agents publics sont émus ;

Tu vois Fernand, tout l’amour qui était enfoui et ne demandait qu’à s’exprimer ;

Vos soutiens nous sont essentiels pour nourrir et vêtir ces jeunes ; et aussi l’amour qui transcende tout ça ;

Informe Denis dès que tu fais des virements pour que je sache comment gérer les dons ;

A très vite Fernand ; et merci ; merci d’être là ; je n’ai pas souvent de la connexion wifi ; le watsapp et téléphone demeurent préférable pour moi ;

ZANGOMA

Association loi 1901

Fatima Ousseni

Chargée d’Organisation

262 639 69 36 70

