Menace cyclonique en approche : la Martinique en “alerte” face à une dépression tropicale

COMMUNIQUÉ PRÉFECTURE MARTINIQUE – 28 JUIN 2024

Une dépression tropicale progresse dans l’océan Atlantique en direction des Petites Antilles

Ce vendredi 28 juin à 15h, le préfet de la Martinique a présidé une réunion de l’ensemble des services de secours de l’Etat et des opérateurs gestionnaires de réseaux afin de faire un point, avec Météo France, sur les phénomènes météorologiques en cours dans l’Océan Atlantique, pouvant affecter la Martinique.

Une onde tropicale, surveillée depuis plusieurs jours, progresse dans l’océan Atlantique en direction des Petites Antilles. Ce phénomène est désormais qualifié de dépression tropicale, ce qui correspond à la première phase d’un système cyclonique.

Cette dépression tropicale, située encore à plus de 2000 km des Antilles et dont l’intensité devrait se renforcer au fur et à mesure de sa progression, pourrait toucher les Petites Antilles au cours de la journée de lundi. Compte-tenu de l’échéance et des incertitudes sur la trajectoire exacte du phénomène, il n’est pas encore possible de prévoir précisément son impact sur la Martinique.

A ce stade, les conditions d’un passage en vigilance “jaune” cyclone ne sont donc pas réunies.

En revanche, il est d’ores et déjà fort probable que l’état de la mer soit fortement agité dès la soirée de dimanche, et singulièrement pendant la journée de lundi, avec des vagues moyennes de l’ordre de 5 mètres dans le canal de Sainte Lucie

Le préfet a demandé au centre opérationnel départemental de se placer en veille renforcée. Un point de situation sera effectué par ses soins demain samedi, puis, à nouveau, dimanche. Des mesures pourraient alors être prises, selon des prévisions météorologiques actualisées.

Tenez vous informés.