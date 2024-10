Mission nature revient pour une deuxième saison

Pour ce lancement de la deuxième saison de Mission nature, Stéphane Pallez s’est rendue sur le terrain pour découvrir l’un des dix-neuf projets 2024 qui bénéficiera du soutien de l’Office français de la biodiversité. Pour cela, la présidente directrice générale de la Française des jeux (FDL-J) a traversé tout un continent pour rallier l’ancienne île Bourbon.

A la Réunion, Stéphane Pallez a pu y découvrir le gecko vert de Manapany, une espèce endémique fascinante mais en voie d’extinction. Mission nature et la FDJ ont l’ambition de prolonger l’élevage pour deux nouvelles générations de geckos pour permettre de renforcer les populations par l’introduction d’adultes et ainsi retarder l’extinction d’au moins 50 ans.

Avec plus de 7 millions d’euros déjà collectés en faveur de l’Office français de la biodiversité, Mission nature est avant tout un enjeu de contribution sociétale et environnementale pour la FDJ.

L’engagement en faveur de la préservation de la biodiversité est un thème moteur depuis de nombreuses années, la FDJ a été l’une des premières loteries dans le monde à s’y être investie. Héritière de la loterie nationale qui visait à aider les blessés de la Première Guerre mondiale, FDJ perpétue ses actions sociétales et solidaires et apporte un soutien financier aux projets d’intérêt général sur les territoires.

Mieux préserver la biodiversité est un engagement fort de la Française des Jeux en faveur de l’environnement, avec la lutte contre le changement climatique. FDJ s’allie aux acteurs de la conservation pour restaurer et protéger les écosystèmes français.

150 sites gérés par l’Office de l’eau

Ainsi en 2023, la Française des Jeux s’investit dans la restauration et la gestion de deux sites protégés emblématiques, parmi les 150 gérées par l’Office français de la biodiversité. L’objectif est de favoriser le retour des espèces sauvages des milieux forestiers , la biodiversité marine, constituant un axe majeur du mécénat de l’établissement.

Cette deuxième édition de mission nature marque un nouveau pas en faveur de la biodiversité partout en France. Face aux défis écologiques actuels, la protection et la restauration de la biodiversité sont indispensables et ce partenariat innovant entre l’Office français de la biodiversité et FDJ – La Française des Jeux permet de mobiliser les citoyens autrement, pour agir concrètement et montrer que la restauration de la biodiversité est à portée dans les territoires.

Un jeux à gratter au secours de la biodiversité

La première édition a été un franc succès, en dépassant l’objectif fixé avec 7 millions d’euros récoltés et une opportunité unique de sensibiliser le grand public à la préservation des écosystèmes et des espèces. Grâce à la participation citoyenne, 21 projets ambitieux de restauration, en hexagone et dans les outre-mer ont été financés.

Pour le cru 2024, 19 nouveaux projets seront financés se déclinant en quatre thématiques, chacune illustrée par un ticket de grattage présentant les richesses de la flore, de la faune et de ces écosystèmes emblématiques : prairies, zones humides, océans et littoraux, et enfin forêts. Le jeu de grattage consacré à la biodiversité a été lancé en octobre 2023. Baptisé, “Mission Nature”, il permet de sensibiliser les citoyens en leur donnant la possibilité de soutenir des projets concrets et ambitieux de restauration de la biodiversité. La deuxième saison a été lancée le 28 octobre 2024.

Sources : OFB et FDJ

