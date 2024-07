Mon amour caché pour Kamala Harris

Laurent Sagalovitsch – 26 juillet 2024

[BLOG You Will Never Hate Alone]

Par son enthousiasme, sa grâce, sa force, son sourire, la vice-présidente des États-Unis force l’admiration et redonne espoir.

L’amour ne s’explique pas. La première fois que j’ai vu Kamala Harris, j’ai ressenti comme un pincement au niveau du cœur, un emballement de l’âme qui depuis ne s’est jamais apaisé. Son intelligence m’a ravi, son sourire m’a ensorcelé, sa fougue, son entrain, sa détermination ont achevé de me la rendre précieuse, indispensable.

Ce que j’aime par-dessus tout chez Kamala Harris, c’est qu’en la contemplant, on parvient à deviner l’enfant qu’elle devait être. Il faudrait toujours se méfier des personnes chez qui la candeur et l’innocence de l’enfance ont disparu de leur visage, ce sont souvent des personnes austères, sévères, ennuyeuses à mourir. De l’enfance, elles n’ont rien gardé, comme si elles étaient venues au monde déjà adultes, presque mortes.

Rien de pareil chez Kamala Harris. Elle a gardé intacte l’espièglerie de l’enfance, cette propension à aller dans l’existence sans jamais se départir d’une certaine joliesse. Elle a le regard malin des enfants qui ont déjà tout compris à la vie, à la fois son côté comique et son versant tragique, somme des contraires dont nous sommes tributaires mais qui au lieu de nous accabler devrait provoquer chez chacun de nous comme un appel à la joie et à la gaieté.

Kamala Harris pétille d’intelligence. Non pas cette intelligence hautaine et quelque peu apprêtée des gens propres sur eux, mais l’intelligence vraie, cette palpitation de l’esprit capable de se saisir d’un problème sans jamais donner l’impression qu’il lui en coûte comme si coulait en lui la quiétude d’une pensée fraîche comme la rosée. Il y a chez elle quelque chose d’infiniment spontané, de naturel, non pas de la naïveté, mais l’enthousiasme de celle occupée à célébrer la vie dans toute sa splendide diversité.

D’avoir des origines mêlées, d’être un enfant de l’immigration, lui confère cette assurance placide propre aux gens qui savent combien pour triompher, il faut faire montre d’une obstination de tous les instants. Rien n’est jamais acquis ou facile pour de telles personnes et quand elles parviennent malgré tout à se hisser tout en haut de l’échelle sociale, elles conservent l’humilité de leurs débuts, de ces obstacles en pagaille qu’il a fallu affronter sans jamais songer à renoncer tant la simple idée d’échouer équivaudrait à trahir la confiance mis en elle par la nation.

Kamala Harris semble être aussi chaleureuse que pugnace. Son sourire qu’elle arbore en toutes circonstances n’est pas un sourire de circonstance mais l’émanation d’une âme qui sait à la fois la dureté de la vie mais aussi son caractère extraordinaire. Le rire est toujours une façade, une manière de dissimuler à autrui son agitation intérieure, ces tourments qu’on garde en soi pour ne pas accabler autrui du poids de ses fêlures et autres désespoirs –une pudeur qui ne dit pas son nom.

J’ignore si Kamala Harris ferait une bonne présidente mais si jamais le peuple américain la choisissait pour diriger les affaires du pays, il ferait montre d’une éloquence qui forcerait l’admiration. Il enverrait le signal que tout n’est pas complètement perdu, qu’il existe encore dans ce monde des individus capables de résister aux assauts de l’infernale bêtise telle que Donald Trump la magnifie.

Donald Trump est un idiot convulsif que sa fortune héritée de son père a autorisé à avoir un destin national. Donald Trump a l’arrogance de l’imbécile, qui croit tout savoir sur tout mais ne sait rien sur rien. En ce sens, il est le miroir inversé de Kamala Harris, son parfait contraire. Là où elle exalte la candeur de la grâce, la douceur de l’intelligence, il lui oppose le visage de la brutalité sourde, de la vulgarité crasse, de l’ignorance chiasseuse.

Il faut croire en Kamala Harris. Elle est la meilleure chose qui pourrait collectivement nous arriver. La meilleure.

