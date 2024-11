Monroe University célèbre sa première remise de diplômes historique en tant qu’université à Sainte-Lucie

Dominica News Online

Monroe University a célébré une étape majeure le 20 octobre 2024, avec sa première remise de diplômes depuis sa transition de Monroe College au statut universitaire. Cet événement historique, qui s’est tenu au Royalton Resort à Sainte-Lucie, a vu 135 diplômés de la Dominique, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et des autres pays de l’OECS revêtir leurs chapeaux et toges, marquant l’aboutissement de leurs parcours académiques. Ces diplômes sont non seulement des symboles de succès individuel, mais aussi de la valeur transformative que Monroe apporte aux Caraïbes.

Fondée à New York en 1933, Monroe College s’est étendue à Sainte-Lucie en 2007 dans le but de fournir aux étudiants caribéens l’accès à des diplômes de haute qualité, reconnus internationalement, à proximité de chez eux. La récente élévation au statut de Monroe University confirme son engagement envers l’excellence académique et répond à la demande croissante d’éducation de niveau universitaire dans la région.



Pour de nombreux diplômés, le parcours a été marqué par la résilience et la détermination. Équilibrant objectifs académiques et responsabilités quotidiennes, McKeon Laudat de la Dominique a surmonté les défis de l’étude en ligne tout en travaillant à plein temps. « J’ai dû équilibrer ma vie et ma vie scolaire », a-t-il partagé. « C’était un grand défi pour moi, mais je suis quand même passé au travers, et c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui. »

Reynold Baptiste de Saint-Vincent, qui avait rêvé d’obtenir son diplôme pendant près de deux décennies, a déclaré : « Cela signifie le monde. J’ai toujours voulu obtenir mon diplôme, et il m’a fallu 19 ans pour voir ce rêve devenir réalité. » Son histoire est celle d’une dévotion qui résonnera sans aucun doute auprès des futurs étudiants de la région.

Baptiste a souligné la commodité de l’apprentissage en ligne, disant : « C’est juste à côté, et la flexibilité d’étudier en ligne tout en travaillant a rendu cela super facile. »

La Gouverneure générale émérite de Sainte-Lucie, Dame Calliopa Pearlette Louisy, a prononcé le discours principal, évoquant le pouvoir de l’éducation pour façonner non seulement les destins individuels mais aussi les futurs nationaux.

« L’enseignement supérieur, » a-t-elle noté, « est l’instrument principal pour améliorer durablement la qualité des ressources humaines d’un pays. »

Cette remise de diplômes de cette année a souligné les avantages uniques de Monroe pour les étudiants caribéens : accessibilité, abordabilité et commodité de l’apprentissage en ligne. Avec la possibilité d’étudier à distance, les étudiants peuvent poursuivre des diplômes tout en gérant des responsabilités personnelles et professionnelles, un chemin pratique qui a prouvé être transformateur pour beaucoup.

Le vice-président senior de Monroe University, Dr. Alex Ephrem, a partagé que le nouveau statut universitaire de l’institution était une reconnaissance de la qualité de l’éducation que Monroe offrait déjà.

« La qualité du soutien et du service est inégalée, et l’éducation que nous offrons est de calibre universitaire. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux étudiants caribéens les avantages de la proximité et de la flexibilité, » a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Éducation de Sainte-Lucie, Shawn Edwards, a fait écho à ce sentiment, lançant une invitation aux étudiants de toute l’OECS à envisager Monroe University. « Monroe a démontré qu’elle offre une éducation de classe mondiale. Les étudiants n’ont pas besoin d’aller aussi loin que l’Europe ou l’Amérique du Nord pour accéder à ce niveau de qualité. Monroe University offre cette éducation ici même dans les Caraïbes à un coût abordable. »

Avec 19 diplômes de maîtrise, 98 diplômes de licence et 18 diplômes d’associé décernés cette année, Monroe University a une fois de plus prouvé son engagement à préparer les diplômés caribéens à des opportunités de carrière mondiales. Comme Baptiste l’a fièrement partagé, son diplôme de Monroe lui a valu une promotion immédiate, lui permettant de rivaliser sur des marchés internationaux diversifiés.

Pour les futurs étudiants de l’OECS, Monroe University représente un phare d’opportunités, alliant excellence académique, accessibilité et commodité à proximité de chez eux. Cette cérémonie de remise de diplômes célèbre non seulement les réalisations des diplômés d’aujourd’hui, mais aussi la promesse de ce qui est possible pour les générations futures à travers les Caraïbes.







