OP-ED : Pénicilline, colonialisme et localisation – l’éradication du pian – un miracle de santé publique.

Gabriel Christian

Au début de l’année 2024, j’ai interviewé le Dr Dorian Shillingford, le premier médecin en chef de la Dominique. Au cours de notre entretien, il a évoqué le rôle révolutionnaire de la pénicilline et la façon dont son utilisation à la Dominique a permis d’éradiquer des maladies débilitantes telles que le pian. Qu’est-ce que la pénicilline et comment a-t-elle été utilisée sur notre île pendant la période du colonialisme britannique ? Dans tout cela, nous devons considérer que si nous n’avions pas été une petite colonie avec un gouvernement conscient de la nécessité d’une responsabilité sociale, nous n’aurions pas vu nos vies améliorées par la pénicilline.

Qu’est-ce que la pénicilline ?

La pénicilline a été le premier antibiotique moderne et son développement et son introduction ont marqué l’avènement de l’ère des antibiotiques. Avant son introduction, il n’existait aucun traitement efficace contre les infections telles que la pneumonie, la gonorrhée ou le rhumatisme articulaire aigu. Les hôpitaux étaient remplis de personnes souffrant d’un empoisonnement du sang contracté à la suite d’une coupure ou d’une égratignure, et les médecins ne pouvaient rien faire d’autre que d’attendre et d’espérer.

Les antibiotiques sont des composés produits par des bactéries et des champignons capables de tuer ou d’inhiber des espèces microbiennes concurrentes. Ce phénomène est connu depuis longtemps ; il pourrait expliquer pourquoi les anciens Égyptiens avaient l’habitude d’appliquer un cataplasme de pain moisi sur les plaies infectées. Mais ce n’est qu’en 1928 que la pénicilline, le premier véritable antibiotique, a été découverte par le médecin et chercheur britannique Alexander Fleming, professeur de bactériologie à l’hôpital St.

De retour de vacances le 3 septembre 1928, Fleming commence à trier des boîtes de Petri contenant des colonies de staphylocoques, bactéries responsables de furoncles, de maux de gorge et d’abcès.

Il remarque quelque chose d’inhabituel sur une boîte. Elle était parsemée de colonies, à l’exception d’une zone où une tache de moisissure se développait. La zone immédiatement autour de la moisissure – identifiée plus tard comme une souche rare de Penicillium notatum – était claire, comme si la moisissure avait sécrété quelque chose qui inhibait la croissance bactérienne.

Fleming constate que son “jus de moisissure” est capable de tuer un large éventail de bactéries nocives, telles que le streptocoque, le méningocoque et le bacille de la diphtérie. Il confie alors à ses assistants, Stuart Craddock et Frederick Ridley, la tâche difficile d’isoler la pénicilline pure à partir du jus de moisissure.

C’est ainsi que la pénicilline est née. Le reste appartient à l’histoire. En 1945, le parti travailliste britannique, dirigé par Clement Atlee, a pris le pouvoir et a mis en place un système de santé national qui a amélioré la santé des masses du peuple britannique. Parce que nous étions une petite colonie britannique, nous avons bénéficié de l’introduction rapide de la pénicilline, selon moi, pour deux raisons principales :

Il s’agissait d’une invention issue de la science britannique, La Grande-Bretagne était dirigée par un gouvernement socialiste enclin aux valeurs humanitaires [qui] souhaitait rendre les soins de santé accessibles à tous.

Le gouvernement britannique de l’époque favorise une politique de santé équitable qui met le médicament à la disposition du Dominicain ordinaire.

Il est vrai que l’objectif des premiers colonisateurs était d’exploiter la colonie au profit de la mère patrie. En effet, notre peuple Kalinago a été mis à l’écart et nos ancêtres africains ont été réduits en esclavage et obligés de produire des richesses pour la Grande-Bretagne. Ce système d’exploitation était commun à la plupart des pays du monde et l’Occident s’est enrichi grâce à lui. Cependant, les colonisés de la Dominique et d’ailleurs se sont révoltés pour la cause de la liberté, et ce à juste titre. Cependant, nous devons également reconnaître qu’en Grande-Bretagne, des humanitaires tels que William Wilberforce se sont levés et ont combattu les injustices du système esclavagiste, même s’ils étaient combattus par leurs riches compatriotes propriétaires d’esclaves.

L’abolition de l’esclavage a eu lieu en 1834 et, pendant la période coloniale, de nobles défenseurs de l’autonomie et même des panafricanistes comme JR Ralph Casimir ont vu le jour sur notre île. J’affirme que les réformes sociales positives du système colonial ont été bénéfiques et qu’il n’est que sage et approprié de faire aujourd’hui un bilan strict des systèmes issus de notre héritage britannique qui méritent d’être conservés.

Outre les progrès en matière de soins de santé, mes recherches sur la société dominicaine du début du XXe siècle ont révélé l’existence d’une société agricole dominicaine. Cette société se réunissait tous les premiers samedis du mois au palais de justice de Victoria Street et contribuait à la gestion des jardins botaniques de la Dominique et de l’école d’agriculture au sein des jardins botaniques.

Existe-t-il aujourd’hui une société agricole de la Dominique ? Qu’en est-il de nos majestueux jardins botaniques de la Dominique ? Aujourd’hui, le jardin botanique de la Dominique n’est plus qu’une pâle ombre de sa gloire passée. S’il est vrai que les planteurs de l’époque dominaient l’agriculture et exploitaient les paysans, nous devons nous rendre compte que la tenue de leurs registres, l’application de la méthode scientifique et l’organisation de centres agricoles ont donné de la profondeur et de la force à notre productivité. Nous devons donc trouver un moyen d’améliorer l’organisation éthique et équitable de notre agriculture et de notre industrie, tout en conservant les systèmes qui stimulent la productivité.

Au 20e siècle, la petite Dominique était le leader mondial de la production de chaux. Aujourd’hui, il est difficile de trouver des chaux sur l’île. Ayant embrassé la cause anticoloniale dans ma jeunesse, je me dois de réfléchir et d’admettre que nous avons eu tort de ne pas étudier suffisamment les aspects bénéfiques des systèmes apportés par le colonisateur et qui ont embelli nos vies – comme notre organisation supérieure de la production agricole et notre système de santé. Par supérieur, j’entends ce que nous avons aujourd’hui, qui offre beaucoup moins en termes de production et de services que ce que nous avions hier.

Si la Dominique avait été une colonie dirigée par une puissance coloniale opposée à la médecine socialisée et à l’introduction des meilleurs médicaments disponibles à l’époque, les Dominicains n’auraient pas bénéficié de l’introduction de la pénicilline. Selon le Dr Shillingford, “les Britanniques ont formé des techniciens à la Dominique pour administrer des injections de pénicilline dans toute l’île et, en l’espace de quelques années, le pian a été éliminé. Rapidement, la tuberculose a également été maîtrisée”.

Ce souvenir du Dr Shillingford, l’un de nos propres médecins, est remarquable. Il évoque une convergence entre l’arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne d’un gouvernement de tendance socialiste en 1945 et sa préférence pour une médecine socialisée, qui a conduit à l’introduction massive en Dominique d’un médicament miracle : la pénicilline. Dans les années 1990, la Dominique et son superbe système de soins de santé ont permis à notre île d’avoir l’une des espérances de vie les plus élevées au monde.

Aujourd’hui, face au déclin de notre système de santé, nous devons nous souvenir de nos grands médecins, infirmières et travailleurs de la santé qui ont travaillé dur pour nous fournir un bon système de santé. Et nous devons reconnaître les aspects de la période coloniale qui avaient de la valeur.

Lors de l’indépendance, nous avons souvent jeté le bébé avec l’eau du bain et perdu des systèmes précieux tels que le bon ordre, l’intégrité d’une police et d’une fonction publique professionnelles, des tribunaux efficaces, une bonne discipline, ainsi que la productivité dans l’agriculture et l’industrie. À l’heure actuelle, nous devons réfléchir sobrement à ce qui a fonctionné pour nous et rejeter ce qui appauvrit davantage notre nation sur le plan moral et fait obstacle à une société honnête et à la vitalité économique.

Résultats du traitement par une seule injection de benzathine pénicilline dans les années 1950. Le panneau A montre un patient présentant des lésions de pian (papillome) sur le visage avant le traitement. Le panneau B montre le même patient deux semaines après le traitement par une injection unique de benzathine pénicilline.

