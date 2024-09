Opinion : Le déficit démocratique de Caïman

Par Compass Contributor –

Par Simon Cawdery, chroniqueur de Compass



Simon Cawdery

“La démocratie est un dispositif qui garantit que nous ne serons pas mieux gouvernés que nous ne le méritons.

(George Bernard Shaw*).

Observez la démocratie sous toutes ses formes à travers le monde. De l’Europe à l’Asie, de l’Amérique latine à l’Amérique du Nord, chaque région a son lot de problèmes et de défis. Il y a des groupes extrémistes qui sèment le trouble, il y a des élections manifestement inéquitables, et il y a ceux qui cherchent à renverser la démocratie et à instaurer des dictatures par la force.

Depuis l’aube de la démocratie, les menaces qui pèsent sur sa survie n’ont jamais été très éloignées de la surface et, il faut le dire, le fait que la démocratie ait survécu à tout ce qui lui a été infligé est à la fois un témoignage de ses nombreux avantages et le fruit du courage de nombreuses personnes à travers les âges.

À quoi ressemble donc la démocratie aux îles Caïmans ?

La démocratie, telle qu’elle est définie dans les dictionnaires populaires, est “un système de gouvernement par l’ensemble de la population, ou tous les membres éligibles d’un État, généralement par l’intermédiaire de représentants élus”.

Nous reviendrons sur chacun de ces points, mais tout d’abord, une observation potentiellement impopulaire : la démocratie exige l’élection de personnes ayant le pouvoir d’agir.

Or, Cayman ne satisfait pas à ce premier critère.

Un grand nombre de décisions prises aux îles Caïmans, notamment en matière de sécurité et de maintien de l’ordre, n’ont pas à rendre de comptes à des personnes élues. Au lieu de cela, Cayman a un gouverneur non élu qui peut, et a déjà adopté des lois contre la volonté des représentants élus et qui contrôle également les services de police et de sécurité.

L’épine dorsale de toute démocratie n’est-elle pas la capacité de promulguer sa propre législation et de gérer ses propres fondements, à savoir la sécurité intérieure ?

Analysons maintenant le système électoral des îles Caïmans, en utilisant les données du bureau des élections des îles Caïmans.

Au 1er juillet 2024, les îles Caïmans comptaient 23 464 électeurs inscrits. D’après le recensement de 2021, les îles Caïmans comptaient 68 811 habitants (le Bureau de l’économie et des statistiques estime qu’elles en comptent aujourd’hui plus de 80 000). Le rapport entre le nombre d’électeurs inscrits et la population totale des îles Caïmans est extrêmement faible, mais il s’explique par la situation relativement unique des îles Caïmans, qui comptent une forte proportion de travailleurs expatriés qui, selon les règles des îles Caïmans, n’ont pas le droit de vote.

Si l’on exclut les expatriés et les définitions diverses qui ne correspondent pas tout à fait aux critères d’admissibilité au vote, le même recensement de 2021 indique que les Caïmanais sont au nombre de 36 808. Cela signifie que 13 344 électeurs potentiellement éligibles ne sont pas inscrits sur les listes électorales. En d’autres termes, 36 % des Caïmanais ne sont pas inscrits sur les listes électorales.

Certains d’entre eux sont des enfants, mais quelle que soit l’analyse des chiffres, la proportion de non-inscrits semble assez élevée.

Inactivité ou suppression

On entend souvent parler de suppression d’électeurs dans d’autres pays (aux États-Unis, par exemple), lorsqu’un parti tente d’empêcher certains groupes démographiques de voter, même s’ils sont éligibles. Pour autant que j’aie pu l’observer, les îles Caïmans ne pratiquent pas cette pratique. Mais le système labyrinthique des Caïmans pour prouver l’éligibilité d’une personne n’est pas, dans la pratique, très différent. Ce système devrait être modifié sans ambiguïté – il ne devrait pas être si difficile pour les personnes éligibles de s’inscrire sur les listes électorales.

Au-delà de la réduction des formalités administratives, les îles Caïmans doivent adopter une approche beaucoup plus proactive pour encourager activement l’inscription sur les listes électorales. Un pays ne doit pas être fier de lui-même lorsque plus de 30 % de ses habitants ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C’est la définition même de la privation du droit de vote et cela risque de sentir la suppression active des électeurs.



Tables installées à l’extérieur du bureau des élections pour permettre aux électeurs de s’inscrire en 2021. – Photo : Alvaro Serey

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui s’inscrivent ?

Est-ce que nous rendons les choses trop difficiles ?

Pourquoi ne pas simplement enregistrer automatiquement chaque personne qui devient caïmanaise ?

Le gouvernement dispose d’un processus systématique pour faire de quelqu’un un citoyen caïmanais. En ce jour spécial, pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être fièrement inscrite automatiquement et recevoir sa carte d’électeur ? Pourquoi créer une bureaucratie supplémentaire inutile ?

La démocratie ne bénéficie pas de couches de complexité supplémentaires. Le processus d’inscription des électeurs aux îles Caïmans pourrait ainsi s’apparenter aux programmes de dons d’organes, qui ont tiré les leçons de la psychologie humaine et ont inscrit automatiquement des personnes, au grand bénéfice de nombreux patients.

Les gens ont-ils peur des implications ?Le discours souvent entendu de la part des non-inscrits est le suivant : “Je ne m’inscris pas sur les listes électorales parce que je ne veux pas être juré”.

Analysons un instant cette affirmation.

Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui veulent être caïmanaises ? Ne disent-ils pas en substance : “Bien sûr, je deviendrai caïmanais, mais je ne veux pas de cette responsabilité civique” ?

Revenons à l’auto-inscription. Si vous devenez caïmanais, vous êtes inscrit sur les listes électorales et les listes de jurés. Fin de l’histoire et fin des excuses. Vous ne voulez pas contribuer à la société en étant juré ? Ne demandez pas à devenir caïmanais.

N’oubliez pas non plus que si le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales augmente, le fardeau apparent des fonctions de juré diminuera car les chances d’être “appelé pour le service” seront beaucoup plus faibles, ce qui atténuera les “préoccupations”.

Dix-neuf députés

Il existe dix-neuf députés rémunérés aux îles Caïmans, pour un électorat inscrit de 23 464 personnes. Cela représente un député pour 1 234 électeurs aux îles Caïmans. Pour l’ensemble de la population, le nombre de députés est d’un pour 3 621 personnes.

Le Programme des Nations unies pour le développement dispose de statistiques qu’il a compilées dans un rapport de 2012 intitulé “Global Parliamentary Report”.

Le nombre de personnes par représentant aux îles Caïmans se situe à l’extrémité de l’échelle. (Pour les curieux, le ratio le plus bas est celui d’un minuscule pays qui ne compte que 517 personnes par parlementaire).

On peut donc se demander à quoi servent les représentants.

Historiquement, l’argument était qu’un pays avait besoin d’un grand nombre de parlementaires pour représenter les souhaits de la population. Avant l’avènement du téléphone et de la voiture, il fallait des jours pour se rendre d’un village à la capitale et vice-versa ; il était donc logique d’avoir des personnes connaissant localement les opinions et les perspectives de chaque petite communauté.

Le monde d’aujourd’hui est très différent. Nous vivons dans un monde hyperconnecté. Les points de vue, les opinions et les perspectives peuvent être partagés en un clin d’œil par n’importe qui et à n’importe quel moment.

Le vieux point de vue selon lequel “un plus grand nombre de parlementaires est à la fois nécessaire et meilleur” ne tient plus nécessairement la route dans le monde connecté d’aujourd’hui. Cela ne veut pas dire qu’il sera facile d’obtenir la contribution et le retour d’information du public, mais si la démocratie veut rester pertinente, elle doit continuellement chercher à mieux refléter la volonté du peuple, et le simple fait d’ajouter des corps chauds n’est pas forcément la seule solution.

La technologie moderne permet d’établir des systèmes numériques qui permettent aux citoyens d’exprimer leur point de vue aux représentants élus sur des questions importantes. L’utilisation de cette technologie pourrait alors nous permettre de réfléchir de manière plus innovante au rôle des représentants élus.

Faut-il 19 personnes pour entendre correctement les opinions d’une population de 30 000 électeurs ?

Il ne s’agit en aucun cas d’une solution facile, mais toute conversation sur la “bonne structure pour une démocratie” devrait inclure une évaluation honnête de la nécessité réelle de tous les politiciens.

Je comprends que les gens ne fassent généralement pas des choses qui les mettent au chômage, mais le rôle des politiciens devrait être de servir leur pays, et si le système actuel est loin d’être optimal, il incombe à chacun d’avoir une conversation honnête sur ce qui pourrait mieux fonctionner, et pourquoi.

S’il y a un jour un dialogue national sur le sujet, ne fermons pas les paramètres de la conversation trop tôt, ou n’évitons pas les sujets apparemment gênants.

Pourquoi un Parlement ?



Les Chambres du Parlement britannique.

Je ne veux pas dire pourquoi dans le sens de la forme de représentation. Mais plutôt pourquoi l’arrangement actuel ? Pourquoi avons-nous copié le “modèle de Westminster” ? Sans doute en raison des itinéraires coloniaux britanniques, mais est-ce l’approche optimale pour les îles Caïmans ?

Permettez-moi de proposer une alternative hypothétique à des fins d’illustration et de débat.

Imaginons que les îles Caïmans élisent, au lieu d’un parlement de 19 membres, un premier ministre par le biais d’un vote national. Cette personne serait élue de la même manière qu’un président, un gouverneur ou un maire. Aux États-Unis, chaque gouverneur élu dirige son État avec une autorité exécutive et est supervisé par un organe élu.

Les Caïmans pourraient organiser un vote national pour élire leur dirigeant, au cours duquel les candidats présenteraient leur vision pour les Caïmans et les objectifs qu’ils souhaitent atteindre.

S’il est élu, le vainqueur aurait alors un mandat clair pour agir, avec l’autorité exécutive pour le mettre en œuvre. Il faut ensuite supprimer le système ministériel actuel, dans lequel les députés deviennent ministres. Ce système me semble totalement anachronique, inutile et risque de placer les mauvaises personnes à la tête de départements importants.

Il faudrait plutôt accorder au nouveau ministre exécutif un budget lui permettant d’engager une équipe de six professionnels aux salaires compétitifs pour diriger les différentes divisions du gouvernement. En toute logique, ces personnes seraient recrutées sur la base de leur expérience ou de leur capacité à faire avancer les choses, puisque la responsabilité serait clairement établie. En cas d’échec, ils seraient renvoyés lors des prochaines élections.Ce système conférerait au ministre exécutif une véritable autorité ainsi qu’une vision et un plan clairs pour la période élue. Il permettrait également de prendre des décisions importantes plutôt que de les perdre dans des comités ou de les laisser traîner dans l’herbe.

Aujourd’hui, les îles Caïmans, par exemple, souffrent d’une incapacité à prendre des décisions à long terme. Cela pourrait-il être dû en partie au système structurel qui semble valoriser la politique politicienne au détriment de la stratégie ?

Qu’en est-il du contrôle ? Outre l’élection d’un premier ministre ou d’un gouverneur, Caïman devrait élire cinq représentants nationaux qui formeraient un “sénat” de surveillance.

Leur tâche consisterait à contester, à demander des comptes, à remettre en question et à enquêter sur les actions. Ils devraient avoir le pouvoir et les fonds nécessaires pour engager des personnes chargées d’enquêter et d’auditer les activités de l’exécutif afin qu’il puisse rendre des comptes. Ils pourraient également se voir accorder le pouvoir de licencier (sous certaines conditions spécifiques) un ministre pour certaines mauvaises actions, ce qui permettrait de lutter contre la corruption ou l’incompétence.

Qu’est-ce que ce système apporterait de plus que le système actuel ? Tout d’abord, il permettrait une planification à plus long terme. Chacun voterait pour une vision et un plan spécifiques.

Deuxièmement, les économies réalisées grâce à la réduction du nombre d’élus seraient affectées à des fonds permettant d’engager des personnes talentueuses, dotées des compétences et de l’expérience nécessaires, au sein de l’équipe dirigeante.

Les services de l’État seraient supervisés par des personnes ayant de l’expérience, de l’autorité et des connaissances plutôt que par leur capacité à remporter un concours de beauté pour 500 personnes.

Pour ceux qui s’inquiètent du concept de ministres non élus, permettez-moi simplement de souligner que le Royaume-Uni en a, et que tous les ministres américains ne sont pas élus non plus. En d’autres termes, c’est une pratique courante, sauf aux îles Caïmans.

L’essentiel est que leur nomination soit faite par quelqu’un qui est clairement et sans ambiguïté élu pour être responsable.

À l’heure actuelle, aux îles Caïmans, nous votons souvent sans avoir une idée claire de qui sera en charge, en raison des coalitions disparates et des changements de banc qui se produisent.

L’une des raisons pour lesquelles les gens considèrent souvent Singapour comme un modèle de gouvernance et de fonctionnement est qu’il paie des sommes élevées pour attirer les meilleurs dans la fonction publique. Le système proposé ici s’apparenterait à cela : la direction d’un ministère (qu’il s’agisse de l’éducation, des finances, du tourisme, etc.) serait assurée par des penseurs et des acteurs innovants, motivés par l’opportunité de servir leur pays et d’apporter des améliorations.

L’échec aurait des conséquences évidentes.

16 jours, 30 jours et 120 jours

Les dernières élections au Royaume-Uni ont eu lieu le 4 juillet 2024. La date limite d’inscription était fixée au 18 juin 2024, soit 16 jours avant.

Le site web US gov.org indique que la date limite d’inscription pour voter aux élections fédérales américaines, bien que déterminée par les États, peut aller jusqu’à 30 jours avant le jour de l’élection.

Les îles Caïmans, en revanche, semblent exiger un délai supérieur à 120 jours. Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites risquent de ne pas pouvoir voter lors du prochain référendum sur le port de croisière. Pourquoi ?

En quoi le fait d’imposer un délai totalement arbitraire de 120 jours pour s’inscrire permet-il à la population de se prendre en main ? En quoi cela profite-t-il à la démocratie ?

À propos de référendums, il semble que le gouvernement des îles Caïmans dépense 1,2 million de dollars de notre argent (ce qui représente pas mal d’enseignants ou d’infirmières) pour demander aux gens ce qu’ils pensent, mais P.S., ce n’est pas contraignant. Pourquoi ?

À mon avis, dépenser plus d’un million de dollars pour un référendum non contraignant est un gaspillage tout à fait inconsidéré. Il existe des dizaines de moyens d’obtenir l’avis du public par le biais de systèmes de sondage en ligne qui ne coûteraient qu’une fraction de ce que le gouvernement prévoit de dépenser.

Si les politiciens élus considèrent que la décision est trop importante pour être prise sans consultation, n’insultez pas les habitants des îles Caïmans en nous disant qu’une fois que nous vous aurons dit ce que nous pensons, vous pourrez rejeter le résultat et le considérer comme non contraignant.

C’est une insulte aux Caïmanais.

Il y a beaucoup d’opinions passionnées, à juste titre, pour et contre le port de croisière et le port de marchandises. Des élections sont prévues à Cayman en 2025. N’est-il pas possible de fusionner les deux sujets en un seul vote et d’économiser un million de dollars ? Cela pourrait-il être préjudiciable ?

Étant donné que la proposition n’est pas contraignante, il est difficile d’imaginer un quelconque préjudice. Personne aux îles Caïmans ne dépenserait son propre argent de manière aussi imprudente et flamboyante, alors pourquoi les hommes politiques sont-ils autorisés à le faire ?

La seule réponse semble être la combinaison d’un manque de responsabilité et d’une lassitude du public à l’égard de l’ensemble du processus.

Conclusion

La démocratie caïmanaise est sous-optimale, avec trop de représentants – et, compte tenu du taux de participation électorale, apparemment trop peu d’attention de la part de la population.

Dans d’autres pays, on peut dire que les gens se soucient davantage de leur vote en raison de la prévalence de l’imposition directe. Ce n’est pas le cas aux îles Caïmans et, vraisemblablement, personne ne souhaite instaurer une fiscalité dans le seul but d’attirer l’attention des citoyens. C’est pourquoi les îles Caïmans doivent faciliter et simplifier l’inscription sur les listes électorales.Une autre idée qui pourrait créer de nouveaux visages et de nouvelles idées serait de limiter la durée des mandats des représentants. La suppression des districts pour l’élection d’un dirigeant central était la première idée de cet article.

Si cette idée n’est pas acceptable, pourquoi ne pas élire des représentants dans toute l’île selon un système de vote par ordre de priorité. Cela permettrait d’éliminer les petits groupes qui peuvent facilement influencer les courses électorales et obligerait les candidats à s’adresser à tous, plutôt qu’à un sous-ensemble étroit de la communauté caïmanaise.

Les îles Caïmans occupent une position enviable sur la scène internationale, mais elles peinent manifestement à prendre des décisions stratégiques. Ce manque de planification et d’innovation se retournera contre les îles Caïmans dans les décennies à venir.

S’il est beaucoup plus facile d’ignorer l’avenir que le présent, il nous incombe, en tant que pays, de mieux l’envisager, en commençant par notre structure très démocratique.

Simon Cawdery, CFA, est un gestionnaire d’investissements et un professionnel de la gouvernance qui vit et travaille aux îles Caïmans. Il écrit régulièrement pour le Compass.

Notes

*George Bernard Shaw, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un dramaturge et un activiste politique irlandais né en 1856 et décédé en 1950. On peut dire qu’il a donc vécu une époque assez turbulente. Que son cynisme (son réalisme pour certains) soit attribuable à cette époque ou non, la citation sonne sinistrement vrai dans de nombreux pays du monde d’aujourd’hui.

