Osaka 2025 : le Brésil prend possession de son pavillon

Une cérémonie à Osaka a marqué le transfert du pavillon du Brésil à l’Expo universelle 2025 d’Osaka Kansai de l’entrepreneur à ApexBrasil, l’agence responsable de la participation du Brésil. Le pavillon de 1 000 m2 se concentrera sur la durabilité et offrira aux visiteurs une expérience sensorielle du phénomène des « rivières volantes » (Flying Rivers).

Lors de cette cérémonie, le président d’ApexBrasil, Jorge Viana, a reçu les clés du pavillon brésilien à l’Exposition universelle de 2025, à Osaka, au Japon. A cette occasion, deux trottoirs construits par le gouvernement japonais avec des ressources brésiliennes ont été livrés à la structure de base pour soutenir la présence du Brésil à l’exposition universelle.

« Au nom du gouvernement du président Lula, nous sommes très heureux que cette étape soit désormais franchie. Nous faisons un grand pas et maintenant nous allons commencer un autre travail, dans plus de six mois, pour personnaliser deux espaces », a déclaré Jorge Viana. Le pavillon Brésil mesurera mille mètres carrés et recevra une personnalisation conçue par la réalisatrice Bia Lessa, scénographe de renom invitée par l’agence pour travailler sur la conception de l’espace brésilien de l’Expo.

« Notre intention est de retracer l’âme brésilienne, la culture brésilienne, les costumes brésiliens, les produits brésiliens. L’image du Brésil sera ici débattue et, avec certitude, elle contribuera grandement à la promotion commerciale du pays et, bien sûr, à attirer les investissements », a souligné Viana.

« Présentons ce que le Brésil a à offrir. En plus des expositions permanentes, nous allons réaliser divers programmes culturels, divers programmes d’affaires, combinant la promotion des investissements, la promotion du commerce international avec la promotion du tourisme et de la culture », a expliqué Maria Luísa Wittenberg, directrice des Expositions universelles et Projets spéciaux d’ApexBrasil.

Prolongement de l’opération brésilienne intitulée : Missão en Asie, la livraison du pavillon brésilien à Osaka a eu lieu dans la séquence de deux réunions.

La première a eu lieu en Thaïlande, à Bangkok, entre le 30 octobre et le 1er novembre 2024, et s’est concentrée sur les pays qui composent l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Océanie. Ensuite, une deuxième s’est tenue au Japon, à Tokyo, entre le 4 et le 6 novembre 2024, axée sur les pays d’Asie de l’Est.

Selon Ana Paula Repezza, directrice commerciale d’ApexBrasil, il s’agit de forums importants pour reprendre les relations et établir de nouveaux partenariats avec les pays de la région. “Surtout parce que cette année nous voyons de nombreux visiteurs et partenaires à l’Expo Osaka, où nous allons passer six mois à représenter tout ce que le Brésil a de meilleur en termes de commerce, d’investissements, de culture et d’affaires”, a déclaré Lembrou, remerciant l’ensemble des partenaires.

L’Expo Osaka 2025 se tiendra du 13 avril au 13 octobre de l’année prochaine, sous le thème « Projeter une société future pour nos vies ». Le Brésil disposera d’un pavillon axé sur la durabilité de la planète, favorisant une expérience sensorielle pour le visiteur.

Kevin LOGNONÉ

