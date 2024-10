Oscar virevolte vers les Bahamas après avoir frappé Cuba sous forme d’ouragan

loop news

Cette image satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration prise à 18h40 HE le dimanche 20 octobre 2024 montre l’ouragan Oscar. Photo : NOAA

La tempête tropicale Oscar s’est dirigée vers les Bahamas mardi après avoir touché terre à Cuba en tant qu’ouragan de catégorie 1, tuant au moins six personnes et déclenchant de fortes pluies sur une île également touchée par une panne de courant massive sans rapport.

Oscar se trouvait mardi matin à 75 kilomètres au sud-sud-est de Long Island, aux Bahamas. Selon le Centre national des ouragans de Miami, il soufflait à 65 km/h et se déplaçait vers le nord-nord-est à 19 km/h.

« Oscar n’est pour l’instant qu’une simple tempête tropicale », a déclaré le centre.

Des précipitations allant jusqu’à 13 centimètres étaient attendues dans le sud-est des Bahamas, avec jusqu’à 20 centimètres dans des zones isolées. Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour le centre et le sud-est des Bahamas.

La tempête est entrée dans l’histoire en tant que plus petit ouragan jamais enregistré, avec un champ de vent d’environ 10 kilomètres de large seulement. Elle a surpris de nombreuses personnes en touchant terre sur l’île de Grand Inagua aux Bahamas samedi et une deuxième fois dans l’est de Cuba dimanche soir.

« Il est rare de voir un échec colossal dans la prévision des ouragans », a écrit Michael Lowry, spécialiste des ouragans et des ondes de tempête, dans une analyse. Il a noté qu’aucun modèle n’indiquait qu’Oscar allait se transformer en ouragan.

Les précipitations tombées lundi par Oscar ont atteint 38 centimètres dans certaines régions de l’est de Cuba, et les météorologues ont mis en garde contre de fortes inondations et de possibles glissements de terrain, six décès ont été signalés à Guantánamo.

La tempête a frappé alors que Cuba tente de se remettre d’une panne d’électricité massive qui a déclenché une de petites manifestations et un avertissement sévère du gouvernement selon lequel tout trouble sera puni.

Oscar est la 15e tempête nommée et le 10e ouragan de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui commence le 1er juin et se termine le 30 novembre.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a prédit une saison des ouragans dans l’Atlantique supérieure à la moyenne cette année en raison de températures océaniques record. Elle prévoit entre 17 et 25 tempêtes nommées avant la fin de la saison, avec quatre à sept ouragans majeurs de catégorie 3 ou plus.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Kristy tourbillonnait au-dessus des eaux libres de l’océan Pacifique.

L’ouragan Kristy se trouvait mardi à 605 kilomètres à l’ouest-sud-ouest d’Acapulco, au Mexique. Il soufflait avec des vents maximums soutenus de 85 km/h et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 24 km/h. Il était prévu que Kristy devienne un ouragan mardi soir.

J’aime ça : J’aime chargement…