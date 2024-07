Ouragan Beryl : la NCB lance un fonds de secours de 300 millions de dollars

Jamaica Observer

La National Commercial Bank Jamaica Limited (NCBJ) a annoncé vendredi le lancement d’un fonds de secours en cas de catastrophe de 300 millions de dollars par l’intermédiaire de sa branche philanthropique, la Fondation NCB, pour soutenir les personnes touchées par l’ouragan Beryl, le système de catégorie 4 qui a ravagé plusieurs parties de l’île mercredi.

La Fondation NCB, en collaboration avec d’autres organisations caritatives agréées, apportera son soutien aux personnes et aux communautés touchées par l’ouragan. Cette aide contribuera principalement à la restauration des maisons et des récoltes des agriculteurs dans les paroisses les plus gravement touchées, comme St Elizabeth, Hanover et Manchester, selon l’institution dans un communiqué de presse.

Sheree Martin, directrice générale de la Fondation NCB, a expliqué : « Le Fonds sera créé avec un engagement initial de 20 millions de dollars de la part de la NCB. Nous solliciterons également des contributions d’entreprises et de particuliers pour cette cause vitale. Tous les dons reçus seront égalés par la NCB jusqu’à un maximum de 150 millions de dollars. »

Michael Lee-Chin, président de NCB Financial Group Limited (NCBFG), a ajouté : « Nous sommes profondément préoccupés par le sort de nos compatriotes jamaïcains qui ont subi des pertes émotionnelles et financières à cause de cet ouragan. Ce fonds est l’occasion de fournir un total de 300 millions de dollars pour aider à rétablir la normalité dans leur vie et dans leurs communautés. »

« J’appelle donc nos clients, les autres entités commerciales, le grand public et la diaspora à soutenir cette initiative afin que nous puissions doubler votre don – pour chaque dollar que vous donnez, NCB l’égalera », a déclaré Lee-Chin.

Les dons peuvent être effectués par virements en ligne pour la période du 5 au 31 juillet 2024 sur les comptes suivants au nom du NCB Building a Better Jamaica Fund :

JMD – Agence NCB Mandeville – 501556815

USD – NCB 1-7 succursale Knutsford Blvd – 354658984

De plus amples informations sur le Fonds et les partenariats établis pour administrer et distribuer l’aide humanitaire seront communiquées dans les jours à venir, a déclaré le NCB.

Il y a plus de vingt ans, la NCB avait répondu à une crise similaire en s’associant à United Way of Jamaica pour fournir plus de 23 millions de dollars d’aide à quelque 1 400 ménages, dont des agriculteurs qui avaient perdu des milliers de récoltes en raison de graves inondations. Cette aide faisait suite à 11 jours de pluies ininterrompues, qui ont provoqué de vastes inondations sur toute l’île et la perte de neuf vies humaines.

