Outre-mer : inégalités et retards de développement

Des écarts forts et persistants demeurent entre les outre-mer et la France hexagonale. Plusieurs rapports parlementaires ou du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et des études de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) fournissent de nombreux indicateurs :

Note : l’écart moyen ou indice de Fisher correspond à la moyenne géométrique des écarts de prix calculés, l’un sur la base du panier de consommation moyen du DOM, l’autre sur la base du panier moyen de France hexagonale.

Lecture : en 2022, l’écart de prix (indice de Fisher) est de +15,8% en Guadeloupe par rapport à la France hexagonale.

Champ : France, consommation des ménages hors fioul, gaz de ville et transports ferroviaires et, pour Mayotte, hors loyers

Source : Insee, enquête de comparaison spatiale des prix 2022.

Des inégalités demeurent en matière de dépenses d’investissement pour les infrastructures de base (infrastructures de transport et d’assainissement, infrastructures électriques, logement le numérique, etc.).

Selon le CESE, le nombre de personnes n’ayant pas un accès à l’eau potable est bien plus important dans les DOM que dans l’Hexagone : 31,7% de la population n’a pas accès à l’eau courante dans son logement à Mayotte, entre 15% et 20% de la population de Guyane n’a pas accès à l’eau alors alors que le territoire dispose de la troisième réserve d’eau du monde. Un habitant sur deux de La Réunion ne peut pas boire l’eau du robinet car elle est impropre à la consommation.

Le service public de l’eau n’est pas assuré correctement dans les DOM et les règles de l’assainissement définies entre autres par le droit européen sur la protection et la gestion des eaux n’y sont pas respectées. Début 2024, une crise de l’eau a frappé Mayotte. À l’exception de 1997, il n’était jamais tombé aussi peu de pluie dans le département. Un manque de ressource en eau a occasionné de nombreux tours d’eau (coupures tournantes avec un système de rotation par communes afin de répartir la ressource en eau) et des distributions d’eau en bouteille à la population ont dû être organisées. Les raisons de ces difficultés de gestion durable de l’eau potable dans les DOM sont diverses : réchauffement climatique, fuites du réseau, stations d’épuration et installations d’assainissement non conformes…

La chlordécone, un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Martinique et en Guadeloupe, a induit une pollution pérenne des eaux et des sols. Dans un avis adopté le 25 octobre 2022, “le CESE insiste sur le fait que les outre-mer font pleinement partie de la République, que l’État doit veiller à ce qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre l’Hexagone et les outre-mer, et qu’à ce titre les mêmes normes de qualité sanitaire doivent s’appliquer avec le même niveau d’exigence et de contrôle.“

En 2023, le taux d’abonnés en fibre optique, particuliers comme entreprises, est de 40% dans la zone Antilles-Guyane, de 63% à La Réunion (56% au niveau national). À Mayotte, le taux d’équipement en accès internet est faible (10 abonnements pour 100 habitants). Les Mahorais privilégient les réseaux mobiles, avec 270 000 cartes SIM actives en 2023 pour 310 000 habitants.

Alors que près de 450 000 logements sont considérés comme potentiellement indignes en France, la situation des DOM est particulièrement difficile avec une estimation de 100 000 habitats indignes et insalubres, dont 11 000 logements insalubres, soit 12% du parc de logements.

Au lendemain des mouvements sociaux de 2009, les états généraux des outre-mer ont proposé des mesures contre la vie chère, pour un développement endogène et durable, contre l’illettrisme. Beaucoup de mesures préconisées restent toutefois inappliquées.

Depuis 2012, plusieurs textes législatifs (loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, loi du 14 octobre 2015 relative à l’actualisation du droit des outre-mer) ont doté l’État de nouveaux outils de régulation pour lutter contre la vie chère. La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer prend la forme d’un plan de convergence entre les collectivités et l’État pour tendre vers l’égalité d’ici 20 à 30 ans.

Une étude de l’Insee publiée en 2020 confirme que les habitants des DOM continuent de vivre des conditions de pauvreté plus fortes que dans l’Hexagone. Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté aux Antilles et en Guyane. Les territoires les plus durement touchés sont la Guyane et Mayotte.

Selon un rapport de la Cour des comptes publié le 24 mai 2022, les inégalités perdurent, en particulier à Mayotte et en Guyane, malgré des investissements en hausse de l’État. Le montant des crédits budgétaires alloués à la mission “Outre-mer” s’élève à 22,16 milliards d’euros en 2023 (en augmentation de 11% par rapport à 2022). Cela représente 3,8% des dépenses du budget général de l’État.