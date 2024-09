Perdre une élection peut parfois s’avérer utile”.

L’électorat de Sainte-Lucie a chassé le Parti ouvrier unifié (UWP) du pouvoir lors des élections générales du 26 juillet 2021, lors d’une victoire écrasante du Parti travailliste de Sainte-Lucie (SLP).

Néanmoins, la responsable de la mobilisation du parti, Nancy Charles, a indiqué que cette défaite avait permis de tirer de précieuses leçons.

“Nous avons appris. Il est parfois utile de perdre une élection”, a déclaré Mme Charles lors de l’émission Newsmaker Live diffusée mercredi sur la chaîne de télévision DBS.

“Ce que nous avons appris, c’est qu’on ne peut pas être dans l’opposition et parler d’une chose et quand on arrive au gouvernement, on fait quelque chose de différent”, a déclaré la représentante de l’UWP à l’animateur Timothy Poleon.

Elle a expliqué que l’UWP avait tiré une leçon précieuse.

En conséquence, Mme Charles a affirmé que les principes que le parti défend aujourd’hui seront les mêmes lorsqu’il entrera au gouvernement.

Elle a expliqué qu’il fallait changer la façon dont les gens perçoivent la politique et les politiciens.

“Nous sommes déterminés, peut-être pas à 360°, mais nous sommes déterminés à montrer l’exemple, pas à pas, en tant que parti revigoré, et à faire en sorte que lorsque nous serons au pouvoir, nous établissions une norme différente”, a déclaré Mme Charles.

