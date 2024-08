Pierre ne se préoccupe pas de l’imminence d’une “bombe” de la CIP

St. Lucia Times

Au cours de la conférence de presse de lundi, un journaliste a cherché à attirer l’attention du Premier ministre Phillip J Pierre sur une allégation faite par Phillip Martinez.

Martinez et son MSR Media ont intenté une action civile contre les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) devant un tribunal fédéral américain, alléguant des actes répréhensibles dans les programmes de citoyenneté par l’investissement à Saint-Kitts et Sainte-Lucie.

Le journaliste a fait allusion au fait que le premier ministre de Sainte-Lucie avait nié avoir eu connaissance de la rencontre entre Mc Claude Emmanuel, directeur général du CIP de Sainte-Lucie, et M. Martinez à Washington en juin, alors que M. Martinez avait laissé entendre le contraire.

“C’est ça la bombe ?” a répondu Pierre, faisant référence aux récents messages en ligne de l’opposition selon lesquels une bombe était sur le point de tomber sur la saga Martinez CIP.

“Je ne dis rien à propos de la CIP, alors ne me posez pas la question”, a déclaré M. Pierre.

Le premier ministre a ensuite ajouté qu’il y avait une affaire devant les tribunaux et que s’il y avait des preuves, c’est là qu’elles devaient être jugées.

“Déposez tout devant la cour américaine, obtenez toutes les preuves, laissez la cour américaine divulguer et je prendrai des mesures si la cour américaine dit qu’un de mes ministres a commis une fraude. Je prendrai des mesures”, a déclaré M. Pierre.

Selon le Premier ministre, il ne fera aucune déclaration pour créer un spectacle et juger l’affaire à l’amiable.

Il s’est demandé pourquoi l’affaire n’avait pas suscité autant d’intérêt à Saint-Kitts-et-Nevis, même si deux anciens premiers ministres ont été nommés et que ce qu’il a qualifié de “gros bonnet” est impliqué.

“En ce qui concerne les passeports, le problème se pose à Saint-Kitts, mais nous supposons que nous devons nous impliquer à Sainte-Lucie et vous voulez que je m’implique”, a déclaré M. Pierre.

” Je ne m’en mêle pas. Je ne dis donc rien. Alors dites aux promoteurs de la bombe que je ne ferai pas de rapport, que je ne répondrai pas, dites aux promoteurs de la bombe que je ne me préoccupe pas de la bombe. Dites aux promoteurs de la bombe que je ne parle à personne. Dites aux promoteurs de la bombe que Phillip J. Pierre ne sera pas impliqué, alors la bombe peut exploser, elle peut exploser. Je ne suis pas impliqué… il y a une affaire devant les tribunaux, vous avez des bombes, vous avez des obus, vous avez des missiles balistiques, mettez-les devant le tribunal. Allez au tribunal avec tous ces missiles, laissez-les exploser et si Phillip J. Pierre est coupable, le tribunal dira que Phillip J. Pierre est coupable. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet”, a déclaré M. Pierre.

Il a ensuite exposé sa position en quatre points : premièrement, une affaire a été portée devant le tribunal ; deuxièmement, un rapport d’audit doit être publié très prochainement ; troisièmement, lorsque le moment sera venu, une société internationale examinera le CIP ; et quatrièmement, le protocole d’accord (MOA) du CIP a été signé.

Le protocole d’accord auquel le premier ministre Pierre a fait allusion a été signé en juin 2024, conformément aux pratiques des autres pays de l’OECO et à leur programme CIP.

Il prévoit des normes et des procédures communes en matière de tarification, de partage de l’information et de normes de transparence, de réglementation, de contrôle et de cadre de sécurité, de réglementation des agents, de marketing et de promotion des programmes, de formation conjointe et de renforcement des capacités, de règlement des différends, ainsi que de modification et de résiliation.

