Plongée au cœur de la nature : Une expérience immersive à l’exposition universelle 2025

Forêts du Futur & Better Co-Being : se fondre dans la forêt et résonner avec ses données

Le concept architectural du pavillon thématique Better Co-Being de Miyata Hiroaki prévu à l’Exposition universelle 2025 Osaka Kansai entend entrer en résonance avec la “Forêt de la Tranquillité” imaginée par le paysagiste M. Hiroki Kutsuna pour se promener et de se détendre à l’ombre de 1 500 arbres qui composeront cet espace au milieu de l’agitation de Yumeshima. Un environnement sans toit ni murs.Le pavillon se tournera également vers une société future où les gens partageront et co-créeront des données, en s’inspirant de la vie végétale.

Better Co-Being prévoit en effet d’offrir aux visiteurs de l’Exposition universelle de 2025 une expérience immersive dans ce havre que constituera la « Forêt de la Tranquillité » au centre du site de l’Expo. Ses concepteurs ont envisagé la forêt comme le symbole d’une société future où les humains partagent et co-créent des données. Une démarche qui peut faire sens avec la prospective d’autres territoires comme le massif-mosaïque de la Forêt domaniale de Rennes. Du temps de l’Empire romain, le domaine forestier s’étendait jusqu’à Condate (ancien nom de Rennes). Les premiers défrichements commencèrent au Moyen Age. Jusqu’en 1491, le domaine forestier appartient au Duché de Bretagne. Comme le rappelle l’Office National des Forêts, ce domaine est devenu forêt royale en 1491 avec le mariage d’Anne de Bretagne et Charles VIII, alors roi de France. En 1720, un incendie détruit le centre de Rennes et beaucoup d’arbres sont prélevés pour sa reconstruction.

Dans le contexte de l’Exposition universelle de 2025, la matière organique est générée à partir de la lumière et de l’eau et partagée avec le monde. La forêt relie l’ensemble de l’écosystème en tant que communauté et soutient le monde. Les plantes et les forêts sont une source d’inspiration pour une société où les humains partagent des données. C’est l’intuition de Miyata Hiroaki : « Un pavillon sans toit ni murs ».

Redéfinir le rôle de l’architecture à un tournant de l’histoire.

Plutôt que de tracer des limites avec la forêt, le pavillon s’y fond et résonne avec elle. Chaque visiteur se trouvant à l’intérieur du pavillon imaginera une nouvelle ère de résonance jamais vue auparavant.

Dès le départ, la Forêt de la Tranquillité est conçue comme un endroit calme et tranquille au milieu de l’agitation de Yumeshima, le site de l’Expo 2025 Osaka-Kansai. Cette forêt sera composée d’arbres transplantés du parc commémoratif de l’Expo et d’autres parcs de la préfecture d’Osaka dont l’éclaircissement est prévu à l’avenir.

D’ambitieux travaux itératifs et voyages d’études prévoient de débattre d’expérimentations similaires sur plusieurs territoires comme le Moulin d’Olivet et l’étang du Pontay dans la Small Smart City de Saint-Grégoire.

Un cycle de travail absolument inédit entre Occident et Extrême Orient.

