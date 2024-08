Plus de 10 tonnes de cocaïne saisies au large de la Martinique

Plus de 10 tonnes de stupéfiants ont été saisies au large de la Martinique. La deuxième plus grosse prise de l’histoire des forces armées. Les trafiquants ont été interpelés et traduits devant un juge.

Une prise de taille. Un presque un record pour la marine nationale. Plus de 10 tonnes de cocaïne ont été interceptées par le patrouilleur Antilles-Guyane, La confiance. Cette saisie a été réalisée dans la nuit du 14 au 15 août. Avec exactement, 10 552 kg, elle représente la deuxième plus grosse saisie pour la marine nationale. Le navire de pêche transportant le chargement illégal a été approché en Atlantique à 660 miles nautiques des côtes de la Martinique. Les forces de l’ordre ont constaté la présence de 300 ballots suspects. La cargaison et le navire ont été saisis et conduits à Fort-de-France. Ils sont aujourd’hui aux mains de l’antenne Caraïbes de l’office antistupéfiants.

Neufs personnes appréhendées

Neuf personnes dont 6 Brésiliens, deux Colombiens et un Vénézuélien ont été présentés au juge puis incarcérés. Chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et détention aggravée d’arme de catégorie B ont été retenus contre les occupants du bateau.

Cette saisie est le fruit d’un travail collaboratif et fructueux entre l’amiral commandant de la zone maritime des Antilles et le préfet, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. Une opération interarmées, interservices et internationales. En effet, l’opération a pu être menée à bien grâce aux informations fournies par le National crime agency (britannique) ainsi que la Drug enforcement agency (DEA, Etats-Unis), en lien avec l’OFAST et le Maritime Analysis operations center narcotics qui est un centre européen de coopération multilatérale pour la lutte contre le trafic illicite de drogue.

Depuis le début de l’année, il s’agit de la 11e saisie des forces armées. Les forces armées des Antilles cumulent en 2024, plus de 28 tonnes saisies. 2024 est une année fructueuse puisque « seuls » 11 tonnes avaient été appréhendés en 2023.

Laurianne Nomel

