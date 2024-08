Réaction du Président du Conseil Exécutif à la brillante victoire de Julien Alfred

Matinik, 3 out 2024

« En ce jour historique, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations pour la brillante victoire de Julien Alfred au 100 mètres lors des Jeux Olympiques. En déjouant tous les pronostics, elle a prouvé que la détermination et l’excellence pouvaient triompher de tous les obstacles. Cette victoire éclatante est bien plus qu’un simple triomphe sportif; elle est le reflet du courage et de la résilience de tout un peuple.

Elle incarne la fierté caribéenne, et son succès résonne profondément dans le cœur de chacun d’entre nous. La Martinique est profondément émue et immensément fière de cette réalisation remarquable. En ce moment de célébration, nous ressentons une connexion encore plus forte avec nos frères et sœurs de Sainte-Lucie.

Julien Alfred a fait honneur non seulement à Sainte-Lucie, mais à toute la Caraïbe, en nous rappelant la grandeur et le potentiel de notre communauté. De tout cœur, nous vous félicitons et nous nous joignons à vous pour célébrer cette victoire historique. La fierté que nous ressentons est partagée et sincère.

Bravo à cette championne et à tout le peuple de Sainte-Lucie pour cette magnifique réussite! »

Serge LETCHIMY

Président du Conseil Exécutif de Martinique

