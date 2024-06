Religion : La paroisse Saint-Christophe organise sa fête “FESTI SAINT CHRISTOPHE”

L’église Saint-Christophe organisera sa fête annuelle “FESTI SAINT CHRISTOPHE”. A l’occasion de la cinquième édition, c’est le thème “”VINI GLORIYÉ BONDJÉ” qui est présenté. Plusieurs animations sont prévues en cette occasion. Rendez-vous ce dimanche 30 juin à l’adresse : 6, rue Saint Christophe – 97200 – Fort-de-France.

Ce dimanche 30 juin, la paroisse Saint-Christophe de Fort-de-France souhaite pouvoir accueillir énormément de monde, et ça ne sera pas pour célébrer une simple messe. Dans deux jours, elle y organisera la cinquième édition de sa fête annuelle du nom de “FESTI SAINT CHRISTOPHE”. L’église réalise cet événement dans le seul but de réunir un maximum de paroissiens dans le cadre d’une journée de célébration. Celle-ci a pour but de promouvoir la fraternité et la vie en communauté. A chaque édition, une thématique différente est proposée. Cette année, c’est le thème “VINI GLORIYÉ BONDJÉ” qui sera présenté.

Lorsque la paroisse organise ce rendez-vous, elle met toujours un point d’honneur à présenter plusieurs types d’animations pour les visiteurs. Un programme riche et varié toujours est prévu. Les paroissiens peuvent par exemple avoir accès à des stands proposant divers articles ou encore assister à différents types de performances artistiques. Bien entendu, des moments de recueillement et de louange seront aussi à prévoir lors de cette journée. Un repas pour la pause de midi sera aussi servi, il coûtera 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.

“VINI GLORIYÉ BONDJÉ”

Comme son nom l’indique, le thème de l’édition de cette année aura pour but de rassembler les gens afin qu’ils puissent glorifier Dieu, ensemble. Le but est de montrer que quelque soit ce que l’on fait, “Dieu est toujours là et son esprit est toujours avec nous”. Les organisateurs aborderont donc des sujets liés aux “5 essentiels”(la fraternité, la prière, la formation, le service et l’évangélisation). Parmi les stands proposés, l’un d’eux présentera ces “5 essentiels”, par le biais d’un travail réalisé par les jeunes de la confirmation. Les différents objets liturgiques et leurs histoires seront aussi mis en avant pendant la fête.

En organisant cet événement, la paroisse Saint-Christophe espère voir sa communauté grandir chaque année. Elle espère également que, dans un élan de solidarité, les paroissiens pourront atteindre leurs objectifs communs, ensemble.

Rendez-vous le dimanche 30 juin, au 6, rue Saint Christophe – 97200 – Fort-de-France à 7h30

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…