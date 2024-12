Révolution sportive en Martinique : Rencontre avec Gilles Cazenave, président de Caraibesport

À la tête de Caraibesport, Gilles Cazenave est en train de transformer le sport en Martinique grâce à des technologies innovantes : le déploiement d’un réseau de caméras intelligentes dans les principaux Palais des Sports de l’île.

Nous l’avons rencontré pour comprendre l’ampleur de cette initiative et ses impacts sur le sport local.

Qu’est-ce qui vous a motivé à lancer ce projet en Martinique ?

Depuis toujours, le sport est un vecteur de développement social et économique. En Martinique, nous avons des talents extraordinaires, mais il manquait une plateforme technologique capable de valoriser ces compétences et de les rendre visibles à l’échelle locale et internationale. C’est dans cette optique que nous avons lancé le projet de caméras intelligentes.

Nous voulons démocratiser l’accès au sport en diffusant les compétitions en direct et en offrant aux clubs et athlètes des outils de suivi professionnel. Le projet a débuté avec l’installation de caméras dans les palais des sports du Lamentin, de Trinité, de Rivière-Salée et de Fort-de-France. Nous avons opté pour des équipements de pointe capables de suivre automatiquement les joueurs et de fournir des statistiques détaillées. L’objectif est d’étendre ce réseau à l’ensemble de l’île, couvrant toutes les grandes infrastructures sportives.

Quels types de sports bénéficient de cette couverture technologique ?

Nous couvrons déjà plusieurs disciplines, notamment le futsal, le volley-ball, le basketball et le handball. Ces sports nécessitent un suivi précis des joueurs et une couverture en temps réel, ce que nos caméras intelligentes permettent grâce à des algorithmes avancés.

Ce système ne se limite pas à la diffusion. Il offre une expérience immersive pour les spectateurs, qui peuvent suivre les matchs en direct, et des analyses de performance pour les entraîneurs et les joueurs. Nous avons également introduit un format inédit : des duplex entre différents palais des sports. Cela permet de connecter plusieurs compétitions en simultané, offrant aux spectateurs une expérience sportive unique.

Comment ces caméras peuvent-elles améliorer les performances sportives ?

Le sport moderne repose sur l’analyse de données. Chaque match enregistré devient une base de travail pour les entraîneurs, les arbitres et les joueurs.

Pour les encadrants, c’est un outil de coaching précieux. Ils peuvent analyser les phases de jeu, identifier les points forts et les faiblesses de leurs équipes et adapter leurs plans d’entraînement en conséquence. Les arbitres disposent d’un outil d’aide à la décision grâce à des ralentis et des angles de vue variés. Quant aux joueurs, ils peuvent revoir leurs performances et celles de leurs adversaires, favorisant ainsi leur progression individuelle.

Nous voulons aller encore plus loin en proposant des modules pédagogiques basés sur ces données pour les écoles et les centres de formation. L’analyse vidéo devient un véritable levier de progression sportive.

Votre projet dépasse-t-il le cadre strictement sportif ?

Oui, notre vision est bien plus large. Le sport est un outil de cohésion sociale et de développement personnel. Conscient des défis de santé publique en Martinique, notamment le diabète, le cholestérol et l’hypertension, nous avons décidé d’ajouter une dimension “sport-santé” à notre projet.

Nous prévoyons de lancer des émissions dédiées à la santé par le sport. Ces programmes mettront en avant les bienfaits de l’activité physique et proposeront des conseils pratiques pour adopter un mode de vie sain. Nous voulons sensibiliser toutes les générations à l’importance du sport pour le bien-être général.

Quels résultats avez-vous déjà obtenus ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024, Caraibesport compte déjà plus de 12 000 abonnés et a généré plus de 1,5 million de minutes de visionnage. C’est un succès considérable qui témoigne de l’engouement du public pour notre plateforme.

Ce succès est le fruit d’un contenu varié et de qualité. En plus de la diffusion des compétitions, nous proposons des émissions sportives, des analyses d’experts et des interviews exclusives. L’objectif est de devenir un média sportif incontournable en Martinique et au-delà.

Vous avez également établi des partenariats stratégiques. Pouvez-vous nous en parler ?

Effectivement, notre partenariat avec la DRAJES Martinique est central. Ensemble, nous promouvons des valeurs essentielles comme le fair-play, la non-violence et l’inclusion. Ce partenariat se concrétise par des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des initiatives sportives pour tous. Nous voulons utiliser le sport comme un outil d’éducation et de cohésion sociale. L’idée est de fédérer toutes les parties prenantes autour d’une vision commune du sport en Martinique.

Quels sont vos projets à long terme ?

Notre ambition est de faire de Caraibesport un acteur majeur du développement sportif et économique de l’île. Pour cela, nous avons besoin de partenaires publics et privés capables de soutenir notre croissance.

Nous travaillons sur des projets comme l’acquisition d’un camion régie mobile pour assurer des retransmissions sur tout le territoire, la création de serveurs performants et la mise en place de chantiers d’insertion professionnelle pour les jeunes passionnés de sport et de technologies. Nous avons aussi pour ambition de collaborer étroitement avec les médias locaux, radios et télévisions, pour renforcer notre visibilité et celle des sportifs martiniquais. L’objectif ultime est de créer un écosystème sportif durable, générateur d’emplois et de rayonnement territorial.

Avec cet ambitieux projet et une vision stratégique bien définie, Gilles Cazenave et Caraibesport sont à l’avant-garde de la transformation du sport en Martinique. Grâce à l’alliance entre technologie et passion sportive, ils dessinent les contours d’un futur où le sport devient un moteur de développement personnel, économique et social.

Philippe Pied

J’aime ça : J’aime chargement…