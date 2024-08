Roje Stona, sacré champion olympique du lancer du disque.

L’Observateur de la Jamaïque

le mercredi 7 août 2024. (Photo : Naphtali Junior)

PAR ROBERT BAILEY Journaliste robertb@jamaicaobserver.com

Roje réalise un lancer qui bat des records

PARIS, France — Le lanceur de disque jamaïcain Roje Stona est désormais champion olympique et un acteur historique et, alors qu’il célèbre cet exploit historique, le grand joueur de 23 ans doit prendre une décision.

Huitième de la finale du lancer du disque masculin au Stade de France, Stona, dans une démonstration de force mentale, a puisé au plus profond de lui-même pour réaliser le plus grand lancer de l’histoire des Jeux olympiques, réussissant un lancer de 70,00 m à 100,00 m, détrônant ainsi le Lituanien Mykolas Alenka, à 69,97 m, qui venait lui-même de lancer ce qui était alors un record olympique, devenant ainsi le premier médaillé d’or jamaïcain dans une épreuve de lancer du disque aux Jeux olympiques. C’était également la première médaille olympique de la Jamaïque dans cette épreuve, toutes couleurs confondues.

L’exploit de Stona, la première médaille d’or de la Jamaïque aux Jeux de Paris 2024, s’inscrit dans la continuité des performances remarquables des athlètes de l’île, qui sont désormais responsables de quatre des cinq médailles du pays à ce jour, avec un total d’une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze. La Jamaïque occupe désormais la troisième place du tableau des médailles en athlétisme derrière les États-Unis (6-7-6) et le Canada (2-0-1).

L’Australien Matthew Denny a terminé troisième avec un jet de 69,31 m.

« C’est un sentiment formidable. C’est ce à quoi je me suis préparé, c’est ce dont je rêve, et venir ici et le faire, c’est l’un des meilleurs sentiments de ma vie, le plus beau jour », a déclaré Stona au Jamaica Observer .

« Je n’étais pas vraiment surpris, mais pour y arriver, je savais qu’il en faudrait beaucoup », a-t-il ajouté.

« La Jamaïque devrait être fière en ce moment, elle devrait célébrer. Les épreuves sur le terrain font un pas dans la bonne direction maintenant. Nous nous débrouillons bien, nous obtenons des médailles », a déclaré Stona, l’ancienne vedette de St Jago.

Stona a amélioré son précédent record personnel de 69,05 m et est désormais deuxième de tous les temps au classement jamaïcain derrière le détenteur du record national et lanceur pionnier, Fedrick Dacres, dont la marque est de 70,78 m.

Il est intéressant de noter que tout aurait pu être différent pour le lanceur de 6 pieds 7 pouces et 240 livres, qui a été aux prises avec plusieurs problèmes toute l’année et qui a récemment envisagé une carrière dans la National Football League (NFL).

Après avoir impressionné lors d’un Pro Day de la NFL à l’Université de l’Arkansas, Stona a été invité en mai à des mini-camps de recrues par les Green Bay Packers et les New Orleans Saints et a été considéré comme un agent libre prioritaire par l’analyste de la NFL Lance Zeirlein, qui a noté qu’il serait probablement ciblé par des équipes en tant que joueur de développement au poste de tight end.

Reste à savoir si le jeune homme envisage encore un avenir dans le football américain après avoir conquis le monde dans son premier amour, l’athlétisme.

“C’est juste les problèmes que j’ai rencontrés tout au long de la saison. L’année a été longue pour moi, en fait. J’ai fait le lancer du poids, puis je suis passé au football [NFL], puis j’ai repris le disque, et maintenant je suis ici”, a-t-il déclaré avant d’attribuer à Ryan Crouser, triple champion olympique en titre du lancer du poids, avec qui il a partagé une accolade dans les tribunes après sa victoire, le mérite d’avoir ressuscité sa carrière.

Sous la direction de Crouser, Stona a atteint le sommet de l’accomplissement olympique après avoir terminé 19e aux championnats du monde de Budapest l’année dernière.

“Ryan Crouser est un homme formidable. C’est le plus grand lanceur de poids de tous les temps, et travailler avec lui m’a fait beaucoup de bien. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve”, a déclaré Stona, qui est désormais le seul champion olympique non-européen de l’histoire de l’épreuve.

“Il savait de quoi j’étais capable parce que nous nous sommes entraînés toute l’année, et il est venu et a exécuté, et je suis venu et j’ai exécuté, et c’était tout simplement le championnat parfait”, a-t-il ajouté.

“C’est tout ce que je voulais, mais que cela se produise, c’est une très bonne sensation.

Autre première pour le pays, trois Jamaïcains ont participé à la finale de l’épreuve du disque, Ralford Mullings terminant neuvième avec 65,61 m et Traves Smikle 10e avec 64,97 m.

La Jamaïque cherchera à augmenter son nombre de médailles avec six finalistes lors de la huitième journée de compétition d’athlétisme.

Hansle Parchment, champion en titre, sera accompagné de Rasheed Broadbell et du très en forme Orlando Bennett dans la finale du 110 m haies à 14 h 45, tandis que Rushell Clayton, double médaillée de bronze aux Championnats du monde, et Shiann Salmon s’aligneront dans la finale du 400 m haies féminin à 14 h 25.

La sauteuse en longueur Ackelia Smith sera la première finaliste en action lorsqu’elle s’envolera à 13 heures.



-Le champion en titre Hansle Parchment sera rejoint par ses compatriotes jamaïcains Rasheed Broadell et Orlando Bennett en finale du 110m haies aujourd’hui aux Jeux Olympiques de Paris 2024. (Photo : Naphtali Junior.)



-Orlando Bennett participe à la demi-finale de l’épreuve masculine du 110 m haies aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Orlando Bennett s’est qualifié pour la finale après avoir réalisé un record personnel de 13,09 secondes en remportant sa course de demi-finale. (Photo : Naphtali Junior)

Le Jamaïcain Roje Stona participe à la finale du lancer du disque masculin de l’épreuve d’athlétisme des Jeux Olympiques de Paris 2024 au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris, mercredi (Photo : AFP)



Le lanceur jamaïcain Roje Stona partage un moment avec ses supporters à l’intérieur du Stade de France après avoir remporté la médaille d’or dans l’épreuve du lancer du disque aux Jeux olympiques de Paris 2024. Stona a remporté la compétition avec un record olympique de 70,00 m. (Photo : Naphtali Junior)

