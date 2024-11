St. Lucia Times

Saint-Lucie a un nouveau directeur des élections : Herman St. Helen, qui a officiellement pris ses fonctions le 1er octobre 2024.

Avec un profond engagement envers la transparence et une histoire de service public, St. Helen espère préserver l’intégrité du système électoral de Saint-Lucie et ses normes.

« C’est un privilège d’être nommé directeur des élections. J’ai l’intention de faire de mon mieux pour proposer un certain nombre d’initiatives », a déclaré St. Helen au St. Lucia Times.

L’ancien contrôleur des douanes et accises apporte une vaste expérience électorale à son nouveau rôle, ayant occupé diverses fonctions, y compris celles de président et de responsable du scrutin.

Les plans de St. Helen pour son nouveau poste sont multiformes, avec un fort accent sur le maintien et l’amélioration de la réputation du département électoral en matière d’impartialité et d’efficacité.

« Mon arrivée à ce stade ne signifie pas que les choses ne doivent pas se dérouler comme elles le devraient, car ce département a un historique d’organisation d’élections libres, équitables et transparentes. Je n’ai l’intention de faire rien de moins », a déclaré le nouveau directeur des élections.

Reconnaissant les normes élevées déjà établies, il s’engage à les élever encore davantage, garantissant que Saint-Lucie reste un leader régional en matière de transparence électorale.

Un des objectifs clés de St. Helen est d’améliorer la gestion et le moral au sein du département électoral. « Il y a un problème de moral du personnel », a-t-il noté, « j’espère former et préparer davantage mon personnel afin que nous puissions organiser une élection sans doutes. »

Il a expliqué que l’accent mis sur le développement du personnel comprendra une formation en gestion électorale et une compréhension complète des lois et règlements régissant les élections à Saint-Lucie.

La sensibilisation du public est un autre domaine critique à l’ordre du jour de St. Helen. Il prévoit de diffuser des informations sur le rôle apolitique du département électoral dans le processus électoral.

« Nous devons informer le public du rôle complet que ce département joue dans les élections. Cela ne signifie pas qu’un employé ne peut pas avoir sa préférence personnelle », a-t-il déclaré au St. Lucia Times.

St. Helen prévoit également de lancer un exercice d’enregistrement et de vérification à l’échelle de l’île en décembre pour traiter les problèmes de cartes d’identité et s’assurer que les citoyens sont enregistrés et prêts pour les élections de 2026.

« Notre intention est d’avoir des bureaux opérationnels à Dennery, Vieux Fort, Soufrière et dans le nord », a-t-il déclaré, indiquant un plan pour des bureaux de terrain à travers l’île afin d’assurer l’accessibilité à tous les citoyens, en particulier ceux des zones reculées.

Bien que St. Helen reconnaisse les défis à venir, il reste ferme. « Ce sont des temps difficiles, oui, mais le département doit répondre aux défis de la meilleure manière possible. Nous devons nous assurer que nous sommes prêts lorsque les élections seront convoquées », a-t-il déclaré.

J’aime ça : J’aime chargement…