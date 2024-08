Sainte-Lucie accueillera le club Windwards Senior

Et. Lucia times

Sainte-Lucie accueillera le 2024 Windward Islands Cricket Board Senior Men 50-over Cricket Tournament du 4 au 11 août 2024, avec des matchs qui se dérouleront sur deux sites.

Les matchs débuteront à 9h30 et se dérouleront au Mindoo Philip Park à Castries et au Daren Sammy Cricket Ground à Gros Islet. Les quatre territoires du groupement des îles du Vent ont organisé des matches d’essai en vue du tournoi de cette année, et le président de la Saint Lucia National Cricket Association (SLNCA) se dit “enthousiasmé” par les jeunes talents qui s’annoncent.

Selon le président de la SLNCA, Wayne Auguste, “il est nécessaire que les jeunes talents fassent des performances régulières avec la batte et la balle, si l’on veut que les Îles du Vent deviennent une meilleure unité dans son ensemble”.

M. Auguste a souligné qu’il y a un certain nombre de jeunes joueurs talentueux dans chacune des quatre îles et que “s’ils se mettent à l’œuvre et réalisent des performances, les joueurs de bowling seront sous pression et ces matches rendront l’observation très attrayante”.

On s’attend à ce que des joueurs internationaux comme Alick Athanaze et Kavem Hodge du Commonwealth de la Dominique, Teddy Bishop de la Grenade, le meilleur joueur du tournoi 2023 Shadrack Descarte, l’ancien capitaine des West Indies U19 Kimani Melius et Ackeem Auguste de Sainte-Lucie, continuent de dominer le jeu à la batte.

En outre, de nombreux talents en matière de fast bowling devraient émerger, ce qui rehaussera encore la qualité du tournoi.



