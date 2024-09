Sainte-Lucie représentée aux Olympiades mondiales d’échecs

St. Lucia Times

Par

Terry Finisterre

La grande ouverture de la 45e Olympiade d’échecs a eu lieu au Centre sportif Dr Jeno Koltai de Budapest, en Hongrie, mardi soir.

L’événement a rassemblé des milliers de joueurs, de capitaines d’équipe, de délégués du Congrès de la FIDE, d’officiels, d’invités du tournoi et de représentants des médias.

Sainte-Lucie est l’un des 194 pays représentés, un record pour cet événement. L’équipe de 10 membres comprend cinq hommes et cinq femmes, ainsi que deux entraîneurs.

Le joueur le mieux classé chez les hommes est Nathaniel Mathurin, 20 ans, avec 1982 points FIDE. Sixtus Gabriel Sixtus, 44 ans, en a 1800. Justin James, 17 ans, l’un des grands espoirs de l’île, compte 1745 points. Kaieem Elizee Kaieem, 23 ans, a 1701 points. Enfin, Cyrus Daniel Cyrus, 45 ans, a obtenu 1759. Valeriane Gaprindashvili est le capitaine de l’équipe masculine.

L’équipe féminine comprend trois adolescentes et seulement deux joueuses classées par la FIDE. Mila Liu a 16 ans. Chelsea Wahid, qui a un classement de 1470, a 16 ans. Et Shekinah Leonce, qui n’est pas classée, a 15 ans.

En outre, l’équipe compte parmi ses membres Vernesa James, 48 ans et non classée, et Trisann Richards, 32 ans et classée 1653. Leonid Sandler est le capitaine de l’équipe.

L’action a commencé sur les tables mercredi. Les femmes de Sainte-Lucie ont été balayées par le Bangladesh, et les hommes ont perdu 3-1 contre les Îles Féroé.

Gabriel a remporté la seule victoire de Sainte-Lucie, en battant le maître de la FIDE Egilstoft Nielsen Hogni. Le grand maître Dam Ziska Helgi a battu Mathurin, le maître FIDE Rogvi Egilstoft a arrêté James et Akselsson Apol Luitjen a vaincu Elizee.

Chez les femmes, Anjum Noshin, maître féminin de la FIDE, a battu Liu. Walijah Ahmed, candidate-maîtresse, a pris le dessus sur Wahid. James a été défait par le candidat-maître Alo Nusrat Jahan. Enfin, Ahmed Wadifa, maître féminin FIDE, a battu Richards.

Les hommes de Sainte-Lucie affronteront le Liechtenstein au deuxième tour. Les femmes joueront contre la Barbade. La compétition se poursuit jusqu’au 23 septembre.

Le tournoi de cette année marque un moment vraiment spécial dans l’histoire des échecs, puisqu’il célèbre le 100e anniversaire de la Fédération internationale des échecs.

Au cours du siècle dernier, la FIDE a travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs universelles du jeu d’échecs, réunissant des esprits de tous les coins du monde dans un esprit d’amitié, de respect et de compétition.

Photo avec l’aimable autorisation de la Fédération internationale des échecs (FIDE)

