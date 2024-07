Sainte-Lucie stimule la production porcine pour renforcer la sécurité alimentaire

Face aux conséquences de l’ouragan Beryl sur l’île, quelque 25 éleveurs de porcs et techniciens ont participé à la première série d’un programme de formation sur la reproduction et l’élevage des porcs organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de la Sécurité alimentaire et du Développement rural.

Réalisé dans le cadre d’un projet du Programme de coopération technique de la FAO sur la promotion de chaînes de valeur agricoles compétitives de substitution aux importations et d’exportation à Sainte-Lucie, le programme de formation est l’une des activités de la stratégie 2023-2028 d’amélioration de la chaîne de valeur du porc du pays qui a été développée par les parties prenantes publiques et privées de l’industrie porcine, l’équipe nationale de la chaîne de valeur du porc ainsi que l’équipe de développement de la chaîne de valeur de la FAO.

La formation visait à répondre au premier domaine stratégique du plan, à savoir l’amélioration de la productivité et de l’efficacité par le biais de l’élevage commercial de porcs, en utilisant des pratiques de gestion et des technologies modernes.

Les formations sur la reproduction et l’élevage ont été dispensées sur le terrain et en classe et ont suivi une approche de formation des formateurs. Les formations ont été conçues pour renforcer les connaissances et la capacité des éleveurs de porcs et des techniciens à augmenter la productivité au niveau de l’exploitation tout en minimisant les coûts de production.

Alors que trois jours de formation ont été annulés en raison de l’ouragan Beryl, les éleveurs et les techniciens ont passé les deux derniers jours à travailler avec la consultante en élevage de la FAO, Dr Gabrielle Young, qui a transmis des connaissances sur le cycle de reproduction des porcs et partagé des techniques pour encourager une gestion efficace des porcheries, ce qui pourrait conduire à des taux de natalité plus élevés et à des porcelets en meilleure santé.

Mme Elisha Leon, responsable agricole à la division des services vétérinaires et de l’élevage du ministère, a souligné que “cet atelier m’a permis d’approfondir mes connaissances sur la gestion de l’alimentation des porcs aux différents stades de croissance. À mon tour, j’ai pu transmettre ces informations à mes agriculteurs, car l’alimentation et la nutrition des porcs à Sainte-Lucie sont l’un des principaux facteurs limitant la production”.

En plus de la formation en personne, l’équipe de la FAO a fourni des enregistrements des sessions de formation pour les distribuer aux agriculteurs, en particulier à ceux qui n’ont pas pu assister à la formation en raison des impacts de l’ouragan Beryl. Ces enregistrements seront également utilisés par les formateurs dans les activités de suivi.

Le Dr Auria King-Cenac, directeur des services agricoles au ministère, a fait remarquer que “bien que la mission ait été gravement affectée par le passage du cyclone tropical Beryl, le ministère est extrêmement reconnaissant que tout n’ait pas été perdu”.

Bien que modérée, cette formation, qui est un facteur essentiel de la croissance de notre secteur et de notre quête pour encourager la souveraineté alimentaire et, par extension, créer une Sainte-Lucie sûre sur le plan alimentaire et nutritionnel, a tout de même pu être entreprise.

Cet effort de renforcement des capacités a servi non seulement à former nos agriculteurs et nos techniciens, mais aussi à consolider et à renforcer ce à quoi ils ont déjà été exposés. Nous leur exprimons notre gratitude et nous sommes impatients de mettre en œuvre les connaissances acquises pour soutenir notre industrie”.

M. Juan Cheaz Pelaez, fonctionnaire de la FAO chargé du commerce et des marchés pour les Caraïbes et fonctionnaire technique principal pour le projet, a parlé de la résistance et de la détermination des agriculteurs et de l’importance de ce programme de formation.

Il a noté que “les agriculteurs et les techniciens qui ont pu participer à cette formation, au lendemain d’un ouragan, témoignent du dévouement et de la détermination de nos agriculteurs et de la valeur qu’ils accordent à l’amélioration et à l’augmentation de la production”. Au vu des dégâts causés par l’ouragan Beryl dans plusieurs pays des Caraïbes, c’est maintenant plus que jamais que nous devons penser à assurer notre sécurité alimentaire. L’amélioration des compétences et l’acquisition des connaissances nécessaires pour mieux produire contribueront à cet effort et permettront aux agriculteurs de fournir un produit de meilleure qualité en plus grandes quantités pour le développement du secteur”.

Mme King-Cenac a fait remarquer que, “malgré le fait que la production de porc génère des revenus substantiels pour les populations rurales, le sous-secteur local est toujours en croissance et continue à montrer un potentiel énorme”.

Elle note que “la demande intérieure de viande de porc est alimentée à la fois par l’industrie touristique en plein essor et par la population locale”. Actuellement, il y a environ 263 fermes porcines en activité et 2023 verra la production d’environ 362,3 tonnes de porc localement, contribuant ainsi à l’économie à hauteur de 5,1 millions de dollars des Caraïbes orientales”.

M. Jefferson Jaikissoon, spécialiste du développement de la chaîne de valeur agricole à la FAO, a dirigé la mission à Sainte-Lucie et, avec M. Young, s’est entretenu avec plusieurs éleveurs de porcs pour comprendre certaines de leurs contraintes de production.

Le duad a également visité une usine locale d’aliments pour animaux afin d’en savoir plus sur leurs opérations de production d’aliments pour porcs et a passé du temps à développer une bonne compréhension des coûts de production de la viande de porc dans le pays. Ces résultats seront inclus dans un rapport sur l’évaluation de la chaîne de valeur du porc qui sera achevé par la FAO dans les mois à venir.

Dans les mois à venir, la FAO, l’équipe nationale de la chaîne de valeur du porc et d’autres parties prenantes continueront à mener des activités dans le cadre de la stratégie de mise à niveau, y compris des formations supplémentaires pour les agriculteurs. En outre, le responsable du développement de l’élevage de la FAO rencontrera des techniciens du ministère de l’Agriculture afin d’examiner les lignes directrices d’un programme d’élevage porcin et de développer une stratégie de promotion de l’insémination artificielle chez les porcs.

