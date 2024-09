Sainte-Lucie va renforcer ses engagements en matière d’action climatique

La révision de la troisième contribution déterminée au niveau national (CDN) s’est enflammée avec une consultation du Comité national sur le changement climatique (CNCC) le 9 septembre.

Présidé par le ministère du développement durable, le NCCC est composé de parties prenantes issues des dix secteurs prioritaires en matière de changement climatique, qui donnent leur avis sur la forme que devraient prendre les nouveaux engagements.

“Dans notre dernière NDC, a déclaré la secrétaire permanente Anita Montoute en s’adressant au NCCC, nous nous sommes engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs de l’énergie et des transports de 7 % par rapport aux émissions de 2010 d’ici à 2030.

Conformément au principe de progression de l’Accord de Paris, Sainte-Lucie devrait maintenant soumettre une CDN plus ambitieuse en 2025.

Si nous devions nous noter sur la réalisation de cet objectif, notre livret de rapport montrerait une action ambitieuse continue pour atteindre ces engagements, avec plus de 67 projets spécifiques au climat actuellement suivis et soutenus dans les 10 secteurs prioritaires pour le climat.”

Une CDN est l’engagement climatique d’un pays dans le cadre de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de carbone et s’adapter aux impacts du changement climatique.

Les NDC sont révisées et communiquées à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tous les cinq ans. Sainte-Lucie a soumis sa NDC initiale en 2015, puis une deuxième édition révisée en 2020.

Le processus de révision pour la soumission de Sainte-Lucie en 2025 est soutenu par le projet Supporting the implementation of NDCs in the Caribbean – transforming the transport and energy sectors towards a low-carbon and climate-resilient future (NDC-TEC) Project (Soutien à la mise en œuvre des NDC dans les Caraïbes – transformation des secteurs du transport et de l’énergie vers un avenir à faible émission de carbone et résilient au changement climatique).

La direction technique du projet est assurée par une équipe de l’institut mondial de science et de politique climatiques Climate Analytics, en collaboration avec l’équipe chargée du changement climatique au sein du ministère du développement durable et d’autres experts nationaux de premier plan.

Sainte-Lucie a l’intention de dévoiler sa CDN actualisée en mars 2025.

SOURCE : Ministère du développement durable

J’aime ça : J’aime chargement…