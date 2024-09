Sandals Resorts International, qui exploite trois hôtels à Sainte-Lucie, rassure son personnel.

St. Lucia Times

Par

Tony Nicholas

La ” saison creuse ” du tourisme de septembre à octobre est maintenant là, pendant laquelle plusieurs hôtels connaîtront un taux d’occupation plus faible que d’habitude, et sept devraient fermer temporairement.

Cependant, Sandals Resorts International, qui exploite trois propriétés à Sainte-Lucie, a opté pour une rotation du personnel.

“Sainte-Lucie et notre personnel nous sont très chers”, a déclaré Winston Anderson, directeur général de Sandals Eastern Caribbean, au St.

“Notre voyage a commencé ici en 1993 et nous avons maintenant trois propriétés extraordinaires. Un certain nombre de nos cadres supérieurs viennent de Sainte-Lucie, ce qui témoigne de la qualité, de la chaleur, de la convivialité et de la passion qui règnent à Sainte-Lucie”, a déclaré M. Anderson.

Il a expliqué que la qualité de l’expérience des visiteurs, le service qu’ils reçoivent et les habitants de Sainte-Lucie contribuent au succès que Sandals a connu ici.

En août, Sandals Barbados a licencié 200 personnes avant la saison creuse.

Anderson a répondu à la question de savoir si cela avait créé des inquiétudes parmi les employés de Sandals à Sainte-Lucie.

“Je dirais tout d’abord qu’il est dans la nature humaine d’être anxieux à propos de ce qui se passe ailleurs et de dire qu’il n’y en a pas eu, oui il y en a eu. Cependant, nous essayons de comprendre la situation du point de vue qu’elle n’est pas unique à Sainte-Lucie, mais qu’elle existe dans toutes les Caraïbes. Durant cette période, le taux d’occupation a tendance à être faible et l’un des facteurs est la saison des ouragans tropicaux, les gens étant incertains de ce qui se passe et il y a beaucoup d’autres facteurs qui influencent la décision des gens de voyager”, a-t-il expliqué.

“Notre approche est la suivante : nous envisageons toujours de réduire les effectifs pendant cette période, mais nous préférons faire tourner notre personnel, car nous voulons qu’il soit toujours en mesure de mettre de la nourriture sur la table. C’est pourquoi notre stratégie a toujours été la rotation. Ainsi, au lieu de travailler une semaine entière, nous ferons quelques jours de moins et vous pourrez toujours gagner votre vie et nous continuerons à commercialiser “, a déclaré le responsable de Sandals au St Lucia Times.

M. Anderson a également reconnu la forte influence des médias sociaux et des interactions personnelles en faveur des centres de villégiature.

“Je dis toujours à notre équipe et à tout le monde en fait que chaque visiteur, chaque personne est un agent de marketing. Chaque interaction avec un client va créer une expérience qui lui permettra non seulement de revenir, mais aussi d’encourager d’autres personnes à venir, et je pense que c’est la meilleure façon de lutter contre cette période”, a déclaré M. Anderson.

