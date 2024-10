Service Excellence Awards and Conference prolonge la fenêtre de nomination dans le but d’élever l’industrie des services.

Dominica News Online –

Le Dominica Institute of Customer Service (DIOCS) a annoncé le retour des prix et de la conférence sur l’excellence du service 2024, qui promet d’être une expérience améliorée cette année. Loren Challenger, responsable des relations publiques, a déclaré que toutes les parties prenantes des secteurs public et privé sont invitées à participer à cette célébration de l’excellence du service et à soumettre des nominations pour le prix Service Star 2024.

Cette année marque l’introduction du premier indice de service à la clientèle (Customer Service Index – CSI), qui présentera les 10 meilleurs fournisseurs de services de la Dominique. En outre, la conférence biennale “Gathering of Champions” réunira les leaders de l’industrie pour échanger des points de vue, honorer des réalisations notables et explorer l’avenir du service à la clientèle dans le pays. La conférence réunira quatre orateurs de renom, qui offriront des perspectives précieuses aux participants. En outre, les participants auront la possibilité de gagner divers prix, dont un grand prix d’un iPhone 13 Pro, à l’achat de leurs billets pour la conférence.

L’Institut encourage les membres du secteur privé et le grand public à contribuer à l’identification de l’étoile de service de la Dominique en 2024. Les nominations pour les prix d’excellence en matière de services sont actuellement ouvertes, invitant les entreprises et les particuliers à reconnaître ceux qui excellent dans la fourniture d’un service à la clientèle exceptionnel. Une prolongation du vote dans la catégorie “People’s Choice Award” sera disponible jusqu’au vendredi 4 octobre 2024, permettant au public de nommer gratuitement les personnes ou les entreprises Service Stars qu’il préfère.

Selon un communiqué de l’organisation, “la mission consistant à avoir un impact positif et durable sur le bien-être économique des individus et des organisations à travers les Caraïbes a pris un nouveau sens avec le thème de cette année ‘Elevate Your Service going for Gold’ (Améliorez votre service pour obtenir de l’or). En encourageant une culture de service à la clientèle exceptionnelle, l’Institut espère donner à son personnel les moyens d’exceller, en stimulant la croissance et la prospérité de toute l’île. En tant que première organisation de la Dominique fondée sur l’adhésion et dédiée à l’excellence des services, DIOCS s’engage à renforcer les capacités nationales dans les secteurs clés des services. La vision est ambitieuse : transformer la Dominique en un havre d’excellence en matière de services. Pour y parvenir, l’Institut a lancé plusieurs initiatives clés, notamment la Charte des 30 normes de service, la campagne “Service Nation” et notre événement phare, la remise des prix et la conférence sur l’excellence du service.

Le public peut s’impliquer en proposant des équipes de service.

Pour plus d’informations ou pour soumettre vos nominations, visitez [le DIOCS au 2 Old Street] ou contactez par téléphone [767-440-8606 ou appelez le 265-2497].

