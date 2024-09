SFR Caraïbe s’engage aux côtés des Amazones pour Octobre Rose

SFR Caraïbe, acteur majeur des télécommunications dans les Antilles et la Guyane, annonce son partenariat avec les associations Amazones à l’occasion d’Octobre Rose, un mois consacré à la sensibilisation et au soutien des femmes touchées par le cancer du sein. Grâce à une initiative solidaire, SFR Caraïbe démontre une fois de plus son engagement envers les causes humanitaires locales.

Une campagne solidaire dans toutes les boutiques SFR Caraïbe

Durant tout le mois d’octobre, SFR Caraïbe proposera des pin’s symbolisant le ruban rose, emblème d’Octobre Rose, dans plus de 30 boutiques réparties entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ces goodies, vendus au prix symbolique de 2€, permettront de récolter des fonds qui seront intégralement reversés aux associations Amazones. En plus des ventes réalisées, SFR Caraïbe contribuera également financièrement à cette opération, démontrant ainsi son soutien à long terme pour cette cause.

Pour toucher le plus grand nombre, la campagne sera également largement diffusée via les réseaux sociaux de SFR Caraïbe, incitant ainsi les habitants de ces territoires à prendre part à cette initiative solidaire.

Les Amazones : des associations engagées dans la lutte contre le cancer

Les associations Amazones, présentes en Martinique, Guadeloupe et Guyane, jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des femmes touchées par le cancer. Créée en octobre 2017 en Martinique, l’association Amazones Martinique s’est distinguée par des initiatives audacieuses comme « La Villa Woz », un événement qui a permis à des centaines de femmes de partager leurs histoires autour de la maladie dans un cadre bienveillant. Aujourd’hui, Amazones Martinique, sous la direction d’Isabelle Baron, continue de proposer des soins de support grâce à « Le Nid », un espace dédié aux femmes et à leurs familles. La devise de l’association ? « Sé lanmou » (C’est l’amour), un slogan qui reflète parfaitement l’esprit de solidarité qui anime l’équipe.

De leur côté, les Amazones Guadeloupe, créées en 2019 et dirigées par Carina Guillaume, apportent un soutien tout aussi précieux aux femmes guadeloupéennes. L’association organise régulièrement des ateliers de soins, distribue des coussins en forme de cœur pour soulager les patientes opérées, et met en place des expositions itinérantes pour sensibiliser le public. La grande ambition de cette association est de créer un espace similaire à celui de la Martinique, un « Nid » qui offrira un lieu d’accueil chaleureux pour les femmes et leurs proches.

Enfin, l’association Amazones Guyane, plus récemment créée par Esther Jean-Baptiste, s’inscrit dans la même dynamique en Guyane, avec l’objectif de proposer des soins de support et des initiatives similaires à ses homologues des autres îles.

SFR Caraïbe : un acteur engagé dans la région

Fort de son positionnement de leader dans le secteur des télécommunications aux Antilles-Guyane, SFR Caraïbe s’engage à soutenir non seulement l’innovation technologique, mais aussi les initiatives sociales et solidaires. Grâce à son réseau de boutiques et sa force de communication, l’opérateur espère maximiser l’impact de cette campagne Octobre Rose, contribuant ainsi à faire avancer la lutte contre le cancer dans les territoires d’outre-mer.

Ce partenariat avec les Amazones est l’occasion pour SFR Caraïbe de montrer une nouvelle fois son engagement social. Alors que l’entreprise poursuit son développement dans les technologies Très Haut Débit, elle n’oublie pas l’importance d’aider les communautés locales à travers des actions concrètes.

Une opération à suivre de près

Les boutiques SFR Caraïbe réparties en Martinique, Guadeloupe et Guyane participent activement à cette initiative, et les habitants sont invités à venir acheter leurs pin’s rose pour soutenir la cause. Les sommes collectées contribueront directement à l’amélioration de la qualité de vie des femmes touchées par le cancer et à la réalisation de projets solidaires.

Pour plus d’informations sur les boutiques participantes et l’initiative Octobre Rose, les clients peuvent consulter le site officiel de SFR Caraïbe ou suivre les actualités sur leurs réseaux sociaux.

